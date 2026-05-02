Se vuoi recuperare l’intera saga del Marvel Cinematic Universe (MCU) senza perderti tra balzi temporali e multiversi, sei nel posto giusto. La domanda che tutti i fan si pongono è: qual è il corretto ordine cronologico dei film Marvel? In questa guida rispondiamo subito al tuo dubbio, fornendoti la sequenza esatta degli eventi, dai tempi di Captain America durante la Seconda Guerra Mondiale fino alle ultime avventure nel Multiverso.

Ordine cronologico film Marvel: la tabella definitiva

Per seguire la storia secondo la linea temporale interna del racconto (e non secondo l’uscita al cinema), ecco come devi guardare i prodotti Marvel Studios. Questa lista include film e le serie TV fondamentali di Disney+.

Posizione Titolo Ambientazione Temporale 1 Captain America: Il primo Vendicatore 1942-1945 2 Captain Marvel 1995 3 Iron Man 2010 4 Iron Man 2 2011 5 L’incredibile Hulk 2011 6 Thor 2011 7 The Avengers 2012 8 Loki (Stagione 1 e 2) Fuori dal tempo / Post-2012 9 Iron Man 3 2012 10 Thor: The Dark World 2013 11 Captain America: The Winter Soldier 2014 12 Guardiani della Galassia 2014 13 Guardiani della Galassia Vol. 2 2014 14 Avengers: Age of Ultron 2015 15 Ant-Man 2015 16 Captain America: Civil War 2016 17 Black Widow 2016 18 Black Panther 2016 19 Spider-Man: Homecoming 2016 20 Doctor Strange 2016-2017 21 Thor: Ragnarok 2017 22 Ant-Man and the Wasp 2018 23 Avengers: Infinity War 2018 24 Avengers: Endgame 2018-2023 25 WandaVision 2023 26 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli 2023-2024 27 The Falcon and the Winter Soldier 2024 28 Spider-Man: Far From Home 2024 29 Spider-Man: No Way Home 2024 30 Eternals 2024 (flashback millenari) 31 Doctor Strange nel Multiverso della Follia 2025 32 Black Panther: Wakanda Forever 2025 33 Ant-Man and the Wasp: Quantumania 2025 34 Guardiani della Galassia Vol. 3 2026 35 The Marvels 2026 36 Deadpool & Wolverine 2026 (contesto multiversale)

Meglio l’ordine cronologico o l’ordine di uscita?

Questa è la domanda che divide il fandom. Vediamo i pro e i contro di entrambi gli approcci:

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Perché scegliere l’ordine cronologico

Guardare i film Marvel in ordine cronologico permette di vivere la storia come un unico grande romanzo storico. Vedrai la nascita dello S.H.I.E.L.D., l’evoluzione della tecnologia Stark e la crescita dei singoli eroi senza salti temporali eccessivi. È l’ideale per chi ama la coerenza narrativa interna.

Perché scegliere l’ordine di uscita (Release Order)

Se è la tua prima volta nel MCU, l’ordine di uscita è caldamente consigliato. I registi hanno inserito citazioni e scene post-credit pensate per chi ha visto i film precedenti in sala. Ad esempio, guardare Captain Marvel (ambientato nel 1995) prima di Iron Man (2008) potrebbe rovinare alcuni misteri legati a Nick Fury che vengono svelati solo dopo anni di programmazione.

Timeline spiegata: le fasi del MCU

I Marvel Studios dividono la loro narrazione in Fasi. Le prime tre compongono la cosiddetta “Saga dell’Infinito”, mentre dalla Fase 4 siamo entrati nella “Saga del Multiverso”.

Fase 1: La formazione dei Vendicatori originali (Iron Man, Hulk, Thor, Captain America).

La formazione dei Vendicatori originali (Iron Man, Hulk, Thor, Captain America). Fase 2: L’espansione galattica e la minaccia di Ultron.

L’espansione galattica e la minaccia di Ultron. Fase 3: Il culmine del conflitto con Thanos (Infinity War ed Endgame).

Il culmine del conflitto con Thanos (Infinity War ed Endgame). Fase 4, 5 e 6: L’esplorazione di realtà parallele, varianti e l’arrivo di nuovi team.

Dove si colloca l’ultimo film: Deadpool & Wolverine

Attenzione: Segnalazione Spoiler!

L’ultimo grande successo cinematografico, Deadpool & Wolverine, si inserisce in un punto particolare della timeline. Tecnicamente si svolge nel 2026 (nella linea temporale di Deadpool, la Terra-10005), ma interagisce direttamente con la TVA (Time Variance Authority) vista nella serie Loki. Questo film funge da ponte tra il vecchio universo Fox e il futuro del MCU, confermando che la gestione del tempo non è più lineare ma ramificata.

Dove vedere i film Marvel in streaming

Attualmente, la quasi totalità del catalogo Marvel (film, serie TV, cortometraggi e documentari) è disponibile su Disney+. Fanno eccezione i film di Spider-Man (prodotti con Sony) e L’incredibile Hulk (Universal), che oscillano periodicamente tra Disney+, Netflix e Prime Video a seconda degli accordi di licenza.

FAQ

Qual è il primo film Marvel in ordine cronologico? Il primo è Captain America: Il primo Vendicatore, ambientato principalmente tra il 1942 e il 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale.

In che ordine guardare i film di Spider-Man? All’interno del MCU, l’ordine è: Homecoming, Far From Home e No Way Home. Tuttavia, per godersi appieno l’ultimo capitolo, è consigliata la visione delle precedenti trilogie di Sam Raimi e Marc Webb.

Le serie TV Marvel sono obbligatorie? Dalla Fase 4 in poi, serie come WandaVision, Loki e The Falcon and the Winter Soldier sono fondamentali per capire l’evoluzione della trama orizzontale dei film successivi.

Dove si trova Black Widow nella timeline? Nonostante sia uscito nel 2021, il film è un prequel ambientato subito dopo i fatti di Captain America: Civil War (2016).