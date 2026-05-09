Google ha ufficialmente integrato Gemini nell’ecosistema Android e nei servizi Workspace, sostituendo di fatto il vecchio Assistente Google. Scopriamo come questa intelligenza artificiale velocizza le tue attività quotidiane sul telefono e sul PC.

A cosa serve davvero Google Gemini?

A differenza dei vecchi assistenti vocali che si limitavano a impostare timer o riprodurre musica, Gemini è un collaboratore creativo e analitico. Non risponde solo a comandi, ma comprende il contesto di ciò che stai facendo.

L’impatto principale riguarda la gestione dei contenuti. Se stai leggendo una mail chilometrica, puoi chiedere a Gemini di riassumerla in tre punti chiave. Se stai pianificando un viaggio, può incrociare i dati di Google Maps e dei Voli per crearti un itinerario personalizzato in pochi secondi.

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Come funziona nell’uso quotidiano

L’integrazione di Gemini si divide principalmente in due rami: l’app per smartphone e le estensioni nei servizi Google.

Su Smartphone (Android e iOS): Su Android, Gemini può sostituire l’Assistente Google. Premendo il tasto di accensione o dicendo “Ehi Google”, compare un overlay che può analizzare anche quello che c’è sullo schermo. Su iOS, è accessibile tramite l’app Google dedicata.

Su Android, Gemini può sostituire l’Assistente Google. Premendo il tasto di accensione o dicendo “Ehi Google”, compare un overlay che può analizzare anche quello che c’è sullo schermo. Su iOS, è accessibile tramite l’app Google dedicata. In Gmail e Documenti: Grazie al pannello laterale, Gemini può scrivere bozze di email, correggere il tono di un testo o estrarre informazioni da un file PDF caricato su Drive.

Grazie al pannello laterale, Gemini può scrivere bozze di email, correggere il tono di un testo o estrarre informazioni da un file PDF caricato su Drive. Ricerca Multimodale: Puoi scattare la foto a una pianta che sta appassendo e chiedere: “Perché ha le foglie gialle e come posso curarla?”. L’AI analizzerà l’immagine e ti darà istruzioni specifiche.

Esempio pratico: Immagina di ricevere l’invito a un matrimonio via email. Puoi chiedere a Gemini: “Trova l’indirizzo dell’evento in questa mail e suggeriscimi un hotel vicino sotto i 150 euro su Google Maps”. L’AI eseguirà la ricerca senza che tu debba mai copiare e incollare un indirizzo.

Disponibilità e rollout in Italia

Attualmente, Gemini è disponibile in Italia sia in versione gratuita che tramite abbonamento (Gemini Advanced, incluso nel piano Google One AI Premium).

L’app è scaricabile dal Play Store, mentre l’integrazione con le “Estensioni” (che permette a Gemini di leggere i tuoi dati su Maps, YouTube e Workspace) è attiva, ma richiede il consenso esplicito dell’utente nelle impostazioni per garantire la privacy. Alcune funzioni avanzate di analisi video in tempo reale sono ancora in fase di ottimizzazione per la lingua italiana, ma le funzioni base di scrittura e sintesi sono pienamente operative.

Cosa resta da chiarire

Nonostante i passi avanti, ci sono ancora alcuni punti d’ombra. La privacy dei dati resta il tema caldo: Google assicura che i dati di Workspace non vengono usati per addestrare i modelli, ma l’interazione con l’app standard viene memorizzata per migliorare il servizio (a meno che non si disattivi l’attività specifica).

Inoltre, la convivenza tra il “vecchio” Assistente Google e Gemini non è ancora perfetta. Alcune funzioni di domotica (smart home) risultano ancora più reattive con il sistema classico, rendendo il passaggio a Gemini una scelta opzionale per chi usa molto i comandi vocali per le luci o il termostato.