L’attesa per l’ultimo capitolo di Outlander si fa incandescente dopo la messa in onda dell’episodio dell’8 maggio. La serie si prepara all’addio definitivo con una puntata carica di tensioni e addii inaspettati.

Un penultimo episodio che cambia le carte in tavola

Con il finale di serie previsto per il 15 maggio su Starz, Outlander ha deciso di alzare la posta in gioco. L’episodio andato in onda l’8 maggio ha segnato l’uscita di scena di due personaggi chiave introdotti nella settima stagione: Percy Beauchamp e il Capitano Richardson.

La puntata si è aperta con Lord John Grey (David Berry) prigioniero di Richardson, il quale ha cercato di ricattarlo minacciando di rivelare i suoi orientamenti sessuali e le sue passate relazioni. Un intreccio di lealtà e tradimenti che ha portato a una risoluzione violenta e definitiva per entrambi gli antagonisti di questo arco narrativo.

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La rivelazione sui viaggi nel tempo

Uno dei momenti più significativi dell’episodio ha riguardato la vera identità del Capitano Richardson. Durante il confronto finale, Claire (Caitríona Balfe) ha scoperto che Richardson è un viaggiatore nel tempo, proprio come lei.

L’uomo ha rivelato di provenire dall’epoca della Guerra Civile americana e di aver cercato di manipolare gli eventi della Rivoluzione per far vincere i britannici. Il suo obiettivo? Abolire la schiavitù con decenni di anticipo rispetto alla storia nota. Nonostante Claire fosse inizialmente disposta a lasciarlo andare per pietà, Lord John Grey ha posto fine alla minaccia sparandogli pochi istanti dopo.

Il tragico destino di Percy Beauchamp

Se la morte di Richardson è avvenuta nel calore dell’azione, quella di Percy Beauchamp è stata più intima e drammatica. Dopo essere stato salvato da Jamie, William e Claire, Lord John ha affrontato il suo ex amante.

John ha chiesto a Percy di firmare un’affidavit per smentire le accuse sulla sua sessualità e confessare il coinvolgimento nel rapimento. Nonostante Percy abbia accettato di collaborare, il peso del tradimento e della situazione lo ha portato a compiere un gesto estremo: si è tolto la vita subito dopo l’uscita di scena di John, chiudendo tragicamente il suo arco narrativo.

Cosa aspettarsi dal finale di serie?

Con la scomparsa di questi due ostacoli, la strada verso il finale di serie sembra spianata per la risoluzione dei legami tra i Fraser e i Grey. Ecco i punti chiave da tenere d’occhio per il 15 maggio:

Il destino di William: Come reagirà il figlio di Jamie dopo gli eventi traumatici del salvataggio?

Come reagirà il figlio di Jamie dopo gli eventi traumatici del salvataggio? La chiusura del cerchio: Claire e Jamie troveranno finalmente la pace o il viaggio nel tempo riserverà un’ultima sorpresa?

Claire e Jamie troveranno finalmente la pace o il viaggio nel tempo riserverà un’ultima sorpresa? L’eredità di Lord John: Libero dai ricatti, quale sarà il suo ruolo nel nuovo ordine mondiale?

Il viaggio iniziato nelle Highlands scozzesi sta per giungere al termine, promettendo un epilogo che resterà impresso nel cuore dei fan di tutto il mondo.