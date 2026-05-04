Il medical drama di CBS dedicato a John Watson si chiude con un finale aperto che mescola medicina e mito holmesiano. Ecco come il creatore Craig Sweeny avrebbe voluto proseguire la storia tra Sherlock e il celebre dottore.

Un addio tra realtà e visione: cosa succede nel finale

Il finale della seconda stagione di Watson, che ora funge ufficialmente da conclusione della serie dopo la cancellazione da parte di CBS, ha messo il protagonista di fronte a una scelta impossibile. John Watson (Morris Chestnut), in viaggio verso Baltimora per operarsi a causa di un glioblastoma, decide di tornare sui suoi passi quando scopre che Sherlock Holmes (Robert Carlyle) è stato ricoverato in fin di vita nella sua clinica a Pittsburgh.

Questa decisione ha avuto un costo altissimo: Watson riesce a salvare l’amico, ma il ritardo del suo intervento causa una crisi epilettica debilitante. L’episodio si chiude con un’immagine sospesa tra sogno e realtà: mentre John entra in sala operatoria, ha una visione di sé stesso e Mary al 221B di Baker Street, a Londra. Una scena che richiama direttamente il canone letterario di Sir Arthur Conan Doyle, ma che in questo contesto assume un sapore agrodolce.

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Il mistero di Baker Street: sogno o realtà?

Il creatore della serie, Craig Sweeny, ha rivelato a Deadline che la coda finale è stata aggiunta senza sapere se lo show sarebbe stato rinnovato. Per questo motivo, l’interpretazione del flash-forward è lasciata deliberatamente ambigua.

Secondo Sweeny, quella visione di Baker Street potrebbe essere una semplice fantasia o un desiderio espresso da Watson nei suoi ultimi istanti di vita sul tavolo operatorio. Nonostante l’autore abbia una sua idea precisa sul destino di John, ha preferito lasciare che sia il pubblico a decidere se quel finale rappresenti un futuro possibile o l’ultimo battito di un cuore che si ferma.

Cosa avremmo visto in Watson Stagione 3

Se la serie fosse continuata, il rapporto tra Watson e Holmes avrebbe subito un’evoluzione radicale. Inizialmente concepito come una semplice allucinazione dovuta al tumore, lo Sherlock di Robert Carlyle era diventato una presenza fisica reale grazie all’alchimia tra gli attori.

Ecco i punti chiave che la terza stagione avrebbe esplorato:

Il nuovo ruolo di Watson: John sarebbe diventato ufficialmente il medico curante di Sherlock, assistendolo nelle complicazioni post-operatorie.

John sarebbe diventato ufficialmente il medico curante di Sherlock, assistendolo nelle complicazioni post-operatorie. La fine del “Fellowship”: La stagione 3 avrebbe coperto l’ultimo anno di specializzazione dei giovani medici (Ingrid, Stephens, Adam e Sasha), chiudendo i loro archi narrativi.

La stagione 3 avrebbe coperto l’ultimo anno di specializzazione dei giovani medici (Ingrid, Stephens, Adam e Sasha), chiudendo i loro archi narrativi. Casi al limite della scienza: Sweeny avrebbe continuato a esplorare anomalie genetiche e casi medici di frontiera, avvalendosi della consulenza scientifica del Dr. Shäron Moalem.

L’eredità di Morris Chestnut e la fine di un ciclo

Nonostante la chiusura anticipata dopo 33 episodi, il team produttivo ha sottolineato il clima di grande collaborazione nato sul set tra Los Angeles e Vancouver. Per Craig Sweeny, già veterano di Elementary, questa serie rappresentava un modo moderno di onorare il mito di Watson, mettendo il dottore al centro della scena e trasformando l’ombra di Sherlock in un alleato fragile.

Sebbene non ci saranno nuovi episodi, Watson lascia ai fan un ritratto inedito del personaggio: non più solo una spalla, ma un leader capace di sacrificare la propria vita per la dedizione alla medicina e all’amicizia.