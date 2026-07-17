Siete sul divano, è domenica sera e state scegliendo l’hotel per il prossimo weekend fuori porta. C’è una struttura che vi ispira, ma prima di inserire i dati della carta di credito fate l’unica cosa che ormai definisce ogni nostro acquisto: andate a leggere le recensioni. Ne trovate una scritta benissimo, dettagliata, che loda la “cura nei dettagli” e la “colazione a chilometro zero”. Vi convince. Cliccate su “prenota”.

Solo dopo, forse, vi sfiora un dubbio: quel testo era fin troppo fluido, privo di refusi, quasi algoritmico. Insomma, troppo perfetto per essere vero. Eppure, avete pagato. Perché, anche quando subodoriamo la presenza dell’intelligenza artificiale dietro un commento, finiamo comunque per fidarci?

Perché la questione riguarda tutti (anche chi non sa cosa sia l’IA)

Fino a un paio d’anni fa, riconoscere una recensione falsa era un gioco da ragazzi. Erano scritte in un italiano zoppicante, chiaramente tradotte con i primi traduttori automatici, oppure consistevano in una sfilza di “Bellissimo!” o “Pessimo!”.

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Oggi lo scenario è cambiato radicalmente. I sistemi di scrittura basati sull’intelligenza artificiale generativa sono diventati di uso comune e, soprattutto, sanno imitare l’empatia umana. Chiunque – dal piccolo commerciante che vuole scalare le classifiche al concorrente sleale – può generare centinaia di recensioni dettagliate, credibili e personalizzate in pochi secondi. Non è più una questione per esperti di informatica: l’IA è entrata silenziosamente nelle nostre decisioni d’acquisto quotidiane, modificando il modo in cui scegliamo cosa mangiare, dove dormire e cosa comprare.

Il vantaggio più evidente: quando l’algoritmo ci risparmia fatica

In tutta questa marea di parole, c’è un aspetto innegabilmente utile. Molte grandi piattaforme di e-commerce hanno iniziato a usare l’intelligenza artificiale non per creare recensioni false, ma per riassumere quelle vere.

Invece di costringerci a leggere cinquecento pareri contrastanti su un paio di cuffie wireless, l’IA genera un piccolo box riassuntivo: “La maggior parte degli utenti apprezza la cancellazione del rumore, ma alcuni trovano il materiale dell’archetto un po’ rigido”. Questo è il lato migliore della tecnologia applicata ai consumi: digerisce il caos della rete e ci restituisce un’informazione pulita, facendoci risparmiare tempo prezioso.

Il dubbio sottovalutato: la nostra pigrizia emotiva

Il vero problema non è solo tecnologico, è psicologico. Gli psicologi la chiamano riprova sociale: se vediamo che molti altri hanno preso una decisione, tendiamo a considerarla corretta. L’IA sfrutta proprio questa scorciatoia mentale.

Il nostro cervello è pigro per natura e preferisce credere a una recensione ben strutturata e rassicurante piuttosto che spendere altri venti minuti a fare ricerche approfondite. C’è una sorta di tacito accordo tra noi e lo schermo: preferiamo l’illusione di una scelta sicura, anche se dentro di noi sappiamo che quel commento entusiasta potrebbe essere stato partorito da un algoritmo in tre secondi. Ci fidiamo perché abbiamo bisogno di conferme rapide prima di spendere i nostri soldi.

Cosa controllare nella vita reale (il dettaglio pratico)

Per non cadere nella trappola della “recensione perfetta”, non serve una laurea in ingegneria informatica. Basta aguzzare la vista su alcuni dettagli macroscopici che l’IA tende a ripetere:

La struttura troppo accademica: Un essere umano arrabbiato o felice scrive di pancia. L’IA tende a essere incredibilmente diplomatica. Se notate una recensione divisa rigidamente in “Aspetti positivi” e “Aree di miglioramento”, con connettivi logici degni di un saggio scolastico (“Tuttavia”, “Inoltre”, “In conclusione”), il sospetto è lecito.

Un essere umano arrabbiato o felice scrive di pancia. L’IA tende a essere incredibilmente diplomatica. Se notate una recensione divisa rigidamente in “Aspetti positivi” e “Aree di miglioramento”, con connettivi logici degni di un saggio scolastico (“Tuttavia”, “Inoltre”, “In conclusione”), il sospetto è lecito. L’assenza di aneddoti disordinati: Le recensioni umane sono piene di dettagli inutili ma reali (“Il cane del vicino abbaiava” o “La maniglia del bagno era un po’ allentata”). L’IA descrive il prodotto o il servizio in modo generico e impersonale, concentrandosi solo sulle specifiche tecniche.

Le recensioni umane sono piene di dettagli inutili ma reali (“Il cane del vicino abbaiava” o “La maniglia del bagno era un po’ allentata”). L’IA descrive il prodotto o il servizio in modo generico e impersonale, concentrandosi solo sulle specifiche tecniche. Il profilo del recensore: Fate clic sul nome di chi ha scritto. Se ha pubblicato cinquanta recensioni da cinque stelle nell’ultimo mese, tutte con lo stesso tono entusiasta e per prodotti completamente diversi tra loro, probabilmente vi trovate davanti a un profilo automatizzato.

In conclusione

L’intelligenza artificiale non distruggerà il sistema delle recensioni online, ma ci costringerà a cambiare il nostro modo di leggere. La sfida del futuro non sarà trovare il prodotto con il punteggio più alto, ma imparare a cercare l’imperfezione: quel commento leggermente sgrammaticato, un po’ caotico, ma profondamente e indiscutibilmente umano.