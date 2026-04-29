Il cuore del cinema mondiale batte di nuovo: i dati di inizio 2026 confermano una ripresa delle riprese a Los Angeles, spinta dai nuovi incentivi fiscali della California. Per gli appassionati di streaming e grandi produzioni, è il segnale che l’industria sta finalmente uscendo dal lungo letargo post-scioperi.

Il cinema accelera, ma il piccolo schermo arranca

Secondo l’ultimo rapporto di FilmLA, i primi tre mesi del 2026 hanno segnato un aumento del 10% dei giorni di ripresa totali rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno. Il dato più sorprendente riguarda il cinema: le produzioni di lungometraggi sono cresciute del 52% su base annua.

Questo balzo in avanti è merito soprattutto della revisione del programma di sussidi della California, che sta spingendo le major a preferire i set locali rispetto alle più economiche location estere come il Regno Unito. Circa un quarto dei film girati in questo periodo ha beneficiato proprio di questi crediti d’imposta.

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I grandi titoli tornano a “casa”

Non si tratta solo di numeri, ma di progetti concreti che vedremo presto su piattaforme e nelle sale. Tra i titoli che hanno riportato la vita negli storici studios di Los Angeles troviamo:

Behemoth! (Searchlight Pictures)

(Searchlight Pictures) One Attempt Remaining (prossimamente su Netflix)

(prossimamente su Netflix) Nightwatching (Amazon MGM Studios)

Nonostante questo ottimismo per il grande schermo, la TV sta vivendo un momento opposto. Il settore televisivo ha registrato un calo del 28% rispetto al trimestre precedente, con i reality show in picchiata libera (-52%). Questo riflette una strategia di “spending review” da parte degli streamer, che producono meno contenuti ma puntano su una qualità più alta.

Perché la ripresa è ancora in salita

Sebbene la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, parli di una Hollywood che “sta finalmente svoltando l’angolo”, il confronto con il passato è impietoso. I livelli produttivi attuali restano del 30% inferiori rispetto alla media degli ultimi cinque anni.

Le ragioni di questa lentezza sono molteplici:

Costi del lavoro: In California i sindacati garantiscono tutele e stipendi più alti, ma questo spinge molti studi a cercare alternative low-cost. Modello streaming: Dopo anni di investimenti folli, colossi come Disney e Netflix cercano ora il profitto, tagliando il numero di serie prodotte (il cosiddetto “unscripted” è calato di un terzo dal 2022). Concorrenza globale: Molti stati offrono sgravi fiscali anche per gli stipendi degli attori di serie A, un vantaggio che Los Angeles sta cercando faticosamente di colmare con i nuovi incentivi.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il 2026 si prospetta come l’anno della verità per l’industria dell’intrattenimento. Se il trend del cinema dovesse confermarsi, potremmo assistere a un ritorno massiccio dei grandi franchise tra le strade di L.A., riducendo la dipendenza dalle produzioni europee. Per i fan delle serie TV, invece, la parola d’ordine resta “pazienza”: i cataloghi streaming saranno meno affollati, ma potenzialmente più curati.