L’intelligenza artificiale di Microsoft non è più solo una promessa, ma un assistente integrato che trasforma il modo in cui interagiamo con il computer. Ecco le novità concrete, come attivarlo e cosa può fare realmente per semplificare la tua giornata lavorativa.

Un assistente sempre a portata di clic

Fino a poco tempo fa, l’intelligenza artificiale su PC era confinata a una scheda del browser o a un’app separata. Oggi, Microsoft Copilot è profondamente integrato nel sistema operativo Windows. Non si tratta di una semplice chat, ma di un ponte tra i tuoi file, le impostazioni del sistema e il web.

La novità principale risiede nell’accessibilità: con un tasto dedicato sulle nuove tastiere o una semplice scorciatoia (Win + C), l’AI compare lateralmente sullo schermo, pronta a elaborare quello che stai vedendo o scrivendo in tempo reale.

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Cosa cambia concretamente per l’utente

L’impatto di Copilot non è teorico, ma si manifesta in azioni quotidiane che prima richiedevano diversi passaggi manuali. La capacità dell’AI di “leggere” il contesto del sistema operativo permette di automatizzare compiti noiosi.

Esempio pratico: gestione documenti e sistema

Immagina di avere un documento PDF di 30 pagine aperto. Invece di leggerlo tutto, puoi chiedere a Copilot: “Riassumi i punti chiave di questo file e crea una lista puntata”. In pochi secondi, avrai il contenuto sintetizzato senza mai uscire dalla finestra di lavoro. Allo stesso modo, puoi gestire il PC con il linguaggio naturale: scrivendo “Attiva la modalità non disturbare” o “Passa al tema scuro”, il sistema eseguirà il comando senza che tu debba cercare tra i menu delle impostazioni.

Come funziona e dove trovarlo

Copilot sfrutta i modelli linguistici avanzati di OpenAI (GPT-4) combinati con i dati di Microsoft Graph. In Italia, la disponibilità ha seguito un percorso particolare a causa delle normative europee (DMA), ma oggi è accessibile tramite il browser Edge e l’app dedicata, con un’integrazione sempre più profonda nella barra delle applicazioni di Windows 11.

Per utilizzarlo al meglio, basta interagire tramite testo o voce. L’interfaccia permette di scegliere tra tre stili di risposta: Creativo, Bilanciato o Preciso, a seconda che tu stia scrivendo una mail scherzosa o analizzando dati tecnici.

Cosa resta da chiarire

Nonostante i passi avanti, ci sono ancora alcuni punti d’ombra. Il rollout delle funzioni più avanzate di “System Control” (la capacità dell’AI di modificare ogni singola impostazione profonda) è ancora graduale e non tutti gli utenti vedono le stesse opzioni contemporaneamente.

Inoltre, la questione della privacy resta centrale: Microsoft assicura che i dati aziendali sono protetti, ma per gli utenti consumer il confine tra assistenza personalizzata e raccolta dati è un tema su cui l’azienda dovrà continuare a fare chiarezza. Resta infine da vedere come si evolverà l’integrazione con le app di terze parti, attualmente ancora limitata rispetto all’ecosistema Microsoft.