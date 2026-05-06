Comprare uno smartwatch economico non significa più rinunciare alla qualità, a patto di sapere cosa guardare sotto la scocca. Ecco la guida pratica per evitare delusioni e scegliere un dispositivo che duri nel tempo.

Cosa cambia davvero tra un affare e un errore

Il mercato dei wearable “entry-level” (sotto i 60-80 euro) è esploso, ma la differenza tra un buon prodotto e un giocattolo tecnologico risiede nella precisione dei sensori. Molti modelli economici dichiarano funzioni avanzate, come la misurazione della pressione sanguigna, che spesso sono stime software poco attendibili.

Oggi, un utente attento deve cercare la certificazione dei sensori per il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue (SpO2). La novità non è più avere queste funzioni, ma trovarle integrate con algoritmi che non restituiscano valori casuali. Un esempio pratico? Se il sensore rileva il battito anche se appoggiato su un tavolo, siete di fronte a un sensore di scarsa qualità.

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Come funziona il display: non farti ingannare

Il primo impatto è estetico, ma la tecnologia del pannello cambia l’esperienza d’uso quotidiana.

AMOLED vs LCD: Gli schermi AMOLED offrono neri profondi e la funzione Always-On Display senza distruggere la batteria.

Gli schermi AMOLED offrono neri profondi e la funzione Always-On Display senza distruggere la batteria. Luminosità di picco: In Italia, sotto il sole estivo, un display con meno di 450-500 nits diventa uno specchio illeggibile.

In Italia, sotto il sole estivo, un display con meno di 450-500 nits diventa uno specchio illeggibile. Refresh rate: I modelli più recenti offrono i 60Hz anche in fascia economica, rendendo le animazioni fluide e non “scattose”.

L’importanza dell’ecosistema e delle app

Uno smartwatch è utile solo se comunica bene con il tuo smartphone. Molti brand economici utilizzano app proprietarie tradotte male o piene di pubblicità. Prima dell’acquisto, è fondamentale controllare la compatibilità con Google Fit o Apple Health (Salute).

La disponibilità di una community o di un supporto software costante è il vero valore aggiunto. Un dispositivo che riceve aggiornamenti firmware corregge bug e migliora l’autonomia nel tempo, a differenza di prodotti “usa e getta” che restano identici dal giorno dell’acquisto fino alla rottura.

Cosa resta da chiarire

Nonostante i passi da gigante, ci sono due grandi “punti interrogativi” per i modelli economici: i pagamenti NFC e le chiamate Bluetooth. Mentre l’NFC per i pagamenti (come Google Pay o Samsung Pay) è ancora una rarità assoluta sotto i 50 euro a causa delle licenze bancarie, le chiamate tramite speaker integrato stanno diventando uno standard. Tuttavia, la qualità del microfono in ambienti rumorosi resta il principale limite hardware da verificare tramite test e recensioni sul campo.