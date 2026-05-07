La nostra quotidianità è ormai costellata di piccoli quadrati in bianco e nero. Li troviamo sui tavoli dei ristoranti, sui manifesti pubblicitari, alle fermate dell’autobus e persino sulle fatture elettroniche. Il QR Code, una tecnologia nata negli anni ’90 e rimasta in sordina per decenni, ha vissuto una rinascita esplosiva durante la pandemia, trasformandosi in uno standard universale per il collegamento tra mondo fisico e digitale. Tuttavia, questa ubiquità ha attirato l’attenzione del cybercrime, dando vita a un fenomeno in rapida ascesa: il Quishing (QR Phishing).

L’illusione della comodità e la cecità visiva

Il cuore del problema risiede in un paradosso cognitivo. Siamo stati addestrati a diffidare dei link sospetti nelle email o degli allegati provenienti da sconosciuti, ma tendiamo a fidarci ciecamente di un oggetto fisico. Se vediamo un QR Code su un parchimetro o sulla vetrina di un negozio, il nostro cervello lo interpreta come parte integrante dell’arredo urbano o del servizio offerto, abbassando istintivamente le difese.

Il quishing sfrutta esattamente questa “cecità visiva”. A differenza di un URL tradizionale, che può essere analizzato visivamente (ad esempio notando un dominio sospetto come banca-it-login.com ), un QR Code è indecifrabile per l’occhio umano. È una scatola nera: non sappiamo dove ci porterà finché non abbiamo già effettuato l’azione di scansione. Questo trasforma un gesto banale in un potenziale punto di ingresso per attacchi di ingegneria sociale.

Potrebbe interessarti anche:

Dalle multe false ai menù alterati: il raggio d’azione

Il quishing non è un fenomeno confinato al solo ambiente web, ma si manifesta in modi estremamente creativi nel mondo reale. Uno degli esempi più comuni registrati recentemente riguarda le truffe dei parcheggi. Gli aggressori incollano adesivi con QR Code contraffatti sopra quelli originali sui parchimetri comunali. L’utente, convinto di pagare la sosta tramite l’app ufficiale, inserisce i dati della carta di credito su una pagina clone perfettamente identica a quella legittima.

Un altro scenario riguarda l’ambito dello Smart Working. Molte aziende utilizzano il QR Code per l’autenticazione a due fattori (2FA) o per l’accesso a piattaforme interne. I cybercriminali inviano email di phishing che simulano comunicazioni dal dipartimento IT, chiedendo al dipendente di “scansionare il codice per aggiornare le credenziali di sicurezza”. Poiché la scansione avviene solitamente tramite uno smartphone personale, il traffico bypassa i filtri di sicurezza e i firewall del computer aziendale, aprendo una breccia diretta nei sistemi corporate.

Perché il fenomeno sta esplodendo proprio ora

L’interesse per il quishing non è casuale. La tecnologia ha reso la creazione di QR Code malevoli estremamente semplice e gratuita. Esistono migliaia di generatori online che permettono di nascondere script di download automatico di malware o reindirizzamenti verso siti di phishing in pochi secondi.

Inoltre, le piattaforme social e di messaggistica hanno integrato i QR Code per facilitare lo scambio di contatti o l’accesso a gruppi. Questo ha normalizzato l’uso del codice QR come “scorciatoia di fiducia”. Secondo recenti report sulla cybersicurezza, gli attacchi basati su QR Code sono aumentati del 50% nell’ultimo anno, proprio perché riescono a eludere i software di scansione delle email che analizzano i testi e i link testuali, ma che spesso faticano a “leggere” le immagini contenute negli allegati o nel corpo del messaggio.

Una nuova consapevolezza per la vita connessa

Cosa cambia concretamente per noi? Non si tratta di smettere di usare i QR Code – strumenti che restano fondamentali per la digitalizzazione dei servizi – ma di evolvere il nostro istinto digitale. La tecnologia sta spostando il confine del rischio dal monitor del PC alla nostra mano, integrando la minaccia nel tessuto fisico della città.

Il passaggio cruciale è comprendere che un QR Code non è altro che un link “travestito”. Le abitudini digitali che abbiamo appreso per la navigazione web devono essere traslate anche nel mondo fisico: verificare che l’adesivo non sia sovrapposto a un altro, controllare l’URL visualizzato dallo smartphone prima di confermare l’apertura del sito e, soprattutto, evitare di inserire dati sensibili o bancari su portali raggiunti tramite una scansione volante in luoghi pubblici. La comodità non dovrebbe mai essere un compromesso per la sicurezza.