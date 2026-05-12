Ricevere una notifica su WhatsApp non è più l’atto neutro di qualche anno fa. Se un tempo il suono dell’app era sinonimo di socialità o lavoro, oggi è spesso l’inizio di un processo di valutazione del rischio. Negli ultimi mesi, un fenomeno specifico ha invaso gli schermi degli utenti italiani: la comparsa massiccia di messaggi provenienti da numeri con prefisso internazionale +62, corrispondente all’Indonesia. Non si tratta di un semplice errore tecnico, ma di un cambiamento profondo nel modo in cui le piattaforme di messaggistica vengono utilizzate per scopi non convenzionali.

L’anatomia del fenomeno: perché proprio l’Indonesia?

Il prefisso +62 è diventato il simbolo di una nuova ondata di interazioni non sollecitate. Il meccanismo è quasi sempre lo stesso: un saluto generico (“Ciao”, “Posso disturbarti?”), una proposta di lavoro apparentemente imperdibile o la richiesta di una piccola interazione social, come mettere “like” a dei video in cambio di pochi euro.

Questo fenomeno interessa ora perché riflette l’evoluzione delle farm di account. Creare profili WhatsApp legati a numerazioni indonesiane è diventato economico e facilmente scalabile per organizzazioni che operano su scala globale. Non siamo di fronte a singoli hacker, ma a un’infrastruttura digitale che sfrutta la capillarità di WhatsApp per testare la reattività degli utenti. La tecnologia, in questo caso, viene usata come un setaccio: si inviano migliaia di messaggi a basso costo per identificare quella piccola percentuale di “numeri attivi” e persone disposte a rispondere.

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Dalla messaggistica al social engineering: il rischio del “clic” emotivo

Il vero cambiamento non risiede nel messaggio in sé, ma nella strategia psicologica che sottende. Queste interazioni non sono virus informatici vecchio stile che infettano il telefono al primo tocco; sono esercizi di social engineering. L’obiettivo è spostare l’utente dalla piattaforma sicura (WhatsApp) verso altri lidi meno controllati, come gruppi Telegram o siti web malevoli.

Il rischio principale è la perdita di dati personali attraverso un processo di fidelizzazione. Spesso, l’esca è una proposta di smart working: “Lavora da casa mettendo recensioni su Google”. È un’offerta che gioca sulle nuove abitudini post-pandemiche e sulla ricerca di entrate extra. Chi accetta entra in un funnel digitale dove, dopo i primi piccoli guadagni reali (usati come prova di buona fede), viene richiesto di investire somme proprie. È qui che la tecnologia smette di essere uno strumento di connessione e diventa un’arma di manipolazione finanziaria.

La metamorfosi della fiducia nelle piattaforme digitali

Cosa cambia realmente per l’utente? Il cambiamento più significativo riguarda la fiducia granulare. Fino a poco tempo fa, la nostra rubrica era un giardino recintato. Oggi, la barriera tra vita privata e sollecitazioni esterne è diventata estremamente sottile. La facilità con cui è possibile reperire database di numeri telefonici (spesso provenienti da vecchi data breach di altri social o siti e-commerce) ha trasformato WhatsApp in un luogo esposto.

Questo ha portato gli utenti a sviluppare una sorta di “sesto senso digitale”. Prima di rispondere, analizziamo il prefisso, la foto profilo (spesso immagini stock di paesaggi o uffici) e la sintassi del messaggio, frequentemente tradotta con sistemi automatici. Questa costante allerta sta cambiando la nostra UX (User Experience) quotidiana: la messaggistica istantanea sta perdendo la sua “istantaneità” a favore di una cautela difensiva che rallenta le nostre interazioni.

Il ruolo delle piattaforme e la responsabilità dell’utente

Le piattaforme come Meta stanno rispondendo con strumenti di machine learning per bloccare massivamente gli account sospetti, ma la velocità del digitale permette ai creatori di questi profili di rigenerarsi in pochi minuti. Per chi naviga ogni giorno, la soluzione non è l’isolamento, ma la consapevolezza che il numero di telefono è diventato un’identità digitale di valore immenso, pari a quella bancaria.

In definitiva, la comparsa del prefisso +62 sui nostri smartphone è il segnale di un ecosistema digitale in cui la comunicazione è diventata una merce a basso costo. Il cambiamento nelle nostre abitudini è già in atto: siamo passati dall’accoglienza entusiasta di ogni notifica a una gestione consapevole del rumore digitale. Osservare questi fenomeni senza allarmismo ci permette di capire che la sicurezza online non è più solo un fatto di password complicate, ma di attenzione critica verso chi bussa alla nostra porta digitale.