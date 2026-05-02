Se vuoi recuperare l’intera saga del Marvel Cinematic Universe (MCU) senza perderti tra balzi temporali e multiversi, sei nel posto giusto. La domanda che tutti i fan si pongono è: qual è il corretto ordine cronologico dei film Marvel? In questa guida rispondiamo subito al tuo dubbio, fornendoti la sequenza esatta degli eventi, dai tempi di Captain America durante la Seconda Guerra Mondiale fino alle ultime avventure nel Multiverso.
Ordine cronologico film Marvel: la tabella definitiva
Per seguire la storia secondo la linea temporale interna del racconto (e non secondo l’uscita al cinema), ecco come devi guardare i prodotti Marvel Studios. Questa lista include film e le serie TV fondamentali di Disney+.
|Posizione
|Titolo
|Ambientazione Temporale
|1
|Captain America: Il primo Vendicatore
|1942-1945
|2
|Captain Marvel
|1995
|3
|Iron Man
|2010
|4
|Iron Man 2
|2011
|5
|L’incredibile Hulk
|2011
|6
|Thor
|2011
|7
|The Avengers
|2012
|8
|Loki (Stagione 1 e 2)
|Fuori dal tempo / Post-2012
|9
|Iron Man 3
|2012
|10
|Thor: The Dark World
|2013
|11
|Captain America: The Winter Soldier
|2014
|12
|Guardiani della Galassia
|2014
|13
|Guardiani della Galassia Vol. 2
|2014
|14
|Avengers: Age of Ultron
|2015
|15
|Ant-Man
|2015
|16
|Captain America: Civil War
|2016
|17
|Black Widow
|2016
|18
|Black Panther
|2016
|19
|Spider-Man: Homecoming
|2016
|20
|Doctor Strange
|2016-2017
|21
|Thor: Ragnarok
|2017
|22
|Ant-Man and the Wasp
|2018
|23
|Avengers: Infinity War
|2018
|24
|Avengers: Endgame
|2018-2023
|25
|WandaVision
|2023
|26
|Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli
|2023-2024
|27
|The Falcon and the Winter Soldier
|2024
|28
|Spider-Man: Far From Home
|2024
|29
|Spider-Man: No Way Home
|2024
|30
|Eternals
|2024 (flashback millenari)
|31
|Doctor Strange nel Multiverso della Follia
|2025
|32
|Black Panther: Wakanda Forever
|2025
|33
|Ant-Man and the Wasp: Quantumania
|2025
|34
|Guardiani della Galassia Vol. 3
|2026
|35
|The Marvels
|2026
|36
|Deadpool & Wolverine
|2026 (contesto multiversale)
Meglio l’ordine cronologico o l’ordine di uscita?
Questa è la domanda che divide il fandom. Vediamo i pro e i contro di entrambi gli approcci:
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Perché scegliere l’ordine cronologico
Guardare i film Marvel in ordine cronologico permette di vivere la storia come un unico grande romanzo storico. Vedrai la nascita dello S.H.I.E.L.D., l’evoluzione della tecnologia Stark e la crescita dei singoli eroi senza salti temporali eccessivi. È l’ideale per chi ama la coerenza narrativa interna.
Perché scegliere l’ordine di uscita (Release Order)
Se è la tua prima volta nel MCU, l’ordine di uscita è caldamente consigliato. I registi hanno inserito citazioni e scene post-credit pensate per chi ha visto i film precedenti in sala. Ad esempio, guardare Captain Marvel (ambientato nel 1995) prima di Iron Man (2008) potrebbe rovinare alcuni misteri legati a Nick Fury che vengono svelati solo dopo anni di programmazione.
Timeline spiegata: le fasi del MCU
I Marvel Studios dividono la loro narrazione in Fasi. Le prime tre compongono la cosiddetta “Saga dell’Infinito”, mentre dalla Fase 4 siamo entrati nella “Saga del Multiverso”.
- Fase 1: La formazione dei Vendicatori originali (Iron Man, Hulk, Thor, Captain America).
- Fase 2: L’espansione galattica e la minaccia di Ultron.
- Fase 3: Il culmine del conflitto con Thanos (Infinity War ed Endgame).
- Fase 4, 5 e 6: L’esplorazione di realtà parallele, varianti e l’arrivo di nuovi team.
Dove si colloca l’ultimo film: Deadpool & Wolverine
Attenzione: Segnalazione Spoiler!
L’ultimo grande successo cinematografico, Deadpool & Wolverine, si inserisce in un punto particolare della timeline. Tecnicamente si svolge nel 2026 (nella linea temporale di Deadpool, la Terra-10005), ma interagisce direttamente con la TVA (Time Variance Authority) vista nella serie Loki. Questo film funge da ponte tra il vecchio universo Fox e il futuro del MCU, confermando che la gestione del tempo non è più lineare ma ramificata.
Dove vedere i film Marvel in streaming
Attualmente, la quasi totalità del catalogo Marvel (film, serie TV, cortometraggi e documentari) è disponibile su Disney+. Fanno eccezione i film di Spider-Man (prodotti con Sony) e L’incredibile Hulk (Universal), che oscillano periodicamente tra Disney+, Netflix e Prime Video a seconda degli accordi di licenza.
FAQ
Qual è il primo film Marvel in ordine cronologico? Il primo è Captain America: Il primo Vendicatore, ambientato principalmente tra il 1942 e il 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale.
In che ordine guardare i film di Spider-Man? All’interno del MCU, l’ordine è: Homecoming, Far From Home e No Way Home. Tuttavia, per godersi appieno l’ultimo capitolo, è consigliata la visione delle precedenti trilogie di Sam Raimi e Marc Webb.
Le serie TV Marvel sono obbligatorie? Dalla Fase 4 in poi, serie come WandaVision, Loki e The Falcon and the Winter Soldier sono fondamentali per capire l’evoluzione della trama orizzontale dei film successivi.
Dove si trova Black Widow nella timeline? Nonostante sia uscito nel 2021, il film è un prequel ambientato subito dopo i fatti di Captain America: Civil War (2016).