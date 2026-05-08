Il finale della ventiduesima stagione di Grey’s Anatomy ha scosso le fondamenta del Grey Sloan Memorial con un catastrofico crollo di un ponte e l’uscita di scena di due colonne portanti del cast. Sebbene il dramma sia di casa a Seattle, questo episodio segna un punto di svolta definitivo per Owen Hunt e Teddy Altman.

Owen Hunt e Teddy Altman: è davvero un addio?

Le settimane precedenti al finale erano state dominate dalle speculazioni sul destino di Owen Hunt, interpretato da Kevin McKidd sin dalla quinta stagione. Le voci di un suo addio come “series regular” hanno trovato conferma in un finale che, fortunatamente, ha scelto la via del lieto fine piuttosto che quella della tragedia.

Nonostante il gravissimo incidente sul ponte che ha aperto l’episodio, Owen ne è uscito praticamente illeso, dimostrando ancora una volta la sua tempra di chirurgo d’urgenza. Il vero colpo di scena è arrivato dopo la gestione dell’emergenza: Owen ha dichiarato di voler seguire Teddy Altman a Parigi, dove alla dottoressa è stata offerta una prestigiosa posizione di ricerca. La coppia lascia quindi la serie insieme, salutata da una doppia carrellata di flashback che ha ripercorso quasi vent’anni di storia televisiva.

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Paura per Nick Marsh: Meredith rivive l’incubo

Mentre Owen si preparava alla partenza, la tensione è salita alle stelle per Nick Marsh. Il compagno di Meredith Grey è rimasto coinvolto nel crollo, riportando gravi traumi addominali con emorragie a fegato e milza.

Per Meredith, la situazione ha evocato ricordi dolorosi legati alla perdita di Derek Shepherd, avvenuta in circostanze tragiche anni prima. Tuttavia, grazie all’intervento guidato dalla dottoressa Bailey con l’aiuto di Cass Beckman (Sophia Bush) e del team di specializzandi, l’operazione ha avuto successo. Nick è fuori pericolo e si avvia verso una completa guarigione, stabilizzando (almeno per ora) la vita sentimentale della protagonista.

Il destino di Benson Kwan e le incertezze del cast

Nonostante l’eroismo dimostrato durante la crisi, non c’è stato il tanto sperato perdono per Benson Kwan. Il giovane chirurgo era stato licenziato nel penultimo episodio per aver somministrato un trattamento sperimentale non autorizzato. Nonostante i tentativi di Miranda Bailey di proteggerlo, Richard Webber è stato irremovibile: Kwan ha dovuto riconsegnare il badge, segnando un addio amaro al Grey Sloan.

Il finale ha gettato semi di incertezza anche su altri personaggi chiave:

Miranda Bailey: Ha deciso di intraprendere un master in Sanità Pubblica, suggerendo un nuovo percorso di carriera.

Ha deciso di intraprendere un master in Sanità Pubblica, suggerendo un nuovo percorso di carriera. Jo Wilson: Ha confessato ad Link di non essere più sicura di voler continuare a praticare la medicina.

Timeline della Stagione 23

Stato attuale: Stagione 22 conclusa.

Stagione 22 conclusa. Prossimo appuntamento: Autunno 2026 (confermata la 23ª stagione).

Autunno 2026 (confermata la 23ª stagione). Cosa aspettarsi: Un nuovo assetto per la chirurgia d’urgenza dopo la partenza dei “Trauma God” Owen e Teddy.

Grey’s Anatomy si conferma un colosso della serialità capace di rinnovarsi pur perdendo i suoi volti storici. Con la partenza di McKidd e Raver, la stagione 23 dovrà necessariamente trovare nuovi leader carismatici per riempire il vuoto lasciato dai veterani.