Hai appena finito di guardare l’episodio 8×06 de Il Trono di Spade (Game of Thrones) e senti un vuoto incolmabile? Non sei il solo. La serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin ha ridefinito il concetto di “televisione evento”, lasciando milioni di spettatori alla ricerca di una narrazione altrettanto epica, cruda e ricca di intrighi politici.

Se cerchi cosa vedere dopo Il Trono di Spade, la risposta immediata è tuffarsi nel suo prequel diretto, House of the Dragon, disponibile su Sky e NOW. Tuttavia, il panorama dello streaming offre oggi diverse alternative che spaziano dal fantasy puro al dramma storico “sporco”, capace di replicare quell’atmosfera di costante pericolo e ambizione di potere che ha reso celebre la saga degli Stark e dei Lannister.

L’universo espanso: L’ordine cronologico di Game of Thrones

Prima di esplorare altri mondi, è fondamentale capire come muoversi all’interno del franchise creato da HBO. Sebbene Il Trono di Spade sia uscita per prima, la narrazione di Westeros si è espansa all’indietro nel tempo.

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Ecco come guardare la saga in ordine cronologico di trama:

Titolo Ambientazione Temporale Focus Narrativo House of the Dragon Circa 200 anni prima di GoT L’ascesa e la caduta della dinastia Targaryen (Danza dei Draghi). A Knight of the Seven Kingdoms Circa 90 anni prima di GoT Le avventure di Ser Duncan l’Alto e del suo scudiero Egg. Il Trono di Spade Anno 298 CA (dopo la Conquista) La lotta tra le grandi casate e la minaccia degli Estranei.

Meglio l’ordine cronologico o l’ordine di uscita?

Per chi approccia questo mondo per la prima volta, l’ordine di uscita rimane il consiglio d’oro. Vedere prima Il Trono di Spade permette di cogliere tutte le citazioni, le leggende e le origini delle casate che vengono poi approfondite nei prequel. Se invece sei in fase di rewatch, l’ordine cronologico (partendo da House of the Dragon) offre una prospettiva affascinante sull’inevitabilità della decadenza dei Targaryen.

Le serie TV simili a Il Trono di Spade da non perdere

Se invece hai già setacciato ogni angolo dei Sette Regni, ecco le produzioni che condividono il DNA con l’opera di Martin, divise per “sensazione”.

1. House of the Dragon (Sky/NOW)

È l’erede naturale. Qui troverai più draghi, più incesto, più parrucche biondo platino e una scrittura politica estremamente solida. La narrazione è più focalizzata rispetto alla serie madre (si concentra quasi interamente sui Targaryen), ma la tensione è la medesima.

2. Shōgun (Disney+)

Spesso definita “Il Trono di Spade nel Giappone feudale”, questa serie è un capolavoro di intrighi politici. Non c’è magia e non ci sono draghi, ma ci sono lord ambiziosi, tradimenti letali e una cultura profondamente onorevole quanto spietata. Se amavi le scene tra Ditocorto e Varys, questa è la serie per te.

3. The Witcher (Netflix)

Basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, offre il lato più “fantasy” di GoT: mostri, magia oscura e un destino intrecciato tra i protagonisti. Sebbene la narrazione sia meno corale e più incentrata sul singolo eroe (Geralt di Rivia), il tono cupo e violento soddisferà i fan di Westeros.

4. Vikings (Netflix/Prime Video)

Per chi amava la brutalità dei combattimenti e le ascese al potere dal nulla (stile Jon Snow o Ramsay Bolton), Vikings è la scelta perfetta. Segue l’ascesa di Ragnar Lothbrok e dei suoi figli, mescolando fango, sangue e misticismo norreno.

5. Succession (Sky/NOW)

Può sembrare strano suggerire un dramma aziendale moderno, ma Succession è, a tutti gli effetti, Il Trono di Spade ambientato a Manhattan. Un patriarca potente e crudele, dei figli pronti a scannarsi per l’eredità e dialoghi taglienti come spade in acciaio di Valyria.

Timeline spiegata: Dove si collocano gli ultimi eventi?

(ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DE IL TRONO DI SPADE)

Il finale della serie madre vede la distruzione di Approdo del Re e la fine del sistema elettivo basato sul sangue, con Bran lo Spezzato nominato Re dei Sei Regni (il Nord rimane indipendente sotto Sansa Stark).

Attualmente, non esistono serie ambientate dopo questi eventi. Tutto ciò che è in produzione o in onda si colloca nel passato. La timeline si sta espandendo “all’indietro” per spiegare come si sia arrivati alla paralisi politica vista all’inizio della prima stagione di GoT.

FAQ: Domande frequenti sul Trono di Spade e dintorni

Quanti spin-off di Game of Thrones esistono?

Attualmente è uscito solo House of the Dragon. Sono però in fase di sviluppo avanzato A Knight of the Seven Kingdoms (prevista per il 2025) e diversi altri progetti animati e live-action, tra cui uno sulla conquista di Aegon.

Dove posso vedere tutte le stagioni de Il Trono di Spade?

In Italia, la serie completa è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Il finale della serie TV è lo stesso dei libri?

Non lo sappiamo ancora. George R.R. Martin deve ancora pubblicare gli ultimi due libri della saga (The Winds of Winter e A Dream of Spring). Ha dichiarato che il finale dei libri potrebbe differire in modo significativo da quello televisivo.

Perché House of the Dragon è ambientata prima?

Perché esplora l’apice della potenza dei Targaryen. Vedere la “Danza dei Draghi” aiuta a capire perché, all’inizio de Il Trono di Spade, i draghi fossero considerati estinti da secoli.

Conclusione

Non c’è una sola serie che possa sostituire Il Trono di Spade, ma c’è un intero genere che ha imparato dalla sua lezione. Che tu scelga il realismo storico di Shōgun o la fedeltà al brand di House of the Dragon, troverai pane per i tuoi denti. L’importante è prepararsi: in queste serie, proprio come a Westeros, nessuno è mai veramente al sicuro.