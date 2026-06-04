Google ha lanciato Dreambeans, una nuova applicazione sperimentale che trasforma i dati della tua vita quotidiana in storie animate in stile cartoon. L’obiettivo di questo strumento è darti ogni mattina ispirazioni personalizzate per staccare dallo smartphone e vivere nuove esperienze.

Come funziona Dreambeans

L’applicazione, sviluppata dal team di Google Labs, incrocia le informazioni provenienti dai vari servizi Google dell’utente, come Gmail, Calendar, Photos, YouTube e la cronologia di ricerca. Durante la notte, mentre l’utente dorme, l’intelligenza artificiale elabora questi dati per creare una selezione quotidiana di 10-14 storie illustrate.

Il nome stesso spiega il meccanismo: “Dream” (sogno) si riferisce al lavoro notturno dell’algoritmo, mentre “Beans” (chicchi) richiama l’idea di una tazza di caffè fresco pronta a darti la carica a inizio giornata.

Non si tratta di un feed infinito, ma di un contenuto limitato pensato esplicitamente come antidoto al doomscrolling. Una volta lette le schede della giornata, l’app invita a mettere giù il telefono.

Cosa cambia per l’utente

L’impatto pratico è ricevere suggerimenti di stile di vita basati sulle proprie reali abitudini, ma presentati sotto forma di fumetto. Le storie generate dall’AI includono luoghi da visitare, argomenti da esplorare o attività da provare.

Un esempio pratico: Se hai segnato sul tuo Google Calendar che stai per adottare un cucciolo, Dreambeans non si limiterà a ricordartelo. L’app genererà una storia animata con consigli utili e curiosità su come gestire i primi giorni con un cagnolino in casa. Se invece rileva i tuoi spostamenti, potrebbe consigliarti un nuovo bar appena aperto vicino a dove abiti.

Sul fronte della privacy, Google assicura che il controllo resta nelle mani dell’utente. I contenuti sono visibili solo al proprietario dell’account, i dati possono essere eliminati in qualsiasi momento e si può scegliere manualmente quali app Google collegare al servizio.

Dove è disponibile la funzione

Al momento Dreambeans è in una fase di rilascio limitata e non è ancora disponibile per tutti.

Piattaforme: L’app è accessibile sia su Android sia su iOS.

L’app è accessibile sia su Android sia su iOS. Geografia e requisiti: Attualmente è riservata agli utenti residenti negli Stati Uniti che hanno attivo un abbonamento a Google AI Ultra.

Attualmente è riservata agli utenti residenti negli Stati Uniti che hanno attivo un abbonamento a Google AI Ultra. Per gli altri utenti: È stata aperta una lista d’attesa a cui possono iscriversi i possessori di un account Google personale.

Cosa resta da chiarire

Essendo un progetto sperimentale di Google Labs, ci sono diversi elementi che restano da definire per il futuro. Non è ancora noto se e quando l’applicazione uscirà dai confini degli Stati Uniti per arrivare in Italia e nel resto del mondo.

Inoltre, non è chiaro se Dreambeans rimarrà per sempre un’esclusiva legata ai piani in abbonamento o se, in caso di successo, verrà integrata gratuitamente nei servizi standard di Google.

Tipo di fonte: Annuncio ufficiale di Google Labs / Intervista di TechCrunch alla product lead Gozde Oznur.