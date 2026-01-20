I consigli pratici per scattare immagini nitide con iPhone e Galaxy

Vedere l’aurora boreale dal vivo è emozionante.

Fotografarla col telefono, però, spesso delude.

Il meteorologo Tony Laubach, esperto di tempeste e aurore, ha spiegato come ottenere scatti migliori usando solo lo smartphone.

Niente attrezzatura professionale.

Solo impostazioni giuste e un po’ di pazienza.

Prima regola: disattiva il flash.

Non serve e rovina l’immagine.

Serve buio e stabilità.

Appoggia il telefono su una superficie ferma.

Oppure usa un piccolo treppiede.

Evita di scattare a mano libera.

Su iPhone, attiva la modalità Notte.

Mantieni il telefono fermo per qualche secondo.

Lascia che il tempo di esposizione salga.

Su Samsung Galaxy, usa la modalità Pro.

Abbassa l’ISO.

Aumenta l’esposizione.

Metti a fuoco su infinito.

Non esagerare con i valori.

Troppa luce brucia i colori.

Meglio scatti più scuri ma puliti.

Scatta più foto di fila.

Le aurore cambiano velocemente.

Ogni minuto è diverso dal precedente.

Se il cielo è nuvoloso o l’aurora è debole, i risultati saranno limitati.

Ma con queste impostazioni puoi migliorare molto.

Il punto chiave è uno solo.

Stabilità e tempo di esposizione.

Il resto viene da sé.

