Il mercato degli smartwatch low-cost è saturo di modelli che promettono miracoli a prezzi stracciati. Prima di acquistare, è fondamentale saper distinguere tra un vero affare e un semplice giocattolo digitale.

Cosa controllare prima del click

Spesso ci si lascia incantare da un design simile ai top di gamma, ma la vera differenza si nasconde sotto la scocca. Il primo elemento da verificare è la qualità del display. Molti modelli sotto i 40 euro utilizzano pannelli LCD di bassa qualità che risultano illeggibili sotto la luce diretta del sole.

Cerca sempre la dicitura AMOLED: garantisce neri profondi, colori brillanti e, soprattutto, un consumo energetico ridotto. Un altro aspetto critico è il sistema operativo. Gli smartwatch troppo economici usano software proprietari chiusi che non permettono di installare app o, peggio, hanno traduzioni in italiano approssimative che rendono difficile la navigazione nei menu.

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Sensori e precisione dei dati

Non tutti i sensori sono uguali. Se il tuo obiettivo è monitorare l’attività sportiva, assicurati che il dispositivo abbia il GPS integrato. Molti modelli economici si appoggiano al GPS dello smartphone (Connected GPS), il che significa che dovrai correre con il telefono in tasca per avere una traccia precisa del percorso.

Inoltre, diffida delle misurazioni mediche troppo avanzate (come la pressione sanguigna) su dispositivi da 20 euro: spesso sono algoritmi basati su statistiche medie e non su rilevazioni reali. Un buon sensore per il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue (SpO2) è invece ormai uno standard affidabile anche nella fascia economica.

L’importanza dell’ecosistema app

Lo smartwatch non vive da solo: la sua utilità dipende dall’applicazione che installerai sul tuo smartphone. Prima dell’acquisto, controlla le recensioni dell’app (come Zepp Life, Xiaomi Wear o Huawei Health) sugli store ufficiali.

Esempio pratico: Se acquisti uno smartwatch di un brand sconosciuto, potresti scoprire che l’app richiede permessi eccessivi per la privacy o che si disconnette continuamente, impedendoti di ricevere le notifiche di WhatsApp o delle chiamate in entrata.

Cosa resta da chiarire

Il punto debole degli smartwatch economici rimane la durata nel tempo. Mentre i brand consolidati offrono aggiornamenti firmware per correggere bug e migliorare le prestazioni, i modelli “no-brand” vengono spesso abbandonati dal produttore subito dopo il lancio.

Inoltre, la resistenza all’acqua dichiarata (IP68 o 5ATM) va presa con le pinze: copre solitamente gli schizzi o brevi immersioni, ma raramente è adatta per sessioni di nuoto prolungate o acqua calda (doccia), che può sciogliere le colle interne.