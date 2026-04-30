Il re del thriller Netflix, Harlan Coben, torna con un nuovo adattamento britannico: The Woods vedrà protagonisti Tom Bateman e la star di Un inganno di troppo, Michelle Keegan. Dopo il successo globale dei precedenti titoli, questa nuova serie promette di scalare le classifiche dello streaming con un mistero che affonda le radici nel passato.

Un cast stellare per il nuovo “Coben Verse”

Netflix ha ufficialmente confermato l’avvio della produzione di The Woods, consolidando una partnership con Harlan Coben che negli ultimi anni ha generato ascolti record. La notizia più succosa per i fan riguarda il ritorno di Michelle Keegan, già protagonista di Un inganno di troppo (Fool Me Once), la serie più vista su Netflix nel 2024.

Accanto a lei troveremo Tom Bateman (Based on a True Story), che interpreterà Paul “Cope” Copeland, un avvocato la cui vita viene stravolta dal ritorno di un trauma infantile. Il cast si arricchisce di nomi noti del panorama britannico e internazionale, tra cui:

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La trama: un segreto sepolto nel bosco

La storia di The Woods (basata sull’omonimo romanzo, pubblicato in Italia come Estate di morte) ruota attorno a un mistero vecchio di vent’anni. Paul Copeland non ha mai superato la scomparsa della sorella Camille, svanita nel nulla durante un campo estivo.

L’equilibrio precario della sua nuova vita da barrister (avvocato penalista) si spezza quando viene ritrovato il corpo di un uomo. L’identità della vittima suggerisce che si tratti di un ragazzo che si pensava fosse stato ucciso insieme a Camille due decenni prima. Se lui era vivo fino a poco tempo fa, è possibile che anche la sorella di Cope sia ancora là fuori?

Per scoprire la verità, Paul si riunirà con il suo primo amore, Lucy Silverfield (interpretata da Michelle Keegan), dando inizio a un’indagine che scoperchierà bugie e segreti di famiglia pronti a distruggere il presente.

Curiosità e contesto: un bis per Netflix

Sebbene questa nuova produzione sia ambientata nel Regno Unito, i fan più attenti ricorderanno che Netflix ha già esplorato questo romanzo in passato. Nel 2020 è stata infatti rilasciata la versione polacca, intitolata Estate di morte (W głębi lasu).

Questa mossa conferma la strategia della piattaforma: localizzare i bestseller di Coben in diversi mercati (abbiamo avuto versioni spagnole come Suburbia Killer e francesi come Gone for Good). La versione UK vede però il ritorno del team creativo storico, guidato dal produttore Danny Brocklehurst, garanzia di quel ritmo serrato che tiene gli spettatori incollati allo schermo.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Harlan Coben ha descritto The Woods come una storia “tormentata e molto personale”. Pur mantenendo i classici colpi di scena che hanno reso celebri i suoi adattamenti, l’autore ha sottolineato come al centro di tutto ci sia una storia di “vecchio amore e nostalgia”.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita ufficiale, ma considerando l’inizio dei lavori, è probabile che la serie approdi sul catalogo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.