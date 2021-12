Uomini e Donne trono over: Gemma controbatte a Isabella scintille tra le due

Gemma Galgani, intervistata dal magazine che si occupa di Uomini e Donne, controbatte sul fatidico caffè tra Isabella e Giorgio dichiarando che si tratta solo di una trovata per avere un po’ di visibilità da parte di entrambi.

Di certo i rapporti tra le due donne non è mai stato tra i migliori e questa cosa ha accentuato i loro attriti che da molto tempo animano il programma.

Uomini e Donne trono over: il caffè della discordia

E’ da un po’ di tempo che si sta parlando di questo caffè tra Isabella Ricci e l’ex cavaliere Giorgio Manetti.

La dama torinese è stata costretta a stare a casa a causa del covid ma non è stata lontana dalle notizie e dai rumors che quotidianamente colorano il programma.

Oltre al caffè Gemma già aveva ribattuto ad alcune affermazioni che il Gabbiano aveva rilasciato allo stesso magazine e su altre testate: Giorgio infatti ha svelato dettagli intimi sulla loro prima volta cosa che a Gemma non ha fatto molto piacere.

Sulla fatidica domanda se le secca che Giorgio abbia invitato Isabella per un caffè, Gemma risponde così:

“Sinceramente mi da fastidio. Trovo una cosa del genere più un desiderio di voler apparire che una voglia reale. E poi non riesco a capire come mai in tutto il mondo, Isabella voglia conoscere proprio lui. Giorgio è stato il compagno di una donna di cui lei dice di non aver la minima considerazione. La mia sensazione è che sia una mossa strategica. Dice di essere dalla parte delle donne, ma mostrare interesse per un persona che ha rappresentato tanto per un’altra è una caduta di stile”.