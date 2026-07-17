Il telefono ci ascolta davvero? Tutta la verità su privacy e pubblicità mirata

Parli con un amico di voler fare un viaggio in Islanda e, un’ora dopo, Instagram ti mostra l’offerta perfetta per un volo verso Reykjavík. Ti è successo, vero? È in momenti come questo che sorge spontaneo il dubbio: il mio telefono mi sta ascoltando di nascosto?

La risposta breve è no, i giganti della tecnologia non registrano segretamente le tue conversazioni quotidiane per venderti prodotti. Farlo su miliardi di dispositivi comporterebbe una quantità di dati e un consumo di batteria tali da essere immediatamente scoperti dagli esperti di sicurezza.

La realtà, tuttavia, è altrettanto complessa: non hanno bisogno di ascoltarti perché gli algoritmi di tracciamento sono incredibilmente precisi nel prevedere ciò che desideri in base alle tue abitudini digitali. Al contempo, il rischio che alcune app abusino dei permessi del microfono esiste ed è reale.

In sintesi Non serve che lo smartphone ti spii con il microfono per sapere cosa vuoi comprare. Gli algoritmi incrociano la tua posizione GPS, le tue ricerche web, i post su cui ti soffermi e persino gli acquisti delle persone che frequenti. Per proteggerti, ti basta riprendere il controllo dei permessi del tuo dispositivo e disattivare il tracciamento inutile.

Qual è il rischio reale?

Il rischio non è una cospirazione globale in cui un software registra ogni tua parola. Il vero problema di sicurezza risiede in due fattori principali:

Abuso dei permessi delle app: Spesso, quando installiamo un’applicazione (come un gioco o un’app di fotoritocco), concediamo l’accesso al microfono senza che ce ne sia reale bisogno. Alcune app pubblicitarie di terze parti potrebbero sfruttare questi permessi per catturare “impronte acustiche” dell’ambiente circostante (ad esempio, per capire se stai guardando la TV e quale canale). Profilazione predittiva estrema: Le piattaforme pubblicitarie sanno con chi passi il tempo. Se il tuo amico (il cui telefono è vicino al tuo, rilevato tramite Bluetooth o GPS) cerca “scarpe da trekking”, l’algoritmo ipotizzerà che anche tu sia interessato allo stesso articolo e te lo mostrerà sui social.

Come riconoscere se un’app usa il microfono

Sia Apple (iOS) che Google (Android) hanno introdotto sistemi di sicurezza visivi molto chiari per farti capire se e quando il tuo smartphone sta usando i sensori audio o video.

Il pallino luminoso: Se vedi un pallino verde o arancione nell’angolo in alto a destra dello schermo, significa che un’app sta usando attivamente il microfono o la fotocamera in quel preciso momento.

Se vedi un nell’angolo in alto a destra dello schermo, significa che un’app sta usando attivamente il microfono o la fotocamera in quel preciso momento. Consumo anomalo di batteria: Se il telefono si surriscalda o la batteria scende rapidamente quando non lo stai usando, potrebbe esserci un’app che lavora in background in modo sospetto.

Se il telefono si surriscalda o la batteria scende rapidamente quando non lo stai usando, potrebbe esserci un’app che lavora in background in modo sospetto. Consumo dati elevato: Un picco nell’uso dei dati mobili senza che tu abbia guardato video o scaricato file può indicare che un software sta inviando informazioni all’esterno.

Cosa fare subito

Se vuoi eliminare ogni dubbio e mettere in sicurezza il tuo dispositivo, applica immediatamente queste tre regole d’oro.

🔴 COSA FARE SUBITO Revoca i permessi inutili: Su Android: Vai in Impostazioni > Privacy > Gestione permessi > Microfono . Disattiva l’accesso per tutte le app che non lo richiedono per funzionare (es. calcolatrici, giochi, app di shopping).

. Disattiva l’accesso per tutte le app che non lo richiedono per funzionare (es. calcolatrici, giochi, app di shopping). Su iOS: Vai in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Microfono e deseleziona le app non necessarie. Spegni gli assistenti vocali sempre attivi:Se non usi abitualmente “Ok Google” o “Hey Siri”, disattiva il riconoscimento continuo nelle impostazioni dell’assistente. In questo modo il telefono non rimarrà in costante ascolto della parola chiave. Attiva il blocco del tracciamento:Su iPhone, attiva “Richiedi alle app di non tracciare”. Su Android, vai nelle impostazioni del tuo account Google e disattiva la personalizzazione degli annunci e la cronologia delle posizioni.

Errori da evitare

Quando si parla di privacy dello smartphone, è facile cadere in contromisure inutili o controproducenti:

Evita di scaricare “Antivirus” gratuiti e sconosciuti: Spesso queste applicazioni promettono di ripulire il telefono ma sono esse stesse strumenti per raccogliere dati personali. Usa solo brand di sicurezza rinomati.

Spesso queste applicazioni promettono di ripulire il telefono ma sono esse stesse strumenti per raccogliere dati personali. Usa solo brand di sicurezza rinomati. Non coprire il microfono con adesivi: Oltre a rovinare la qualità delle tue chiamate, non serve a nulla contro il tracciamento dei dati digitali, che avviene via software e non tramite audio.

Oltre a rovinare la qualità delle tue chiamate, non serve a nulla contro il tracciamento dei dati digitali, che avviene via software e non tramite audio. Non formattare il telefono senza motivo: Se noti troppe pubblicità mirate, non serve resettare il telefono ai dati di fabbrica. Basta regolare le impostazioni sulla privacy del tuo account.

Come proteggersi in futuro

La prevenzione è la migliore difesa. Prendi l’abitudine di controllare i tuoi account principali:

Pulisci l’attività Google: Accedi a myactivity.google.com, vai su “Attività web e app” e disattiva l’opzione “Includi registrazioni vocali e audio”.

Accedi a myactivity.google.com, vai su “Attività web e app” e disattiva l’opzione “Includi registrazioni vocali e audio”. Riduci la condivisione della posizione: Consenti l’accesso alla geolocalizzazione solo “Mentre usi l’app” e mai “Sempre”.

Consenti l’accesso alla geolocalizzazione solo “Mentre usi l’app” e mai “Sempre”. Attenzione ai social network: Riduci al minimo le informazioni personali che inserisci pubblicamente nei tuoi profili.

Tabella: Segnali di allarme e azioni correttive

Segnale Cosa significa Cosa fare Pallino verde/arancione fisso in alto sullo schermo Un’app sta registrando l’audio o usando la fotocamera in questo momento. Trascina giù la tendina delle notifiche per vedere quale app è attiva e chiudila. Poi revoca i suoi permessi nelle Impostazioni. Pubblicità ultra-mirate dopo una conversazione a voce Gli algoritmi hanno incrociato la tua posizione GPS, il Wi-Fi comune o i contatti social con chi era con te. Disattiva la personalizzazione degli annunci nel tuo account Google/Apple e limita i permessi di localizzazione delle app social. Telefono caldo e batteria che scende rapidamente Potrebbero esserci app non ottimizzate o malware che lavorano in background. Vai su Impostazioni > Batteria per individuare l’applicazione responsabile del consumo anomalo e disinstallala. Consumo insolito di giga di traffico dati Un’applicazione potrebbe stare inviando pacchetti di dati o report d’uso a server esterni. Verifica i consumi in Impostazioni > Connessioni > Utilizzo dati e blocca l’uso dei dati in background per le app sospette.

FAQ – Domande Frequenti

Google o Apple registrano tutto quello che dico durante il giorno?

No. Entrambe le aziende hanno dichiarato più volte di non registrare l’audio ambientale continuo. Gli assistenti vocali elaborano la voce localmente sul dispositivo alla ricerca della parola chiave d’attivazione (come “Hey Siri”) e iniziano a trasmettere i dati ai server solo dopo averla rilevata.

Ho parlato di un prodotto e l’ho visto in pubblicità dopo pochi minuti. Come si spiega?

È il risultato della combinazione di dati apparentemente insignificanti: la tua posizione geografica (eri nello stesso negozio o vicino a un amico che ha fatto quella ricerca), la tua fascia d’età, le pagine su cui ti sei soffermato a scorrere anche solo per tre secondi e persino il meteo della tua zona. Gli algoritmi predittivi sono così accurati da sembrare “magici” o spionistici.

Le applicazioni possono attivare il microfono a mia insaputa?

Tecnicamente un’app non può farlo se non le hai esplicitamente concesso il permesso di usare il microfono al momento dell’installazione o del primo avvio. L’unico caso in cui ciò avviene in modo totalmente invisibile è in presenza di rari spyware o malware mirati, situazione che non riguarda l’utente comune che tiene aggiornato il sistema operativo del proprio smartphone.