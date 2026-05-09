Tecnologia

Microsoft Copilot su Windows: come cambia davvero il tuo PC ora

Antonio Capobianco

L’intelligenza artificiale di Microsoft non è più solo una promessa, ma un assistente integrato che trasforma il modo in cui interagiamo con il computer. Ecco le novità concrete, come attivarlo e cosa può fare realmente per semplificare la tua giornata lavorativa.

Un assistente sempre a portata di clic

Fino a poco tempo fa, l’intelligenza artificiale su PC era confinata a una scheda del browser o a un’app separata. Oggi, Microsoft Copilot è profondamente integrato nel sistema operativo Windows. Non si tratta di una semplice chat, ma di un ponte tra i tuoi file, le impostazioni del sistema e il web.

La novità principale risiede nell’accessibilità: con un tasto dedicato sulle nuove tastiere o una semplice scorciatoia (Win + C), l’AI compare lateralmente sullo schermo, pronta a elaborare quello che stai vedendo o scrivendo in tempo reale.

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Cosa cambia concretamente per l’utente

L’impatto di Copilot non è teorico, ma si manifesta in azioni quotidiane che prima richiedevano diversi passaggi manuali. La capacità dell’AI di “leggere” il contesto del sistema operativo permette di automatizzare compiti noiosi.

Esempio pratico: gestione documenti e sistema

Immagina di avere un documento PDF di 30 pagine aperto. Invece di leggerlo tutto, puoi chiedere a Copilot: “Riassumi i punti chiave di questo file e crea una lista puntata”. In pochi secondi, avrai il contenuto sintetizzato senza mai uscire dalla finestra di lavoro. Allo stesso modo, puoi gestire il PC con il linguaggio naturale: scrivendo “Attiva la modalità non disturbare” o “Passa al tema scuro”, il sistema eseguirà il comando senza che tu debba cercare tra i menu delle impostazioni.

Come funziona e dove trovarlo

Copilot sfrutta i modelli linguistici avanzati di OpenAI (GPT-4) combinati con i dati di Microsoft Graph. In Italia, la disponibilità ha seguito un percorso particolare a causa delle normative europee (DMA), ma oggi è accessibile tramite il browser Edge e l’app dedicata, con un’integrazione sempre più profonda nella barra delle applicazioni di Windows 11.

Per utilizzarlo al meglio, basta interagire tramite testo o voce. L’interfaccia permette di scegliere tra tre stili di risposta: Creativo, Bilanciato o Preciso, a seconda che tu stia scrivendo una mail scherzosa o analizzando dati tecnici.

Cosa resta da chiarire

Nonostante i passi avanti, ci sono ancora alcuni punti d’ombra. Il rollout delle funzioni più avanzate di “System Control” (la capacità dell’AI di modificare ogni singola impostazione profonda) è ancora graduale e non tutti gli utenti vedono le stesse opzioni contemporaneamente.

Inoltre, la questione della privacy resta centrale: Microsoft assicura che i dati aziendali sono protetti, ma per gli utenti consumer il confine tra assistenza personalizzata e raccolta dati è un tema su cui l’azienda dovrà continuare a fare chiarezza. Resta infine da vedere come si evolverà l’integrazione con le app di terze parti, attualmente ancora limitata rispetto all’ecosistema Microsoft.

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco segue tecnologia consumer, app, intelligenza artificiale, sicurezza online e strumenti digitali. Su ItaliaGlobale cura notizie tech, guide pratiche e approfondimenti su piattaforme, servizi online e vita digitale.

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