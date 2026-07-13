Stai scorrendo il feed su Instagram prima di dormire. Un gattino gigante che dorme su un grattacielo (ovviamente finto, sorridi), poi una foto d’epoca di Venezia coperta di neve nel 1920, e subito dopo il Papa con un piumino alla moda. Ti fermi un secondo di troppo su quest’ultima, metti un “mi piace” distratto e passi oltre.

Solo il giorno dopo scopri che quell’immagine era completamente falsa, generata da un’intelligenza artificiale in pochi secondi. Non ti senti un po’ preso in giro?

Tranquillo, capita a tutti, ogni singolo giorno. Il problema delle immagini AI oggi non è che sembrano “finte”, ma esattamente il contrario: sono diventate così perfette da essersi infiltrate nella nostra normalità, cambiando per sempre il valore di ciò che guardiamo sullo schermo dello smartphone.

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Se anche l’occhio non basta più

Fino a qualche tempo fa, riconoscere un’immagine generata dall’AI era un gioco da ragazzi. Bastava contare le dita delle mani (spesso sei o sette), cercare scritte sullo sfondo che sembravano geroglifici o notare quella strana consistenza “plastica” della pelle.

Oggi quei tempi sono preistoria. I nuovi modelli di generazione visiva creano texture della pelle imperfette, riflessi di luce fisicamente corretti negli occhi e persino quella leggera sfocatura da movimento tipica di uno scatto rubato con il telefono.

Il risultato? La barriera tra realtà e simulazione è crollata. Non parliamo più di grandi fotomontaggi politici o di fake news clamorose che colpiscono i telegiornali, ma di un flusso continuo di micro-inganni visivi che popolano la nostra quotidianità digitale.

Il “mi piace” automatico e la pigrizia del pollice

Perché ci caschiamo? La risposta è nella nostra postura digitale. Quando navighiamo sui social, il nostro cervello è in modalità “risparmio energetico”. Dedichiamo a ogni post una frazione di secondo, il tempo di uno swipe.

In quel millesimo di secondo, non analizziamo i dettagli: reagiamo all’emozione. Un tramonto troppo bello per essere vero, un cane dall’aspetto bizzarro, un piatto di pasta incredibilmente invitante. L’AI ha capito esattamente cosa accende la nostra dopamina e ce lo serve su un piatto d’argento.

Il vero cambiamento non è tecnologico, ma psicologico. Stiamo educando noi stessi a non fidarci più di quello che vediamo, archiviando ogni immagine come “potenzialmente falsa”.

L’effetto “stanchezza della verità” che ci sta isolando

C’è un dettaglio che spesso sottovalutiamo: il cinismo visivo. A forza di imbatterci in foto generate dall’intelligenza artificiale, stiamo sviluppando una forma di diffidenza preventiva.

Se tutto può essere finto, allora niente merita davvero la nostra meraviglia.

Il rischio più grande non è che una foto falsa venga scambiata per vera, ma che una foto vera e drammatica – un reportage di guerra, un evento storico, una denuncia sociale – venga liquidata con un’alzata di spalle e un distratto: “Tanto è fatta con l’AI”.

È la morte della testimonianza visiva. Se non crediamo più agli occhi, a cosa ci affideremo per capire il mondo?

Il nuovo superpotere dello smartphone: il dubbio

Cosa significa tutto questo per le nostre abitudini? Significa che dobbiamo cambiare il nostro modo di abitare lo smartphone. La cecità digitale non è più un’opzione.

Non si tratta di diventare paranoici e analizzare ogni pixel con la lente d’ingrandimento, ma di riappropriarsi del proprio tempo visivo. Rallentare lo scrolling, fare una domanda in più prima di condividere e, soprattutto, accettare che la realtà ha spesso colori meno saturi e forme meno perfette di un algoritmo di generazione.

La prossima volta che una foto sul tuo feed ti sembrerà assolutamente perfetta, prova a guardarla per cinque secondi interi invece di uno solo. Spesso, la verità si nasconde proprio nel tempo che decidiamo di concederle.