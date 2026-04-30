Il capolavoro di Isabel Allende torna sullo schermo con una serie Prime Video che promette fedeltà assoluta e atmosfere autentiche. Dopo decenni, l’autrice promuove questa versione spagnola che finalmente rende giustizia al realismo magico del romanzo.

Un ritorno alle radici: perché questa serie è diversa

Dimenticate il pur celebre film del 1993 con Meryl Streep e Jeremy Irons. Sebbene quel lungometraggio sia rimasto nel cuore di molti, la stessa Isabel Allende lo ha definito un “prodotto del suo tempo”, limitato dalla necessità di parlare unicamente inglese e da un cast lontano dalle origini dei personaggi.

La nuova serie di Prime Video, disponibile con i primi tre episodi, cambia radicalmente prospettiva. È la prima trasposizione in lingua spagnola, girata interamente in Cile e guidata da showrunner cileni (Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood). Questo permette alla storia di respirare l’aria autentica dei paesaggi sudamericani, tra deserti vasti e foreste verdi, offrendo quel “sapore” che era mancato nelle versioni precedenti.

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Il cast e il “miracolo” della somiglianza

Uno degli aspetti più affascinanti di questo adattamento riguarda il legame personale della Allende con il progetto. L’autrice, che figura come produttrice esecutiva, è rimasta folgorata dalla scelta degli attori. Molti dei personaggi di questo romanzo d’esordio (1982) sono basati sui suoi veri familiari.

Allende ha raccontato un aneddoto quasi soprannaturale: possiede una fotografia seppia di sua nonna, la chiaroveggente Isabel Barros Moreira (ispirazione per il personaggio di Clara del Valle). Nonostante i creatori della serie non avessero mai visto quella foto, la somiglianza degli interpreti con i suoi antenati reali è, a suo dire, sbalorditiva. Il cast principale vede Alfonso Herrera nei panni del patriarca Esteban Trueba e Dolores Fonzi in quelli della mistica Clara.

Una struttura narrativa basata sulla memoria

A differenza del libro, la serie sceglie un punto d’ingresso specifico: la storia inizia con Alba (Rocío Hernández), la nipote di Clara ed Esteban. La narrazione segue il suo processo di guarigione mentre cerca di rimettere insieme i pezzi della storia familiare per non ripetere gli errori del passato.

I temi chiave della serie:

Realismo Magico: Gli elementi soprannaturali sono integrati nella quotidianità della famiglia del Valle Trueba.

Gli elementi soprannaturali sono integrati nella quotidianità della famiglia del Valle Trueba. Storia Politica: Il racconto attraversa 50 anni di storia cilena, includendo il golpe militare (ispirato a quello di Pinochet) che costrinse la stessa Allende all’esilio.

Il racconto attraversa 50 anni di storia cilena, includendo il golpe militare (ispirato a quello di Pinochet) che costrinse la stessa Allende all’esilio. Legami Femminili: Viene dato ampio spazio al rapporto tra le donne, come quello tra Clara e sua cognata Férula, esplorando sfumature di solidarietà e amore che nel libro erano accennate tra le righe.

Cosa aspettarsi dai prossimi episodi

La serie si compone di otto episodi totali. Se i primi capitoli introducono la magia e la costruzione della “grande casa”, i successivi affronteranno i temi più oscuri della dittatura e della resilienza. La stessa Allende ha trovato il risultato finale catartico, dichiarando che la serie conserva “le radici e le memorie” che lei stessa temeva potessero andare perdute.

Per i fan del libro, si tratta dell’occasione definitiva per vedere il Cile di Isabel Allende descritto esattamente come l’autrice lo aveva immaginato tra le pagine del suo “mattone” di ricordi.