Se hai appena terminato l’ultima stagione disponibile di Stranger Things e senti già la mancanza del Sottosopra, dei neon anni ’80 e delle avventure del gruppo di Hawkins, non sei il solo. La serie cult di Netflix ha creato un vuoto difficile da colmare, ma il panorama dello streaming offre diverse alternative che condividono le stesse atmosfere: dal mistero fantascientifico al racconto di formazione (coming-of-age), fino ai viaggi nel tempo.

Per rispondere subito alla tua domanda: cosa vedere dopo Stranger Things? Le opzioni migliori sono Dark (per la complessità dei misteri), Yellowjackets (per il legame tra passato e presente), Paper Girls (per l’estetica anni ’80 e i viaggi nel tempo) e Locke & Key (per l’elemento magico-adolescenziale).

In questo articolo esploreremo le serie TV che catturano l’essenza di Stranger Things, analizzando perché dovresti sceglierne una piuttosto che un’altra in base a ciò che hai amato di più dello show di Undici e compagni.

Potrebbe interessarti anche:

Le serie TV più simili a Stranger Things per atmosfera e trama

Stranger Things è un mix unico di generi. Per trovare un degno successore, dobbiamo scomporre gli elementi che lo hanno reso famoso.

1. Dark (Netflix)

Spesso definita come “la versione adulta e cerebrale di Stranger Things”, questa serie tedesca inizia con la scomparsa di un bambino in una cittadina circondata da boschi e una centrale nucleare. Tuttavia, dove Stranger Things punta sull’avventura, Dark punta sul paradosso temporale filosofico.

Perché vederla: Se hai amato i misteri legati ai laboratori di Hawkins e la sensazione che “tutto sia connesso”.

2. Paper Girls (Prime Video)

Basata sulla graphic novel di Brian K. Vaughan, questa serie è forse la più vicina per estetica. Segue quattro ragazzine che consegnano giornali la mattina dopo Halloween nel 1988 e si ritrovano involontariamente coinvolte in una guerra tra viaggiatori nel tempo.

Perché vederla: Protagoniste giovanissime, ambientazione anni ’80 e biciclette. È la risposta perfetta se cerchi il “mood” originale della prima stagione di Stranger Things.

3. Yellowjackets (Paramount+ / Sky)

Qui il tono si fa più cupo e horror. La serie racconta di una squadra di calcio femminile liceale che sopravvive a un incidente aereo nella natura selvaggia negli anni ’90, alternando la narrazione con la loro vita da adulte 25 anni dopo.

Perché vederla: Se ti piace il cast corale e il modo in cui il trauma del passato influenza il presente (molto simile al percorso di Max o Will).

Tabella comparativa: quale serie scegliere?

Per aiutarti a decidere rapidamente, ecco una tabella che confronta le alternative principali in base alle caratteristiche di Stranger Things.

Titolo Serie Dove vederla Elemento in comune Tono / Atmosfera Dark Netflix Sparizioni, Sci-Fi, Timeline Cupo, Complesso Paper Girls Prime Video Anni ’80, Gruppo di amici Avventuroso, Nostalgico Locke & Key Netflix Dimensione parallela, Magia Fantasy, Teen I Am Not Okay With This Netflix Superpoteri adolescenziali Ironico, Drammatico Outer Range Prime Video Mistero soprannaturale Western, Sci-Fi The Midnight Club Netflix Horror, Gruppo di ragazzi Emozionale, Spaventoso

Timeline e ordine di visione: come orientarsi nelle saghe collegate

Sebbene molte di queste serie siano stand-alone, alcune fanno parte di universi più ampi o richiedono un ordine preciso per essere comprese, specialmente quando si parla di viaggi nel tempo o multiversi.

Il caso Dark: l’ordine cronologico è fondamentale?

A differenza di Stranger Things, dove la trama procede in modo lineare dal 1983 in poi, serie come Dark o Paper Girls giocano con le date.

Ordine di uscita: È sempre quello consigliato per non rovinarsi i colpi di scena (plot twist).

È sempre quello consigliato per non rovinarsi i colpi di scena (plot twist). Timeline spiegata: In serie come queste, la “causa” di un evento può trovarsi nel futuro dei personaggi. Se decidi di guardare Dark, tieni a portata di mano uno schema delle parentele!

I Am Not Okay With This e l’universo di “The End of the F***ing World”

Queste due serie Netflix condividono lo stesso autore originale (Charles Forsman) e lo stesso regista. Sebbene non ci sia un crossover diretto, lo stile visivo e il tema del disagio giovanile unito a poteri telecinetici (molto simili a quelli di Undici) creano un “ordine spirituale” di visione perfetto.

Il finale di Stranger Things: cosa aspettarsi (SPOILER ALERT)

Mentre attendiamo la quinta e ultima stagione di Stranger Things, il finale della quarta stagione ha lasciato molti punti aperti. Attenzione: seguono spoiler sulla Stagione 4.

Il finale ci ha mostrato Hawkins letteralmente divisa in quattro dalle crepe del Sottosopra, con Vecna (Henry Creel/001) ferito ma non sconfitto. La particolarità dell’ultima stagione sarà, secondo i Duffer Brothers, l’assenza di una fase di “preparazione”: i protagonisti saranno in pericolo sin dal primo minuto.

Se cerchi serie con finali spiegati altrettanto epici, ti consigliamo di recuperare The Leftovers o Lost, che pur essendo diverse, condividono quel senso di “destino dell’umanità” che vedremo nel gran finale contro il Sottosopra.

Perché amiamo queste storie? Il fascino del soprannaturale

Il successo di Stranger Things non è dovuto solo ai mostri (il Demogorgone o Vecna), ma al legame tra i personaggi. La serie ha rilanciato il genere Amblin-esque (da Steven Spielberg), dove l’ordinario incontra lo straordinario.

Quando cerchi cosa vedere dopo, chiediti cosa ti manca di più:

La nostalgia degli anni ’80? Vai su Paper Girls o film come Super 8. Il mistero governativo e i laboratori? Prova Severance (Screptance) su Apple TV+. Il potere dell’amicizia contro il male? It – Capitolo Uno (film) è la scelta obbligata.

FAQ – Domande Frequenti

Qual è la serie più simile a Stranger Things su Netflix?

Sicuramente Dark per i toni sci-fi e le sparizioni, oppure Locke & Key per il target young-adult e l’esplorazione di dimensioni fantastiche all’interno di una casa misteriosa.

Esiste uno spin-off di Stranger Things?

Attualmente è in fase di sviluppo una serie animata e uno spettacolo teatrale intitolato The First Shadow, che funge da prequel ambientato nel 1959. Non ci sono ancora serie live-action spin-off disponibili in streaming.

Dove posso vedere serie TV anni ’80 simili?

Oltre a quelle citate, su Disney+ puoi trovare Willow, che riprende il genere fantasy classico, o i grandi cult cinematografici dell’epoca come I Goonies e E.T., che sono le fonti d’ispirazione primarie per i creatori di Stranger Things.

Ci sono serie con protagonisti con superpoteri come Undici?

Sì, I Am Not Okay With This (Netflix) parla di una ragazza che scopre di avere poteri telecinetici legati alle sue emozioni. Anche The Umbrella Academy offre un approccio corale e familiare ai superpoteri.