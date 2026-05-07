Se hai appena terminato la visione di Civil War, l’intenso war-movie diretto da Alex Garland e prodotto da A24, probabilmente ti trovi in quello stato di stordimento tipico dei grandi film distopici. La pellicola, che segue un gruppo di fotoreporter attraverso un’America lacerata da un conflitto interno, lascia lo spettatore con molte domande e una scarica di adrenalina difficile da smaltire.

Se ti stai chiedendo cosa vedere dopo Civil War, la risposta dipende da cosa ti ha colpito di più: il realismo crudo del giornalismo di guerra, l’ambientazione distopica o la tensione costante di un viaggio on-the-road in un mondo che sta crollando.

In questo articolo esploreremo i titoli consigliati, faremo chiarezza sulla possibilità di un sequel e analizzeremo dove recuperare opere simili sulle principali piattaforme di streaming.

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Civil War avrà un sequel?

Molti spettatori, subito dopo i titoli di coda, cercano online informazioni su Civil War 2. Ad oggi, non è previsto un sequel diretto per il film di Alex Garland. Il regista ha concepito l’opera come un pezzo unico e autoconclusivo, un “monito” visivo piuttosto che l’inizio di un franchise d’azione. Inoltre, Garland ha dichiarato in diverse interviste di voler fare un passo indietro dalla regia per dedicarsi maggiormente alla sceneggiatura, rendendo un seguito ancora più improbabile.

Cosa vedere dopo Civil War: i film consigliati

Se cerchi atmosfere simili, ecco una selezione di pellicole che condividono con Civil War tematiche, stile visivo o intensità emotiva.

1. I figli degli uomini (Children of Men)

Diretto da Alfonso Cuarón, è forse il film che più si avvicina a Civil War per lo stile della messa in scena. Anche qui seguiamo un viaggio attraverso una nazione (il Regno Unito) al collasso, con un uso magistrale del piano sequenza che immerge lo spettatore nel fango e nella polvere della guerra urbana.

2. Nightcrawler – Lo sciacallo

Se ti ha affascinato l’etica del fotogiornalismo e il limite sottile tra documentare l’orrore e diventarne complici, questo film con Jake Gyllenhaal è fondamentale. Esplora il lato oscuro del giornalismo d’assalto e l’ossessione per l’immagine perfetta a ogni costo.

3. Arancia Meccanica

Per il senso di violenza “estetica” e la riflessione sulla desensibilizzazione della società, il capolavoro di Kubrick rimane un punto di riferimento, specialmente per come Civil War utilizza la colonna sonora in contrasto con le immagini brutali.

4. Sicario

Il film di Denis Villeneuve condivide con l’opera di Garland una tensione costante e quasi insopportabile. La discesa agli inferi dei protagonisti nel mondo dei cartelli della droga richiama la stessa sensazione di “zona grigia” morale che domina il conflitto tra le Forze Occidentali e il governo federale.

Timeline e ambientazione: dove si colloca Civil War?

Sebbene il film non specifichi l’anno esatto, la timeline è collocata in un prossimo futuro non precisato. Non si tratta di un prequel di altre opere, né fa parte di un universo cinematografico condiviso (nonostante le somiglianze tematiche con altri film A24). La sua forza risiede proprio nell’essere una storia “nel mezzo”, che inizia a conflitto già inoltrato e termina senza spiegare le cause politiche pregresse, concentrandosi esclusivamente sull’esperienza umana del momento.

Tabella: Film simili per tematica e dove vederli

Titolo Tema Principale Regista Dove vederlo (Piattaforme comuni) Civil War Fotogiornalismo e Guerra Civile Alex Garland Prime Video / Apple TV+ (Noleggio) I Figli degli Uomini Distopia e Fuga Alfonso Cuarón Netflix / Sky Go Nightcrawler Etica del giornalismo Dan Gilroy Prime Video The Last of Us (Serie) Viaggio in USA post-apocalittico Craig Mazin Sky / NOW Full Metal Jacket Crudezza della guerra Stanley Kubrick Netflix Ex Machina Tensione psicologica Alex Garland Redo su diverse piattaforme

Il finale di Civil War spiegato (Spoiler Alert)

ATTENZIONE: Questo paragrafo contiene spoiler significativi sul finale del film.

Il finale di Civil War è una chiusura netta del cerchio narrativo e simbolico. La morte di Lee (Kirsten Dunst) per salvare Jessie (Cailee Spaeny) rappresenta il passaggio di testimone definitivo. Lee, ormai svuotata di ogni emozione e traumatizzata da anni di scatti, sacrifica se stessa per la “nuova generazione”.

Jessie, d’altro canto, completa la sua trasformazione: nell’istante in cui la sua mentore viene colpita, non corre a soccorrerla, ma scatta la foto. È il momento in cui l’allieva supera la maestra, diventando quel “occhio oggettivo” e freddo che Lee era stata all’inizio. L’esecuzione del Presidente nell’Ufficio Ovale, fotografata con brutale distacco, sottolinea che in guerra non ci sono vincitori morali, ma solo documenti storici.

Meglio guardare film in ordine cronologico o di uscita?

Quando si parla della filmografia di Alex Garland, il regista di Civil War, molti fan si chiedono quale sia il modo migliore per approcciarsi alle sue opere. Poiché non esiste un legame narrativo tra i suoi film, l’ordine di uscita è caldamente consigliato per osservare l’evoluzione della sua estetica, che parte dalla fantascienza filosofica per arrivare al realismo sporco di quest’ultima opera.

Ex Machina (2014): L’esordio alla regia, focalizzato sull’intelligenza artificiale. Annihilation (2018): Sci-fi visionario e psichedelico. Men (2022): Horror folk psicologico. Civil War (2024): War-movie distopico.

FAQ – Domande Frequenti su Civil War

Chi sono le “Forze Occidentali” nel film?

Sono l’alleanza tra California e Texas che ha deciso di secedere dal governo federale degli Stati Uniti per rovesciare il Presidente (interpretato da Nick Offerman).

Perché California e Texas sono alleati?

Il film evita volutamente spiegazioni politiche per non schierarsi. L’alleanza tra due stati storicamente opposti politicamente serve a sottolineare che la rivolta nasce da una minaccia comune alla Costituzione, piuttosto che da divergenze partitiche.

Il film è basato su una storia vera?

No, Civil War è un’opera di finzione speculativa. Tuttavia, il realismo delle scene di combattimento è ispirato a veri conflitti contemporanei documentati dai fotoreporter di guerra.

Dove posso vedere Civil War in streaming?

Attualmente il film è disponibile per l’acquisto e il noleggio sulle principali piattaforme (Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play). Presto dovrebbe entrare nel catalogo Sky/NOW o Prime Video per gli abbonati.