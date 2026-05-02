Hai una connessione in fibra ma lo streaming si blocca o il gioco online lagga? Molto spesso il problema non è l’operatore, ma la posizione fisica del tuo router in casa.

La fisica del segnale: perché la posizione conta

Le onde Wi-Fi si propagano come cerchi nell’acqua, ma con una differenza fondamentale: sono estremamente sensibili agli ostacoli fisici. Ogni muro, mobile o elettrodomestico che il segnale deve attraversare ne riduce la potenza e la velocità.

Non è solo una questione di “barrette” sul telefono; un posizionamento errato aumenta la latenza e causa micro-interruzioni che rendono frustrante anche la navigazione più semplice. Per ottenere il massimo dalla tua rete domestica, devi pensare al router non come a un accessorio da nascondere, ma come a una vera e propria antenna radio.

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I posti dove non devi mai mettere il router

Molti utenti commettono l’errore di nascondere il dispositivo per ragioni estetiche. Ecco cosa evitare assolutamente:

Dentro un mobile o un cassetto: Il legno e soprattutto il metallo schermano le onde radio. Chiudere il router in un armadietto equivale a mettergli la museruola.

Il legno e soprattutto il metallo schermano le onde radio. Chiudere il router in un armadietto equivale a mettergli la museruola. Vicino al pavimento: Il router invia il segnale verso il basso e lateralmente. Se è a terra, metà della sua capacità di trasmissione viene assorbita dal pavimento.

Il router invia il segnale verso il basso e lateralmente. Se è a terra, metà della sua capacità di trasmissione viene assorbita dal pavimento. Accanto al microonde o al cordless: Questi apparecchi utilizzano spesso la frequenza a $2.4\text{ GHz}$, la stessa di molti router, creando interferenze elettromagnetiche che saturano il canale.

Questi apparecchi utilizzano spesso la frequenza a $2.4\text{ GHz}$, la stessa di molti router, creando interferenze elettromagnetiche che saturano il canale. Dietro la TV: I moderni pannelli LED contengono grandi componenti metalliche che riflettono il segnale, creando zone d’ombra proprio dove avresti più bisogno di velocità.

La regola d’oro: alto e al centro

Il segnale Wi-Fi si propaga meglio verso il basso e verso l’esterno. La posizione ideale è al centro della casa, preferibilmente su un ripiano alto o fissato a metà altezza sulla parete.

Esempio pratico: Se abiti in un appartamento di 90 mq, posizionare il router nell’ingresso (spesso all’estremità della casa) significa che il segnale dovrà attraversare tre o quattro muri prima di raggiungere la camera da letto. Spostandolo nel corridoio centrale o in soggiorno, ridurrai il numero di barriere fisiche, migliorando la stabilità della connessione su tutti i dispositivi.

Cosa resta da chiarire sulla copertura

Nonostante i consigli, la conformazione della casa gioca un ruolo cruciale. Muri portanti in cemento armato o solai molto spessi possono essere insuperabili per un singolo router, indipendentemente dalla sua qualità.

In questi casi, la soluzione non è cercare una posizione miracolosa, ma passare a un sistema Mesh. A differenza dei vecchi ripetitori (che spesso dimezzano la velocità), i nodi Mesh creano un’unica rete intelligente che “accompagna” il tuo smartphone da una stanza all’altra senza perdite di segnale. Se la tua casa supera i 100 mq o è disposta su più piani, questa resta la scelta tecnica più sensata.