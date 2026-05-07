Il finale spiegato di American Psycho è uno dei temi più discussi della storia del cinema moderno. Uscito nel 2000 e basato sull’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis, il film diretto da Mary Harron ci trascina nella mente di Patrick Bateman (interpretato da un magistrale Christian Bale), un ricco consulente finanziario della Wall Street degli anni ’80 con un’ossessione per il materialismo e una segreta pulsione omicida.

Ma arrivati ai titoli di coda, la domanda che tutti si pongono è solo una: Patrick Bateman ha commesso davvero quegli omicidi o è tutto frutto della sua psicosi?

Risposta rapida: Patrick Bateman è un assassino?

Sì e no. Sebbene il film giochi sull’ambiguità, la regista Mary Harron e la sceneggiatrice Guinevere Turner hanno confermato che gli omicidi sono avvenuti, ma la società in cui Bateman vive è così superficiale, narcisista e alienata che nessuno si accorge del sangue, o preferisce ignorarlo per convenienza. Il finale non serve a dirci che “era tutto un sogno”, ma a sottolineare che Bateman è intrappolato in un inferno personale dove non può nemmeno ottenere la punizione o il riconoscimento per i suoi crimini.

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[SPOILER] Cosa succede nel finale di American Psycho

Dopo una notte di follia in cui Bateman uccide diverse persone e affronta un inseguimento con la polizia (durante il quale fa esplodere un’auto di pattuglia con un solo colpo di pistola, un momento volutamente surreale), il protagonista telefona al suo avvocato, Harold Carnes, lasciando un messaggio in segreteria in cui confessa ogni singolo omicidio, incluso quello del collega Paul Allen.

Il giorno seguente, Bateman torna nell’appartamento di Paul Allen per ripulire le prove, ma trova la casa vuota, ridipinta e in vendita. L’agente immobiliare lo caccia in modo sospetto, lasciando intendere che qualcosa non quadra. Infine, Bateman incontra il suo avvocato in un bar. Carnes ride della confessione, definendola uno scherzo esilarante, e afferma di aver cenato con Paul Allen a Londra solo pochi giorni prima.

Bateman rimane sconvolto. Si siede con i suoi colleghi e realizza la verità più atroce: la sua confessione non significa nulla. Il film si chiude con il suo monologo interiore: “Questa confessione non è servita a nulla”.

Analisi dei dubbi principali: Realtà o Allucinazione?

Per capire il finale, dobbiamo analizzare i tre pilastri che sostengono l’ambiguità del film.

1. L’appartamento di Paul Allen

Quando Bateman torna nell’appartamento dove aveva nascosto i cadaveri, lo trova immacolato. Ci sono due interpretazioni:

Teoria dell’allucinazione: Bateman non ha mai ucciso nessuno; l’appartamento è vuoto perché non è mai successo nulla.

Bateman non ha mai ucciso nessuno; l’appartamento è vuoto perché non è mai successo nulla. Teoria della satira sociale (quella corretta): I proprietari dell’appartamento o l’agenzia immobiliare hanno trovato i corpi e li hanno fatti sparire segretamente per non far crollare il valore di mercato dell’immobile. Il denaro e lo status contano più della vita umana.

2. Paul Allen a Londra

L’avvocato dice di aver visto Paul Allen a Londra. Tuttavia, lungo tutto il film, i personaggi si scambiano continuamente di persona perché vestono tutti uguali e frequentano gli stessi posti. È estremamente probabile che l’avvocato abbia cenato con qualcun altro credendo fosse Allen, proprio come tutti nel film scambiano Bateman per un certo “Marcus Halberstram”.

3. La pistola e l’esplosione

La scena in cui Bateman spara all’auto della polizia e questa esplode è il punto di rottura della realtà. Qui entriamo nella percezione distorta di Bateman. È probabile che abbia sparato, ma l’esplosione cinematografica è un’esagerazione della sua mente malata, che si vede come il protagonista di un film d’azione.

Tabella: Gli omicidi di Patrick Bateman e la loro natura

Vittima Metodo Realtà vs Allucinazione Il senzatetto (Al) Accoltellato Reale: Un atto di violenza gratuita passato inosservato. Paul Allen Ascia (mentre ascolta Huey Lewis) Reale: Il movente è l’invidia per il biglietto da visita. Le escort (Christie e Sabrina) Motosega e tortura Reale/Distorto: Gli omicidi sono avvenuti, ma la fuga è enfatizzata. L’esplosione dell’auto della polizia Pistola Allucinazione: Un’auto non esplode con un colpo di pistola.

Il significato profondo: La satira della “Yuppie Culture”

American Psycho non è un horror tradizionale, è una satira feroce del capitalismo degli anni ’80. Il finale spiega che Patrick Bateman è “invisibile” non perché sia un fantasma, ma perché in quel mondo nessuno guarda davvero l’altro.

L’identità è legata solo all’apparenza: l’abito di Valentino, la prenotazione al Dorsia, la filigrana del biglietto da visita. Se Bateman confessa, nessuno lo ascolta perché non si adatta allo schema superficiale della loro realtà. Il suo dolore e la sua sete di sangue sono irrilevanti per una società che ha venduto l’anima al consumismo.

FAQ – Domande Frequenti su American Psycho

Patrick Bateman ha ucciso Paul Allen?

Sì. Nel contesto del libro e del film, l’omicidio avviene. L’affermazione dell’avvocato di averlo visto a Londra serve a mostrare quanto i membri di quella cerchia sociale siano interscambiabili e superficiali.

Cosa significa la frase finale “This is not an exit”?

È una citazione dal dramma A porte chiuse di Jean-Paul Sartre. Significa che Bateman è condannato a un inferno eterno fatto di superficialità e noia. Non può uscire dalla sua condizione, non può essere punito e non può cambiare.

Perché l’agente immobiliare caccia Bateman dall’appartamento?

Perché ha capito che Bateman è legato a qualcosa di terribile accaduto in quella casa. Tuttavia, preferisce cacciarlo via piuttosto che chiamare la polizia, per evitare che lo scandalo rovini la vendita dell’immobile di lusso.

Dove posso vedere American Psycho in streaming?

Attualmente il film è disponibile su piattaforme come Netflix o Prime Video (la disponibilità può variare in base ai diritti stagionali). È inoltre acquistabile sui principali store digitali come Apple TV e Google Play Movies.