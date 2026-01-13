Una falsa email sta rubando gli account a chi usa Instagram per lavorare.
Negli ultimi giorni sta circolando una nuova truffa che colpisce soprattutto chi usa Instagram per il lavoro.
Arriva un’email che parla di un reset della password. Sembra ufficiale, ma non lo è.
Il messaggio riporta loghi di Meta e Instagram.
L’indirizzo del mittente appare credibile: security@mail.instagram.com.
In realtà è un tentativo di phishing.
Chi clicca sul link viene portato su una pagina falsa.
Qui viene chiesto di inserire username e password.
In pochi secondi l’account finisce nelle mani dei truffatori.
- Dipendenza da Instagram: Come Uscirne in Modo Efficace
- Allarme WinRAR: Falla Sfruttata da Hacker Russi
- Allarme Android! Instagram e Facebook Spiano la Tua Navigazione?
Per un profilo business il danno è immediato.
Si perdono contatti con i clienti.
Si bloccano campagne, messaggi e vendite.
Molti imprenditori scoprono l’attacco solo quando non riescono più ad accedere.
Nel frattempo il profilo viene usato per altre truffe o rivenduto online.
Instagram non invia link per il reset senza una richiesta diretta.
E non chiede mai le credenziali via email.
Questo è il primo segnale per riconoscere la frode.
Se arriva un messaggio simile, è importante non cliccare.
Meglio accedere direttamente all’app o al sito ufficiale.
E controllare lì eventuali notifiche di sicurezza.