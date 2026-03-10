In breve: Quando la vittima smette di reagire alle manipolazioni, il narcisista sperimenta una perdita di controllo che solitamente innesca tre fasi: un aumento dell’aggressività o della pressione (estinzione), il tentativo di recupero tramite false promesse (hoovering) e, infine, la svalutazione pubblica della vittima per proteggere la propria immagine.

Cos’è la resistenza alla manipolazione narcisistica

Si verifica quando un individuo interrompe il nutrimento narcisistico (attenzione, ammirazione o paura) applicando tecniche come il “Sasso Grigio” o il “No Contact”. Questo comportamento disattiva i meccanismi di potere su cui il narcisista fonda la propria stabilità emotiva.

Reazioni tipiche alla perdita di controllo

Rafforzamento della tattica (Burst di estinzione): Prima di desistere, il narcisista intensifica i comportamenti manipolatori. Se prima usava il silenzio punitivo, passerà alle urla o alle minacce dirette nel tentativo di ripristinare il vecchio equilibrio.

Prima di desistere, il narcisista intensifica i comportamenti manipolatori. Se prima usava il silenzio punitivo, passerà alle urla o alle minacce dirette nel tentativo di ripristinare il vecchio equilibrio. Hoovering (Recupero): Il narcisista può cambiare improvvisamente maschera, mostrandosi vulnerabile, pentito o eccessivamente affettuoso. L’obiettivo è riportare la vittima sotto il proprio controllo simulando un cambiamento radicale.

Il narcisista può cambiare improvvisamente maschera, mostrandosi vulnerabile, pentito o eccessivamente affettuoso. L’obiettivo è riportare la vittima sotto il proprio controllo simulando un cambiamento radicale. Campagna di diffamazione: Se la vittima resta ferma sulle proprie posizioni, il narcisista cerca di distruggerne la reputazione sociale. Racconta versioni distorte dei fatti ad amici e familiari per apparire come la vera vittima del rapporto.

Perché il narcisista reagisce con rabbia

Il narcisista percepisce l’autonomia della vittima come un affronto personale e una minaccia alla propria identità. Non essendo in grado di gestire il rifiuto, trasforma la frustrazione in rabbia narcisistica, un meccanismo di difesa volto a punire chi ha osato sottrarsi al suo raggio d’azione.

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Vantaggi e rischi della resistenza

Vantaggi: Recupero dell’autonomia decisionale, interruzione del ciclo dell’abuso e protezione della salute mentale a lungo termine.

Recupero dell’autonomia decisionale, interruzione del ciclo dell’abuso e protezione della salute mentale a lungo termine. Rischi: Possibile escalation di aggressività verbale, stalking o tentativi di isolamento sociale messi in atto dal manipolatore come ritorsione.

Errori comuni da evitare

L’errore più frequente è fornire spiegazioni logiche o giustificazioni. Il narcisista utilizza le spiegazioni della vittima come materiale per nuove manipolazioni. È fondamentale mantenere una comunicazione minima, neutra e priva di coinvolgimento emotivo, evitando di reagire alle provocazioni.

Domande frequenti