Se hai appena terminato la visione del capolavoro tedesco di Baran bo Odar e Jantje Friese, probabilmente ti senti svuotato e, allo stesso tempo, affamato di risposte. Le migliori serie TV da vedere se ti piace Dark sono 1899, Bodies, Severance e Tales from the Loop. Questi titoli condividono con la saga di Winden atmosfere cupe, narrazioni non lineari, enigmi filosofici e l’ossessione per il concetto di tempo.

In questo articolo esploreremo le alternative più valide disponibili sulle principali piattaforme streaming, analizzando perché sono perfette per chi ha amato l’intreccio tra Jonas e Martha.

Perché Dark ha ridefinito il genere sci-fi

Dark non è stata solo una serie sui viaggi nel tempo; è stata una riflessione sul determinismo, sul lutto e sull’eterno ritorno. Trovare qualcosa allo stesso livello non è facile, ma esistono produzioni che toccano corde simili, puntando sulla complessità della trama (il cosiddetto mind-bending) e su una fotografia fredda e calcolata.

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1. 1899 (Netflix)

Dagli stessi creatori di Dark, 1899 era la successione naturale. Ambientata su un piroscafo che trasporta immigrati dall’Europa a New York, la serie si trasforma rapidamente in un puzzle psicologico quando l’incontro con una nave scomparsa scatena eventi inspiegabili.

Perché vederla: La struttura a enigmi è identica a quella di Dark. Ogni personaggio nasconde un segreto e la realtà non è mai ciò che sembra.

La struttura a enigmi è identica a quella di Dark. Ogni personaggio nasconde un segreto e la realtà non è mai ciò che sembra. Nota: Purtroppo la serie è stata cancellata dopo la prima stagione, ma resta un esercizio di stile magistrale.

2. Bodies (Netflix)

Se cerchi una narrazione basata su diverse linee temporali collegate da un unico evento, Bodies è la tua prossima ossessione. Un cadavere viene ritrovato a Whitechapel nello stesso identico punto in quattro anni diversi: 1890, 1941, 2023 e 2053.

Perché vederla: Gestisce il paradosso temporale in modo più lineare rispetto a Dark, ma altrettanto avvincente. È una miniserie, quindi offre un finale autoconclusivo e soddisfacente.

3. Severance – Scissione (Apple TV+)

Anche se meno incentrata sulla fisica quantistica “spicciola”, Severance condivide con Dark quel senso di oppressione e di mistero sotterraneo. La trama segue i dipendenti della Lumon Industries che hanno accettato di dividere chirurgicamente i propri ricordi lavorativi da quelli personali.

Perché vederla: È un thriller psicologico gelido, con una costruzione del mondo (world-building) impeccabile e un finale di stagione che lascia senza fiato.

4. Shining Girls (Apple TV+)

Elisabeth Moss interpreta un’archivista che, dopo aver subito un’aggressione brutale, scopre che la sua realtà continua a mutare. Il colpevole è un killer che si muove attraverso le epoche.

Perché vederla: Esplora il trauma attraverso la fantascienza, esattamente come il dolore di Ulrich o Hannah in Dark.

Confronto delle timeline: le serie TV simili a Dark

Per aiutarti a scegliere la tua prossima visione, ecco una tabella che confronta la complessità delle linee temporali e il tema portante dei titoli consigliati.

Serie TV Piattaforma Complessità Timeline Tema Principale Dark Netflix Estrema (3+ epoche + nodi) Determinismo e Famiglia 1899 Netflix Alta (Realtà stratificate) Percezione e Memoria Bodies Netflix Media (4 linee temporali) Destino e Investigazione Severance Apple TV+ Bassa (Identità duale) Controllo e Capitalismo Tales from the Loop Prime Video Variabile (Antologica) Nostalgia e Tecnologia The OA Netflix Alta (Dimensioni multiple) Fede e Multiverso

Meglio guardare queste serie in ordine di uscita o cronologico?

A differenza di saghe cinematografiche come Star Wars o il Marvel Cinematic Universe, le serie TV simili a Dark sono progettate per essere fruite esclusivamente in ordine di uscita (e di produzione).

In titoli come Bodies o la stessa Dark, la narrazione è volutamente frammentata. Guardare gli eventi seguendo la cronologia interna della storia (ad esempio, partendo dal 1890 in Bodies o dal 1921 in Dark) distruggerebbe completamente il senso di mistero e i colpi di scena previsti dagli sceneggiatori. Il “caos” temporale è parte integrante dell’esperienza artistica.

Timeline spiegata: come orientarsi nei loop

Se hai amato la struttura di Dark, saprai che la comprensione della timeline è fondamentale. Ecco i tre pilastri che rendono queste serie “simili”:

L’evento scatenante (The Nexus): Un punto fisso nel tempo che non può essere cambiato. In Dark è il suicidio di Michael; in Bodies è il ritrovamento del corpo. Il paradosso della predestinazione: I personaggi viaggiano nel tempo per impedire un evento, ma finiscono per essere proprio loro a causarlo. L’estetica del “Retro-Futurismo”: Molte di queste serie usano macchinari analogici, cavi e metallo per rappresentare tecnologie avanzatissime, creando un contrasto visivo affascinante.

Dove si colloca l’ultimo episodio di Dark? (SPOILER)

Attenzione: questo paragrafo contiene spoiler sul finale di Dark.

Il finale di Dark si colloca tecnicamente fuori dal tempo. Dopo aver scoperto l’esistenza di un “Mondo Origine”, Jonas e Martha riescono a impedire l’incidente stradale che ha portato l’orologiaio Tannhaus a creare la macchina del tempo. In questo modo, i due mondi intrecciati svaniscono, lasciando spazio a una realtà lineare dove i personaggi nati dal loop non sono mai esistiti. È un finale che chiude perfettamente il cerchio, una caratteristica che molti fan cercano disperatamente in altre serie.

FAQ – Domande Frequenti sulle serie simili a Dark

Esiste un sequel di Dark?

No, la storia di Dark è stata concepita come una trilogia e si è conclusa definitivamente con la terza stagione. I creatori hanno poi lavorato su 1899.

Qual è la serie più difficile da capire dopo Dark?

Probabilmente The OA su Netflix o Primer (che però è un film). Tra le serie attuali, 1899 richiede lo stesso livello di attenzione costante per non perdere i dettagli.

Dove posso vedere 1899?

La serie è disponibile integralmente su Netflix, composta da una stagione di 8 episodi.

Bodies è basata su un libro?

Sì, Bodies è l’adattamento della graphic novel di Si Spencer, pubblicata da DC Vertigo.

C’è una serie italiana simile a Dark?

Curon (Netflix) prova a toccare atmosfere misteriose e sovrannaturali in un contesto di provincia, ma ha un approccio molto più semplice e meno orientato alla fantascienza pura.

Conclusione

Se il vuoto lasciato da Winden è ancora incolmabile, il consiglio è di partire da Bodies per una risoluzione rapida e intrigante, o da Severance se preferisci un’angoscia psicologica più raffinata. Il filo rosso che unisce queste opere è il desiderio umano di controllare l’incontrollabile: il tempo.