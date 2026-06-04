NVIDIA e Microsoft hanno annunciato una nuova classe di computer Windows progettati per far girare localmente potenti assistenti digitali. Grazie al superchip RTX Spark, i futuri laptop promettono prestazioni da supercomputer senza sacrificare l’autonomia della batteria.

Cosa cambia per chi usa il PC

Fino a oggi, interagire con l’intelligenza artificiale ha significato aprire un browser, digitare una richiesta e attendere la risposta da un server remoto. Con i PC basati su RTX Spark, il paradigma cambia: l’intelligenza artificiale diventa un “compagno di squadra” integrato direttamente nel sistema operativo.

Il computer non si limiterà a eseguire applicazioni su comando, ma potrà comprendere ed eseguire flussi di lavoro complessi attraversando diversi programmi. Ad esempio, si potrà chiedere all’assistente di cercare un documento tra i file locali, riassumerlo, generare un’immagine coerente e creare una presentazione, il tutto senza che i dati personali lasciano mai il dispositivo.

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Come funziona la nuova tecnologia

Il cuore di questa evoluzione è il superchip NVIDIA RTX Spark. Questo componente unisce una scheda video NVIDIA Blackwell RTX di nuova generazione e una CPU a 20 core sviluppata in collaborazione con MediaTek.

L’architettura sfrutta una memoria unificata fino a 128 GB. Questa caratteristica permette di superare i colli di bottiglia dei PC tradizionali, consentendo di caricare modelli linguistici enormi direttamente in locale. Per garantire la sicurezza, Microsoft e NVIDIA hanno sviluppato il sistema OpenShell: una barriera protettiva che scherma i dati sensibili e permette all’utente di decidere esattamente cosa l’assistente AI può o non può fare.

I vantaggi per creativi e gamer

L’impatto pratico di questo chip non si limita agli assistenti digitali, ma ridefinisce le prestazioni nei programmi di lavoro e nei videogiochi:

Montaggio video e grafica: Adobe sta riscrivendo da zero Photoshop e Premiere per questa piattaforma, promettendo velocità raddoppiate nelle funzioni AI come il Riempimento Generativo. I creativi potranno gestire scene 3D enormi e montare video fino a una risoluzione di 12K.

Adobe sta riscrivendo da zero Photoshop e Premiere per questa piattaforma, promettendo velocità raddoppiate nelle funzioni AI come il Riempimento Generativo. I creativi potranno gestire scene 3D enormi e montare video fino a una risoluzione di 12K. Gaming: I nuovi laptop ultrasottili permetteranno di giocare ai titoli più recenti in risoluzione 1440p superando i 100 fotogrammi al secondo, grazie anche alle nuove tecnologie di generazione dei frame come DLSS 4.5.

Prezzi e disponibilità

I primi dispositivi dotati di chip RTX Spark arriveranno sul mercato nell’autunno del 2026. I produttori coinvolti nel lancio iniziale sono ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI e la stessa Microsoft con la linea Surface. Modelli a marchio Acer e GIGABYTE arriveranno in un secondo momento.

Trattandosi di macchine di fascia premium, i dettagli esatti sui prezzi di listino per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati, ma si preannunciano come prodotti destinati a professionisti, sviluppatori e appassionati di tecnologia.

Fonte della notizia: Comunicato stampa ufficiale congiunto di NVIDIA e Microsoft diffuso durante il keynote del Microsoft Build e del GTC Taipei (Giugno 2026).