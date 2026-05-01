Il ritorno tra le corsie del Sacro Cuore non è stato un caso isolato: ABC ha ufficialmente rinnovato il revival di Scrubs per una nuova stagione. Insieme alla serie cult con Zach Braff, incassa il semaforo verde anche Shifting Gears, consolidando un’annata d’oro per le sitcom del network.

Il “nuovo” Scrubs convince tutti: J.D. e Turk tornano ancora

Dopo sedici anni di silenzio, il ritorno di Scrubs con la decima stagione lo scorso febbraio era stato accolto con un misto di nostalgia e timore. I dubbi sono stati spazzati via dai rating solidi e dal calore del pubblico: il network ha confermato che la serie proseguirà nella stagione televisiva 2026-2027.

Zach Braff, interprete dell’iconico J.D. e produttore esecutivo del progetto, ha celebrato la notizia sui social con una foto insieme all’inseparabile Donald Faison (Turk). Il duo, che ha mantenuto vivo il brand negli anni grazie al fortunato podcast Fake Doctors, Real Friends, si prepara dunque a indossare nuovamente il camice in quella che, tecnicamente, sarà la seconda stagione del nuovo corso (o l’undicesima della saga completa).

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Tim Allen e Kat Dennings: Shifting Gears fa il bis

Non solo medici: anche il mondo dei motori di Shifting Gears ha ottenuto la riconferma per una seconda stagione. La serie, che vede il veterano Tim Allen nei panni di un proprietario di un’officina di restauro costretto a convivere con la figlia Riley (Kat Dennings), ha chiuso la sua prima stagione a febbraio con ottimi risultati.

La chimica tra Allen e Dennings è stata uno dei punti di forza della produzione, capace di intercettare sia il pubblico storico dell’attore (legato a L’uomo di casa) sia i fan della Dennings (2 Broke Girls). “Ci vediamo presto!”, ha commentato l’attrice su Instagram, confermando l’entusiasmo del cast per il proseguimento della storia.

Cosa succede agli altri show ABC: il destino di R.J. Decker

Con questi rinnovi, la scacchiera di ABC per il 2026-2027 è quasi completa. Restano saldi i pilastri del network come Grey’s Anatomy, 9-1-1, Abbott Elementary e The Rookie. Tuttavia, un’incognita rimane per i fan del genere crime: R.J. Decker.

Nonostante i numeri record su Hulu e il debutto di successo nella fascia oraria delle 22:00, la serie è l’unica ancora in bilico. Il motivo? La concorrenza interna del pilot di The Rookie: North, attesissimo spin-off della serie madre, che potrebbe rubare spazio nel palinsesto autunnale. Una decisione definitiva è attesa nelle prossime settimane.

Lo stato delle altre reti: panoramica veloce

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La stabilità mostrata da ABC con i rinnovi di Scrubs e Shifting Gears suggerisce una strategia precisa: puntare sulla “confort comedy” e su volti familiari per mantenere alta la fedeltà del pubblico in un mercato streaming sempre più frammentato.