Il finale di Stranger Things rappresenta il culmine di uno scontro epico tra il mondo reale di Hawkins e la dimensione oscura del Sottosopra. In attesa della quinta e ultima stagione, il finale del quarto volume ha lasciato i fan con un mix di speranza e terrore: la risposta immediata al significato del finale è che il piano di Vecna ha avuto successo, portando il Sottosopra a collidere fisicamente con la nostra realtà, ma la resistenza di Undici e dei suoi amici ha impedito la distruzione totale, preparando il terreno per la guerra definitiva.

Il significato del finale: Vecna ha vinto davvero?

ATTENZIONE: Seguono spoiler significativi su tutte le stagioni di Stranger Things.

Il finale della quarta stagione è il più cupo dell’intera serie. Nonostante gli sforzi del gruppo diviso tra Russia, California e Hawkins, Henry Creel (Vecna) è riuscito a compiere il suo rituale. Per aprire un portale permanente tra le dimensioni, Vecna necessitava di quattro “uccisioni” simboliche.

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Anche se Undici è riuscita a respingere Vecna nel vuoto mentale e Max è tecnicamente sopravvissuta (seppur in coma profondo e “vuota” all’interno), il cuore di Max si è fermato per un tempo sufficiente a completare il legame. Questo ha causato l’apertura delle quattro fenditure giganti che si sono squarciate attraverso Hawkins, convergendo al centro della città.

Il significato profondo del finale risiede nella perdita dell’innocenza definitiva: i protagonisti non stanno più solo “nascondendo” un mostro, ora devono affrontare un’apocalisse visibile a tutto il mondo. La cenere che cade dal cielo nell’ultima scena non è neve, ma materia del Sottosopra che sta infettando la biosfera terrestre.

Timeline spiegata: Gli eventi chiave di Hawkins

Capire il finale di Stranger Things richiede una visione d’insieme della cronologia interna. La serie non segue solo l’ordine di uscita, ma si intreccia con flashback fondamentali che risalgono agli anni ’50.

Ordine Cronologico degli eventi

Anno Evento Principale Stagione/Flashback 1959 Henry Creel uccide la sua famiglia e viene preso dal Dr. Brenner. Stagione 4 (Flashback) 1979 Massacro al laboratorio di Hawkins; Undici spedisce Henry nel Sottosopra. Stagione 4 (Flashback) 1983 Scomparsa di Will Byers e apertura accidentale del portale. Stagione 1 1984 Il Mind Flayer tenta di possedere Will; chiusura del portale. Stagione 2 1985 Battaglia dello Starcourt Mall; presunta morte di Hopper. Stagione 3 1986 Il ritorno di Vecna e la collisione delle dimensioni. Stagione 4

Ordine di uscita: Come guardare Stranger Things

Per chi volesse recuperare la serie o fare un re-watch prima del capitolo finale, ecco l’ordine di uscita ufficiale su Netflix:

Stranger Things (Stagione 1 – 2016) Stranger Things 2 (2017) Stranger Things 3 (2019) Stranger Things 4 (2022) Stranger Things 5 (Stagione Finale – In arrivo)

Meglio guardare la serie in ordine cronologico o di uscita?

Senza dubbio, Stranger Things va guardata in ordine di uscita. Sebbene la Stagione 4 contenga flashback fondamentali ambientati nel 1959 e nel 1979, questi sono concepiti come rivelazioni “a scoppio ritardato”. Guardarli prima della Stagione 1 rovinerebbe tutto il mistero che avvolge le origini di Undici e la natura del Sottosopra.

Il destino dei personaggi: Dove si colloca l’ultimo episodio

L’ultimo episodio della quarta stagione, intitolato “Il piano” (The Piggyback), lascia i personaggi in posizioni strategiche per la battaglia finale:

Undici (Eleven): Ha recuperato i suoi poteri ma ha scoperto di non poter “curare” tutto. La sua connessione con Max è interrotta, suggerendo che l’anima di Max sia stata assorbita o nascosta da Vecna.

Ha recuperato i suoi poteri ma ha scoperto di non poter “curare” tutto. La sua connessione con Max è interrotta, suggerendo che l’anima di Max sia stata assorbita o nascosta da Vecna. Will Byers: Tornato a Hawkins, sente di nuovo il “brivido” sulla nuca. Questo conferma che Vecna è vivo e che Will è ancora legato mentalmente al Sottosopra, un elemento che sarà centrale nella quinta stagione.

Tornato a Hawkins, sente di nuovo il “brivido” sulla nuca. Questo conferma che Vecna è vivo e che Will è ancora legato mentalmente al Sottosopra, un elemento che sarà centrale nella quinta stagione. Max Mayfield: È in un letto d’ospedale. La sua cecità e le ossa rotte sono il segno fisico del potere di Vecna.

È in un letto d’ospedale. La sua cecità e le ossa rotte sono il segno fisico del potere di Vecna. Hopper e Joyce: Sono finalmente tornati a Hawkins e si sono riuniti con i figli, chiudendo il cerchio della sottotrama russa.

Analisi del Sottosopra: Perché Hawkins sta cambiando?

Il finale spiega che il Sottosopra non è sempre stato come lo vediamo. Quando Henry Creel vi arrivò nel 1979, era un regno primordiale di nuvole e rocce. È stato l’intervento di Henry a dare forma a quell’oscurità, utilizzando il Mind Flayer per creare un ecosistema gerarchico.

Nel finale, la barriera tra le realtà è crollata perché Vecna ha trovato il modo di usare il dolore traumatico dei ragazzi di Hawkins come ancora. Il significato del finale è dunque un monito: il male non viene da “fuori”, ma si nutre delle ferite psicologiche irrisolte dei protagonisti.

FAQ – Domande Frequenti su Stranger Things

Max è morta nel finale di Stranger Things 4?

Tecnicamente è morta per un minuto, permettendo al portale di aprirsi. Undici è riuscita a riportare in vita il suo corpo, ma Max è attualmente in coma e la sua coscienza sembra essere scomparsa.

Chi è il cattivo principale, Vecna o il Mind Flayer?

La quarta stagione ha rivelato che Vecna (Henry Creel) è la mente suprema. È stato lui a “modellare” il Mind Flayer nel Sottosopra, sebbene i due agiscano ora come un’unica entità malvagia.

Ci sarà una quinta stagione?

Sì, la quinta stagione sarà l’ultima e chiuderà definitivamente la storia dei ragazzi di Hawkins. Gli autori hanno promesso che non ci saranno più salti temporali eccessivi e che la narrazione ripartirà subito dopo gli eventi apocalittici del finale della quarta.

Dove posso vedere Stranger Things?

Tutte le stagioni sono disponibili in esclusiva streaming su Netflix.

Conclusione

Il finale di Stranger Things non è una chiusura, ma un preludio. Il significato ultimo è la preparazione a un sacrificio necessario: per salvare Hawkins, i protagonisti dovranno probabilmente distruggere la fonte stessa del legame tra i due mondi, un legame che sembra risiedere proprio in Undici e Will.