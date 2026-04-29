Microsoft ha lanciato l’iniziativa interna Windows K2, un progetto annuale mirato a risolvere i problemi di prestazioni e affidabilità che hanno frenato Windows 11 sin dal debutto. L’obiettivo è trasformare l’attuale sistema operativo nel prodotto solido che gli utenti si aspettavano, evitando il declino d’immagine subito ai tempi di Windows Vista.

Cos’è Windows K2 e perché conta ora

Windows K2 non è un nuovo software, ma un cambio di rotta metodologico all’interno di Redmond. Il progetto punta a elevare gli standard di “performance, affidabilità e cura del dettaglio” attraverso test più profondi sull’hardware reale prima che le funzioni raggiungano il pubblico.

Frank Shaw, a capo della comunicazione di Microsoft, ha ricordato quanto il marchio Windows sia vitale per l’intera azienda. Quando Windows soffre, come accaduto con il difficile periodo di Vista, l’intera reputazione di Microsoft ne risente. K2 serve proprio a evitare che Windows 11 diventi il “nuovo Vista”.

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Addio Windows 12: si punta tutto sull’esistente

Nonostante i rumor insistenti su un possibile Windows 12, Microsoft ha chiarito di voler raddoppiare gli sforzi sulla versione attuale. Con la fine del supporto di Windows 10 fissata per il 14 ottobre 2025, l’azienda deve convincere oltre un miliardo di utenti che Windows 11 è pronto per il grande salto.

Il piano prevede di ascoltare maggiormente i feedback degli utenti “Insider”. Tra le novità confermate troviamo:

Il ritorno della barra delle applicazioni ridimensionabile e spostabile.

ridimensionabile e spostabile. Un menu Start ridisegnato per essere più intuitivo.

Una revisione profonda dell’integrazione dell’intelligenza artificiale.

La nuova strategia per l’Intelligenza Artificiale

L’integrazione massiccia di Copilot ha ricevuto un’accoglienza tiepida, con molti utenti che percepiscono queste funzioni come eccessive o poco utili. Microsoft sta quindi snellendo l’esperienza d’uso, rimuovendo Copilot da app semplici come Notepad e Paint per sostituirlo con “strumenti di scrittura” più discreti.

Tuttavia, l’AI non sparirà. Il prossimo mese è previsto l’arrivo di agenti AI direttamente nella barra delle applicazioni e nella casella di ricerca. La sfida di Windows K2 sarà integrare queste tecnologie senza appesantire il sistema, garantendo che l’esperienza d’uso resti fluida anche su hardware non recentissimo.

Il ritorno del dialogo con la community

Per riconquistare la fiducia, Microsoft ha ripristinato i raduni fisici con i Windows Insider. Questi incontri servono a colmare il divario tra gli sviluppatori e chi usa il PC ogni giorno per lavoro o svago.

La proliferazione di tool di terze parti per “alleggerire” Windows 11 (i cosiddetti debloater) ha dimostrato che il pubblico desidera un sistema più pulito. Windows K2 sembra voler rispondere a questa esigenza, puntando sulla qualità costruttiva del codice piuttosto che sul numero di nuove funzioni.

Resta da vedere se questi sforzi basteranno a placare le critiche sulla stabilità prima della scadenza del 2025.