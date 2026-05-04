Whitney Leavitt ha ufficializzato il suo addio al cast di “The Secret Lives of Mormon Wives” durante il suo ultimo spettacolo a Broadway. La notizia segna la fine di un’era per la serie cult di Hulu, lasciando i fan a interrogarsi sul futuro del gruppo di influencer di Salt Lake City.

Un addio in stile Roxie Hart

Non capita spesso che l’uscita di scena da un reality show venga annunciata sulle tavole del palcoscenico più famoso del mondo. Whitney Leavitt, uno dei volti più divisivi e discussi di The Secret Lives of Mormon Wives, ha scelto la sua ultima replica nel musical Chicago a Broadway per sganciare la bomba.

Mentre salutava il pubblico nel ruolo di Roxie Hart, la star ha confermato che non tornerà per i nuovi episodi della serie Hulu (disponibile in Italia su Disney+). L’annuncio, catturato in alcuni video diventati virali su TikTok e riportati da TMZ, ha scatenato l’entusiasmo della platea, sancendo il passaggio definitivo di Whitney dal piccolo schermo alla carriera teatrale.

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Dall’estetica Mormon a Dancing with the Stars

Whitney è stata il motore trainante di molte delle dinamiche più accese della prima stagione. Il suo percorso nello show è stato una montagna russa: dalle tensioni con il resto del gruppo alla gestione della propria immagine pubblica in bilico tra fede e fama digitale.

Proprio la sua ambizione era diventata un punto focale della narrazione. Uno dei momenti chiave della serie riguardava il suo desiderio di partecipare a Dancing with the Stars (DWTS). Dopo aver ottenuto un posto nella stagione 34 del celebre show di danza della ABC e aver convinto critica e pubblico, la sua carriera ha subito un’accelerazione improvvisa, portandola dritta nel cast di Chicago. Questo successo professionale sembra essere alla base della sua decisione di allontanarsi definitivamente dai drammi della realtà di Salt Lake City.

Cosa succede alla serie dopo l’addio?

L’uscita di Whitney Leavitt arriva in un momento delicato per la produzione di The Secret Lives of Mormon Wives. Le riprese, infatti, hanno subito recentemente una battuta d’arresto a causa di vicende private che hanno coinvolto altri membri del cast, in particolare Taylor Frankie Paul e Dakota Mortensen.

Nonostante i report iniziali indicassero un ritorno compatto di tutto il gruppo originale davanti alle telecamere, Whitney ha deciso di sfilarsi. Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui motivi specifici della rottura — se legati a impegni lavorativi o a una volontà di ripulire la propria immagine dai conflitti del reality — ma il suo posto nel “cerchio delle mamme” resterà vuoto.

I punti chiave del cambiamento:

Status ufficiale: Whitney Leavitt fuori dal cast per la prossima stagione.

Whitney Leavitt fuori dal cast per la prossima stagione. Motivazione: Focus sulla carriera a Broadway e nel mondo dello spettacolo tradizionale.

Focus sulla carriera a Broadway e nel mondo dello spettacolo tradizionale. Stato della produzione: Riprese in fase di ripartenza dopo lo stop forzato.

Riprese in fase di ripartenza dopo lo stop forzato. Cast rimanente: Taylor Frankie Paul resta la figura centrale, nonostante le polemiche personali.

Cosa aspettarsi dal futuro

Senza la “villain” o la figura polarizzante di Whitney, l’equilibrio del gruppo è destinato a mutare drasticamente. I fan si chiedono ora se la produzione cercherà un nuovo volto per colmare il vuoto o se darà più spazio alle storie personali delle altre protagoniste. Una cosa è certa: la trasformazione di Whitney Leavitt da TikToker a stella di Broadway è il finale di stagione che nessuno aveva previsto, ma che lei ha saputo scrivere alla perfezione.