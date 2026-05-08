Gmail si prepara a una trasformazione profonda della sua interfaccia mobile, portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza quotidiana. Google ha annunciato l’integrazione della AI Inbox nelle app per Android e iOS, rendendo la gestione delle email più simile a una lista di attività che a un semplice elenco di messaggi.

Una nuova barra di navigazione

La novità più visibile è l’aggiornamento della bottom bar (la barra dei menu in basso). L’icona della AI Inbox troverà spazio tra le sezioni Gmail e Chat, creando un layout a quattro schede insieme a Meet.

Questa scelta non è solo estetica: Google punta a spostare il focus dell’utente dai singoli messaggi alle priorità. Una volta aperta la nuova sezione, verrai accolto da un riepilogo intelligente che organizza la giornata in due macro-aree:

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Il tasto “Help me write” diventa personale

Oltre all’interfaccia, cambia il modo in cui l’AI ci aiuta a scrivere. La funzione Help me write (Aiutami a scrivere) riceve due aggiornamenti cruciali che mirano a eliminare il continuo “copia e incolla” tra diverse applicazioni:

Contestualizzazione dai documenti: L’AI potrà ora attingere direttamente dai file presenti su Google Drive e dalle altre mail su Gmail. Se chiedi di scrivere un report basandoti su un file specifico, l’intelligenza artificiale recupererà le informazioni necessarie senza che tu debba uscire dall’app. Stile su misura: Grazie all’analisi delle tue email inviate in precedenza, l’AI imparerà a replicare il tuo tono di voce e il tuo stile di scrittura, rendendo le bozze generate meno “robotiche” e più naturali.

Esempio pratico: Un libero professionista deve inviare un preventivo a un cliente. Invece di cercare manualmente i dettagli nel contratto salvato su Drive, può chiedere a Gmail: “Scrivi una mail di riepilogo per il cliente X usando i dati dell’ultimo preventivo nel mio Drive”. L’AI compilerà il testo con le cifre corrette e userà lo stile cordiale tipico dell’utente.

Disponibilità e requisiti

Non si tratta di una funzione aperta a tutti gli account gratuiti nel senso tradizionale del termine. Queste novità sono destinate agli abbonati ai piani Google AI Plus, Pro e Ultra, oltre a una vasta gamma di profili business ed educational (Business Starter, Standard, Plus e le versioni Enterprise).

Il rollout è attualmente in corso per le versioni web e mobile, con una distribuzione graduale che interesserà prima gli utenti Workspace e successivamente gli abbonati ai piani AI consumer.

Cosa resta da chiarire

Nonostante l’annuncio ufficiale, rimangono alcuni punti da monitorare. In primo luogo, l’efficacia del supporto linguistico: le funzioni di personalizzazione del tono spesso debuttano in lingua inglese per poi arrivare in italiano in un secondo momento. Inoltre, resta da vedere quanto sarà profonda l’integrazione con file di terze parti non residenti nell’ecosistema Google Workspace.