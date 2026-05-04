Scegliere il power bank giusto non è più solo una questione di capacità massima, ma di equilibrio tra peso e velocità di ricarica. Ecco come calcolare il valore ideale di mAh per le tue esigenze quotidiane o di viaggio.
La capacità reale: perché 10.000 mAh non sono mai 10.000
Il primo errore comune è pensare che un power bank da 10.000 mAh possa caricare due volte complete uno smartphone con batteria da 5.000 mAh. Purtroppo, la fisica ci mette lo zampino.
A causa della dispersione di calore e della conversione di voltaggio (dalla cella interna ai circuiti USB), l’efficienza reale si attesta solitamente tra il 65% e il 75%. In pratica, un caricabatterie portatile da 10.000 mAh mette a disposizione circa 6.500-7.000 mAh effettivi.
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Esempio pratico: Se hai un iPhone 15 o un Samsung Galaxy S24, un power bank da 5.000 mAh basterà appena per una ricarica completa (o poco meno), mentre uno da 10.000 mAh assicura circa 1,5 cicli di carica.
Quanti mAh scegliere in base all’uso
Non esiste una misura universale, ma tre categorie standard che coprono quasi ogni profilo utente:
- 5.000 mAh (Ultra-portatili): Ideali per chi vuole arrivare a fine serata senza ansia. Sono grandi quanto un pacchetto di chewing-gum e si tengono comodamente in tasca.
- 10.000 mAh (Il “Best Buy”): Rappresentano il miglior compromesso tra peso (circa 200g) e prestazioni. Perfetti per un weekend fuori porta o per chi usa intensamente il GPS e i social.
- 20.000 mAh (Per viaggiatori e laptop): Pesanti e ingombranti, sono necessari se devi caricare anche un tablet o un MacBook Air, o se resti lontano dalle prese di corrente per più di due giorni.
Oltre i mAh: cosa controllare prima dell’acquisto
La capacità è solo metà della storia. Nel 2026, lo standard minimo per non perdere ore attaccati al cavo è la tecnologia Power Delivery (PD).
- Potenza in uscita (Watt): Per uno smartphone moderno, cerca almeno 20W o 30W. Se vuoi caricare un laptop, avrai bisogno di almeno 65W.
- Porte USB-C: Assicurati che la porta USB-C funzioni sia in entrata (per caricare il power bank) che in uscita (per caricare il telefono).
- Ricarica Pass-through: Una funzione utile che permette di caricare il power bank e il telefono contemporaneamente usando una sola presa a muro.
Cosa resta da chiarire sulla sicurezza in volo
Un dettaglio spesso ignorato riguarda i limiti aeroportuali. La maggior parte delle compagnie aeree permette di portare in cabina power bank fino a 100 Wh (Wattora).
Per calcolare i Wh del tuo dispositivo, usa questa formula:
(mAh \times 3.7V) / 1000 = Wh
Un dispositivo da 27.000 mAh è solitamente il limite massimo consentito (circa 99,9 Wh). Oltre questa soglia, rischi il sequestro ai controlli di sicurezza se non hai autorizzazioni speciali.