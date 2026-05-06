Il QR code è diventato il tessuto connettivo tra la nostra realtà fisica e il nostro ecosistema digitale. Nato per l’industria automobilistica, oggi è ovunque: sul tavolo del ristorante, sulla colonnina del parcheggio, persino sui cartelloni pubblicitari in metropolitana. Lo inquadriamo senza pensarci, mossi da un automatismo che ormai fa parte della nostra igiene digitale quotidiana. Tuttavia, dietro quella griglia di pixel apparentemente innocua si nasconde una delle frontiere più insidiose della sicurezza online: il quishing.

Questa parola, fusione di “QR” e “phishing”, descrive un cambiamento fondamentale nel modo in cui i cybercriminali tentano di accedere ai nostri dati. Non più solo link sospetti via SMS, ma esche fisiche posizionate strategicamente dove la nostra guardia è più bassa. Capire come sta cambiando il nostro rapporto con questi codici è essenziale per abitare lo spazio digitale con consapevolezza.

L’illusione della fiducia nel mondo fisico

Il successo del QR code risiede nella sua immediatezza. È una “scorciatoia” che ci evita di digitare URL complessi. Tuttavia, questa comodità ha creato un paradosso della sicurezza: tendiamo a fidarci di un oggetto fisico più di quanto faremmo con un link in una mail. Se vediamo un adesivo su una colonnina per la ricarica dell’auto elettrica, il nostro cervello lo associa alla legittimità dell’azienda che gestisce il servizio.

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Il problema è che un QR code è, tecnicamente, una “scatola chiusa”. A differenza di un link testuale, dove possiamo leggere l’indirizzo (es. banca-sicura.it vs banca-fake.com), l’occhio umano non può decifrare i dati contenuti in una matrice di pixel. Questo spostamento dell’esca dal digitale al fisico sfrutta la nostra naturale inclinazione a ritenere “vero” ciò che tocchiamo con mano nello spazio pubblico.

Come cambia l’interazione: dal menu al quishing

Il rischio si manifesta in modi estremamente creativi. Immaginiamo la situazione classica: un parcheggio cittadino dove il pagamento avviene tramite app. Un malintenzionato potrebbe semplicemente incollare un nuovo QR code sopra quello originale. L’utente, convinto di pagare la sosta, inserisce i dati della carta di credito su un sito clone perfettamente identico a quello ufficiale.

Ma non riguarda solo il denaro. Nelle aziende, il quishing sta diventando una tecnica per aggirare i filtri antispam delle email. Poiché molti sistemi di sicurezza analizzano i testi e i link ma non sempre riescono a “leggere” il contenuto delle immagini, un QR code inviato via mail può condurre un dipendente verso una pagina di login contraffatta di Microsoft 365 o Google Workspace, mettendo a rischio l’intera rete aziendale. È una sfida tecnologica che sposta il campo di battaglia direttamente sullo schermo dello smartphone personale.

La tecnologia come filtro e difesa

Fortunatamente, l’evoluzione delle piattaforme sta correndo ai ripari. I moderni sistemi operativi, come iOS e Android, hanno integrato nei lettori della fotocamera delle funzioni di anteprima. Quando inquadriamo un codice, lo smartphone non ci proietta più istantaneamente sul sito, ma mostra una piccola etichetta con l’URL di destinazione.

Questo è il momento critico della nostra vita digitale: il secondo di esitazione. La capacità di leggere quell’anteprima, verificando che il dominio sia coerente con il servizio che stiamo usando, è la nostra difesa principale. Le piattaforme social e i browser stanno inoltre implementando “liste nere” di siti pericolosi che bloccano la navigazione non appena il QR code tenta di indirizzarci verso server noti per attività di phishing.

Verso un’abitudine più consapevole

Cosa cambia per noi utenti? Non si tratta di smettere di usare i QR code — che rimangono uno strumento straordinario di efficienza — ma di cambiare l’approccio psicologico all’azione. La “lettura” di un codice deve diventare un atto deliberato e non un riflesso incondizionato.

La sicurezza online oggi non finisce al bordo del nostro schermo, ma inizia dal modo in cui osserviamo l’ambiente circostante. Controllare se un adesivo sembra manomesso, utilizzare l’anteprima del link e diffidare di richieste di dati sensibili dopo una scansione “casuale” sono le nuove competenze richieste nella smart city. La tecnologia ci offre la velocità; a noi resta il compito di mantenere il controllo della direzione.