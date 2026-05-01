Il dibattito sul rischio che lo Stranger Things finale generi delusione tra i fan è uno dei più caldi nel panorama dell’entertainment attuale. Dopo anni di attesa, la quinta stagione della serie cult dei fratelli Duffer dovrà rispondere a domande rimaste in sospeso per quasi un decennio. La paura principale del pubblico è che un finale troppo frettoloso o eccessivamente drammatico possa rovinare quanto costruito finora, seguendo le orme di altri grandi show del passato che hanno diviso la critica negli ultimi istanti.

Tuttavia, le premesse per un finale epico ci sono tutte: il ritorno a Hawkins, il confronto definitivo con Vecna e la chiusura dei cerchi emotivi dei protagonisti promettono una conclusione che punta a essere definitiva e monumentale.

Stranger Things: Ordine di uscita delle stagioni

Per comprendere l’evoluzione della serie e prepararsi al gran finale, è fondamentale avere chiara la cronologia dei capitoli rilasciati su Netflix dal 2016 a oggi.

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Stagione Anno di uscita Numero episodi Piattaforma Stranger Things 1 2016 8 Netflix Stranger Things 2 2017 9 Netflix Stranger Things 3 2019 8 Netflix Stranger Things 4 2022 9 Netflix Stranger Things 5 2025/2026 8 Netflix

La Timeline spiegata: l’ordine cronologico degli eventi

La narrazione di Stranger Things si muove linearmente lungo gli anni ’80, con piccoli flashback che esplorano il passato di Undici e del laboratorio di Hawkins negli anni ’50 e ’70. Ecco come si posizionano gli eventi sulla linea temporale:

Antefatti (Anni ’50 – 1979): Il massacro al laboratorio di Hawkins e le origini di Henry Creel (Vecna). Stagione 1 (Novembre 1983): La scomparsa di Will Byers e l’apparizione di Undici. Stagione 2 (Ottobre/Novembre 1984): L’ascesa del Mind Flayer e il ritorno di Undici. Stagione 3 (Estate 1985): La battaglia allo Starcourt Mall e il sacrificio (apparente) di Hopper. Stagione 4 (Primavera 1986): Vecna semina il terrore a Hawkins e Undici riacquista i poteri. Stagione 5 (Timeline da confermare): Previsto un possibile salto temporale per allineare l’età degli attori ai personaggi.

Meglio guardarli in ordine cronologico o di uscita?

In Stranger Things, l’ordine di uscita coincide quasi perfettamente con l’ordine cronologico della trama principale. Non ci sono prequel autonomi o spin-off che richiedano una visione non lineare.

Il consiglio: Guardate la serie seguendo rigorosamente l’ordine delle stagioni (1, 2, 3, 4, 5). I flashback inseriti nella quarta stagione sono essenziali per la trama orizzontale e vengono svelati al momento giusto per massimizzare il colpo di scena sulle origini del Sottosopra. Saltare queste tappe o cercare di vedere i frammenti passati separatamente rovinerebbe l’esperienza narrativa.

[SPOILER] Dove si colloca l’ultimo episodio e cosa sappiamo sul finale

La quinta stagione riprenderà esattamente dove ci aveva lasciato il finale della quarta: con Hawkins letteralmente spaccata in due e il Sottosopra che inizia a “filtrare” nella nostra realtà.

Perché si teme la delusione?

Il rischio delusione per il finale di Stranger Things nasce da tre fattori critici:

La gestione delle morti: I fan temono che i Duffer non abbiano il coraggio di uccidere personaggi storici, rendendo la minaccia di Vecna meno credibile, o viceversa, che eliminino i preferiti del pubblico in modo ingiustificato. La natura del Sottosopra: Molti spettatori sperano in una spiegazione scientifico-soprannaturale coerente e temono soluzioni troppo astratte o “metasofiche”. L’effetto nostalgia: Dopo anni di legame emotivo, nessuna fine sembra mai all’altezza delle aspettative.

Le promesse dei creatori

I fratelli Duffer hanno dichiarato che il finale sarà lungo quanto un film (si parla di episodi da oltre 90 minuti) e che la conclusione è stata pianificata fin dalla prima stagione. L’obiettivo è chiudere ogni sottotrama legata ai ragazzi, lasciando spazio solo a eventuali spin-off futuri che non toccheranno però il nucleo centrale della storia di Undici e dei suoi amici.

FAQ – Domande Frequenti

Quando esce il finale di Stranger Things? L’uscita della quinta e ultima stagione è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 su Netflix, a causa dei ritardi dovuti agli scioperi degli sceneggiatori e attori del 2023.

Quanti episodi avrà l’ultima stagione? La stagione finale sarà composta da 8 episodi. I creatori hanno promesso che la durata media degli episodi sarà superiore allo standard.

Stranger Things 5 sarà l’ultima stagione? Sì, la quinta stagione chiuderà definitivamente la storia principale ambientata a Hawkins. Tuttavia, sono già in fase di sviluppo spin-off e un’opera teatrale legata all’universo della serie.

Chi morirà nel finale? Non ci sono conferme ufficiali, ma molti fan teorizzano un possibile sacrificio finale di Undici o di uno dei membri storici del gruppo (come Steve o Dustin) per chiudere i portali con il Sottosopra.