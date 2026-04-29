Ricevere un messaggio vocale su WhatsApp da un familiare o un amico che chiede aiuto urgente o denaro sembra una garanzia di autenticità. Tuttavia, grazie all’intelligenza artificiale, i cybercriminali possono oggi clonare la voce di chiunque partendo da pochi secondi di audio. Se hai ricevuto un vocale sospetto, non agire d’impulso: potrebbe trattarsi di un attacco di voice spoofing. Questa guida ti spiega come smascherare i finti messaggi vocali e quali strumenti usare per mettere in sicurezza il tuo account.

Cosa sapere prima: l’era delle truffe AI (Deepfake Audio)

Fino a poco tempo fa, le truffe su WhatsApp si limitavano a messaggi di testo sgrammaticati. Oggi, l’integrazione di strumenti AI avanzati permette ai truffatori di praticare il Voice Cloning.

Cos’è: Una tecnologia che analizza il timbro, l’accento e l’inflessione di una persona (spesso prelevando l’audio dai social media) per generare un file audio totalmente falso ma estremamente realistico.

Una tecnologia che analizza il timbro, l’accento e l’inflessione di una persona (spesso prelevando l’audio dai social media) per generare un file audio totalmente falso ma estremamente realistico. Il contesto: Spesso il messaggio è accompagnato da un senso di urgenza (“Ho rotto il telefono”, “Sono in ospedale”, “Ho dimenticato la password della banca”).

Spesso il messaggio è accompagnato da un senso di urgenza (“Ho rotto il telefono”, “Sono in ospedale”, “Ho dimenticato la password della banca”). L’obiettivo: Spingere la vittima a effettuare un bonifico istantaneo o a ricaricare una carta prepagata.

Come riconoscere un finto messaggio vocale: guida passo dopo passo

Se ricevi un vocale da un numero sconosciuto (che sostiene di essere un tuo caro) o anche da un contatto salvato che si comporta in modo insolito, segui questa procedura di verifica.

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1. Analizza la qualità dell’audio

I finti vocali creati con l’AI hanno spesso piccoli difetti tecnici:

Ritmo innaturale: Pause troppo lunghe o respiro assente tra le frasi.

Pause troppo lunghe o respiro assente tra le frasi. Tono robotico: Una cadenza piatta, priva delle tipiche variazioni emotive umane, specialmente se il contenuto dovrebbe essere “urgente”.

Una cadenza piatta, priva delle tipiche variazioni emotive umane, specialmente se il contenuto dovrebbe essere “urgente”. Rumore di fondo metallico: Spesso l’AI genera piccoli artefatti sonori udibili specialmente se usi le cuffie.

2. Verifica l’identità con la “Controprova Analogica”

Non rispondere mai al messaggio vocale con un altro vocale o testo.

Chiama direttamente: Prova a chiamare il numero originale del tuo contatto (non quello da cui hai ricevuto il messaggio). Domanda trabocchetto: Poni una domanda di cui solo il vero mittente può conoscere la risposta (es. “Com’era il nome del ristorante dove siamo stati sabato scorso?”). L’AI dei truffatori non può rispondere in tempo reale a domande fuori script.

3. Controlla le impostazioni di WhatsApp (Android e iPhone)

Verifica se il messaggio è stato “Inoltrato”. Se un vocale è inoltrato, la probabilità che sia una truffa registrata e diffusa a tappeto aumenta drasticamente.

Errori comuni da evitare

Molte persone cadono nel tranello a causa della pressione psicologica. Ecco cosa non fare mai:

Inviare denaro immediatamente: Nessun ente pubblico o familiare autentico ti chiederebbe soldi via WhatsApp in modo così repentino senza una telefonata.

Nessun ente pubblico o familiare autentico ti chiederebbe soldi via WhatsApp in modo così repentino senza una telefonata. Condividere codici OTP: Se il “finto vocale” ti chiede di dettare un codice a 6 cifre che ti è appena arrivato via SMS, sta cercando di rubare il tuo account WhatsApp.

Se il “finto vocale” ti chiede di dettare un codice a 6 cifre che ti è appena arrivato via SMS, sta cercando di rubare il tuo account WhatsApp. Cliccare su link allegati: Spesso il vocale serve solo a convincerti a cliccare su un link per “vedere una foto” o “firmare un documento”.

Cosa fare se non funziona (Se sospetti di essere stato hackerato)

Se hai già risposto o temi che il tuo numero sia nel mirino, intervieni subito in base al tuo dispositivo.

Su Android e iPhone:

Attiva la Verifica in due passaggi: Vai in Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi > Attiva. Questo impedisce a chiunque di accedere al tuo account anche se ottiene il tuo codice SMS. Controlla i dispositivi collegati: Vai in Dispositivi collegati e scollega qualsiasi sessione Web o Desktop che non riconosci. Segnala il numero: Tieni premuto sul messaggio sospetto, seleziona i tre puntini (o la freccia) e scegli “Segnala”.

Alternative utili per la sicurezza

Per evitare che la tua voce venga clonata, considera queste precauzioni:

Privacy sui Social: Evita di pubblicare video o storie con audio pubblico se il tuo profilo non è privato. Pochi secondi di parlato sono sufficienti per addestrare un’AI.

Evita di pubblicare video o storie con audio pubblico se il tuo profilo non è privato. Pochi secondi di parlato sono sufficienti per addestrare un’AI. App di identificazione chiamate: Usa app come Truecaller per identificare numeri segnalati per spam o truffe prima ancora di aprire la chat.

FAQ – Domande Frequenti

È possibile creare un finto vocale WhatsApp gratis? Sì, esistono numerosi tool online di Text-to-Speech basati su AI che permettono di clonare voci con versioni trial. È una tecnologia accessibile a chiunque, non servono competenze da hacker.

Come faccio a sapere se il mio account è spiato? Controlla periodicamente la sezione “Dispositivi collegati” nelle impostazioni di WhatsApp. Se vedi un accesso da una città o un browser che non usi, disconnettilo immediatamente.

Ho inviato dei soldi dopo un finto vocale, cosa faccio? Contatta immediatamente la tua banca per tentare il blocco del bonifico (se istantaneo è molto difficile) e recati dai Carabinieri o alla Polizia Postale per sporgere denuncia allegando gli screenshot della chat.

L’AI può simulare anche le videochiamate? Sì, esistono i Deepfake video in tempo reale, sebbene richiedano più potenza di calcolo. In caso di dubbio durante una videochiamata, chiedi alla persona di passare la mano davanti al viso o di girare la testa: spesso l’algoritmo non riesce a seguire i movimenti rapidi e l’immagine “sfarfalla”.