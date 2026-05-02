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Ordine cronologico film Marvel: la guida completa alla timeline del MCU (aggiornata al 2026)

Gino Santonastaso

Se vuoi recuperare l’intera saga del Marvel Cinematic Universe (MCU) senza perderti tra balzi temporali e multiversi, sei nel posto giusto. La domanda che tutti i fan si pongono è: qual è il corretto ordine cronologico dei film Marvel? In questa guida rispondiamo subito al tuo dubbio, fornendoti la sequenza esatta degli eventi, dai tempi di Captain America durante la Seconda Guerra Mondiale fino alle ultime avventure nel Multiverso.

Ordine cronologico film Marvel: la tabella definitiva

Per seguire la storia secondo la linea temporale interna del racconto (e non secondo l’uscita al cinema), ecco come devi guardare i prodotti Marvel Studios. Questa lista include film e le serie TV fondamentali di Disney+.

PosizioneTitoloAmbientazione Temporale
1Captain America: Il primo Vendicatore1942-1945
2Captain Marvel1995
3Iron Man2010
4Iron Man 22011
5L’incredibile Hulk2011
6Thor2011
7The Avengers2012
8Loki (Stagione 1 e 2)Fuori dal tempo / Post-2012
9Iron Man 32012
10Thor: The Dark World2013
11Captain America: The Winter Soldier2014
12Guardiani della Galassia2014
13Guardiani della Galassia Vol. 22014
14Avengers: Age of Ultron2015
15Ant-Man2015
16Captain America: Civil War2016
17Black Widow2016
18Black Panther2016
19Spider-Man: Homecoming2016
20Doctor Strange2016-2017
21Thor: Ragnarok2017
22Ant-Man and the Wasp2018
23Avengers: Infinity War2018
24Avengers: Endgame2018-2023
25WandaVision2023
26Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli2023-2024
27The Falcon and the Winter Soldier2024
28Spider-Man: Far From Home2024
29Spider-Man: No Way Home2024
30Eternals2024 (flashback millenari)
31Doctor Strange nel Multiverso della Follia2025
32Black Panther: Wakanda Forever2025
33Ant-Man and the Wasp: Quantumania2025
34Guardiani della Galassia Vol. 32026
35The Marvels2026
36Deadpool & Wolverine2026 (contesto multiversale)

Meglio l’ordine cronologico o l’ordine di uscita?

Questa è la domanda che divide il fandom. Vediamo i pro e i contro di entrambi gli approcci:

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Perché scegliere l’ordine cronologico

Guardare i film Marvel in ordine cronologico permette di vivere la storia come un unico grande romanzo storico. Vedrai la nascita dello S.H.I.E.L.D., l’evoluzione della tecnologia Stark e la crescita dei singoli eroi senza salti temporali eccessivi. È l’ideale per chi ama la coerenza narrativa interna.

Perché scegliere l’ordine di uscita (Release Order)

Se è la tua prima volta nel MCU, l’ordine di uscita è caldamente consigliato. I registi hanno inserito citazioni e scene post-credit pensate per chi ha visto i film precedenti in sala. Ad esempio, guardare Captain Marvel (ambientato nel 1995) prima di Iron Man (2008) potrebbe rovinare alcuni misteri legati a Nick Fury che vengono svelati solo dopo anni di programmazione.

Timeline spiegata: le fasi del MCU

I Marvel Studios dividono la loro narrazione in Fasi. Le prime tre compongono la cosiddetta “Saga dell’Infinito”, mentre dalla Fase 4 siamo entrati nella “Saga del Multiverso”.

  • Fase 1: La formazione dei Vendicatori originali (Iron Man, Hulk, Thor, Captain America).
  • Fase 2: L’espansione galattica e la minaccia di Ultron.
  • Fase 3: Il culmine del conflitto con Thanos (Infinity War ed Endgame).
  • Fase 4, 5 e 6: L’esplorazione di realtà parallele, varianti e l’arrivo di nuovi team.

Dove si colloca l’ultimo film: Deadpool & Wolverine

Attenzione: Segnalazione Spoiler!

L’ultimo grande successo cinematografico, Deadpool & Wolverine, si inserisce in un punto particolare della timeline. Tecnicamente si svolge nel 2026 (nella linea temporale di Deadpool, la Terra-10005), ma interagisce direttamente con la TVA (Time Variance Authority) vista nella serie Loki. Questo film funge da ponte tra il vecchio universo Fox e il futuro del MCU, confermando che la gestione del tempo non è più lineare ma ramificata.

Dove vedere i film Marvel in streaming

Attualmente, la quasi totalità del catalogo Marvel (film, serie TV, cortometraggi e documentari) è disponibile su Disney+. Fanno eccezione i film di Spider-Man (prodotti con Sony) e L’incredibile Hulk (Universal), che oscillano periodicamente tra Disney+, Netflix e Prime Video a seconda degli accordi di licenza.

FAQ

Qual è il primo film Marvel in ordine cronologico? Il primo è Captain America: Il primo Vendicatore, ambientato principalmente tra il 1942 e il 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale.

In che ordine guardare i film di Spider-Man? All’interno del MCU, l’ordine è: Homecoming, Far From Home e No Way Home. Tuttavia, per godersi appieno l’ultimo capitolo, è consigliata la visione delle precedenti trilogie di Sam Raimi e Marc Webb.

Le serie TV Marvel sono obbligatorie? Dalla Fase 4 in poi, serie come WandaVision, Loki e The Falcon and the Winter Soldier sono fondamentali per capire l’evoluzione della trama orizzontale dei film successivi.

Dove si trova Black Widow nella timeline? Nonostante sia uscito nel 2021, il film è un prequel ambientato subito dopo i fatti di Captain America: Civil War (2016).

By Gino Santonastaso

Segue cinema, serie TV, streaming e cultura pop. Su ItaliaGlobale cura contenuti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, saghe cinematografiche, finali spiegati, personaggi e tendenze dell’intrattenimento digitale.

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