Se hai amato il realismo crudo di Vikings e i giochi di potere di Il Trono di Spade (Game of Thrones), probabilmente sei alla ricerca di storie che uniscano battaglie campali, personaggi complessi e mondi brutali. La risposta immediata è che non esiste un solo erede, ma diversi titoli eccellono in aspetti specifici: The Last Kingdom è l’alternativa perfetta a Vikings per l’accuratezza storica e l’azione, mentre House of the Dragon è la scelta obbligata se cerchi lo stile politico e fantasy di Westeros.

Perché amiamo queste serie?

Il successo di titoli come Vikings e Il Trono di Spade risiede nella capacità di trasportare lo spettatore in epoche (reali o immaginarie) dove il destino dei regni poggia sul filo di una spada. Che si tratti della scalata sociale di Ragnar Lothbrok o della lotta per il Trono di Spade, il filo conduttore è l’adrenalina unita a una scrittura dei personaggi profonda.

Le migliori serie TV simili a Vikings e Il Trono di Spade

Ecco una selezione ragionata delle produzioni che ogni fan del genere dovrebbe aggiungere alla propria lista.

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1. The Last Kingdom (Netflix)

È spesso definita la “sorella minore” di Vikings, ma per molti fan è addirittura superiore per ritmo e coerenza narrativa. Basata sui romanzi di Bernard Cornwell, segue Uhtred di Bebbanburg, un sassone cresciuto dai norreni.

Punti in comune: Invasioni vichinghe, conflitti religiosi, battaglie per il controllo dell’Inghilterra.

2. House of the Dragon (Sky/NOW)

Il prequel diretto di Game of Thrones. Ambientata circa 200 anni prima della caduta di Mad King, si concentra sulla dinastia Targaryen e sulla guerra civile nota come “Danza dei Draghi”.

Punti in comune: Intrighi politici, draghi, alta produzione e la stessa atmosfera di Westeros.

3. Black Sails (Sky/NOW/Netflix)

Immagina un Trono di Spade ma con i pirati. Questa serie è il prequel de L’isola del tesoro e mescola personaggi storici a figure letterarie.

Punti in comune: Brutalità, strategie politiche e un cast di personaggi moralmente grigi.

4. Barbari (Netflix)

Una produzione tedesca che racconta la celebre battaglia della foresta di Teutoburgo tra le tribù germaniche e l’Impero Romano.

Punti in comune: Realismo storico, scontro tra culture e battaglie epiche nel fango.

5. Roma (HBO)

Un classico intramontabile. Se ti mancano i complessi dialoghi di Tyrion Lannister e le congiure di Approdo del Re, Roma è la serie che ha gettato le basi per questo genere di narrazione televisiva.

Punti in comune: Politica spietata, ricostruzione storica eccellente.

Cronologia e ordine di visione: Espandere gli universi

Sia Vikings che Il Trono di Spade hanno generato spin-off e prequel. Ecco come orientarsi per non perdere il filo della narrazione.

L’Universo di Vikings

Serie TV Ambientazione Temporale Dove vederla Vikings Fine VIII secolo – Inizio IX secolo Netflix / Prime Video Vikings: Valhalla Inizio XI secolo (circa 100 anni dopo) Netflix

L’Universo di Game of Thrones

Serie TV Ambientazione Temporale Dove vederla House of the Dragon Circa 170-200 anni prima di GoT Sky / NOW Il Trono di Spade Cronologia “attuale” di Westeros Sky / NOW A Knight of the Seven Kingdoms In arrivo (circa 90 anni prima di GoT) Sky / NOW

Meglio l’ordine cronologico o di uscita?

Quando ci si approccia a queste saghe, il dilemma è comune.

Per Vikings: L’ordine di uscita coincide quasi perfettamente con quello cronologico (se consideriamo il salto temporale tra le due serie). È consigliabile guardare prima la serie originale per comprendere le leggende e le divinità citate in Valhalla.

L’ordine di uscita coincide quasi perfettamente con quello cronologico (se consideriamo il salto temporale tra le due serie). È consigliabile guardare prima la serie originale per comprendere le leggende e le divinità citate in Valhalla. Per Il Trono di Spade: Se sei un nuovo spettatore, l’ordine di uscita (prima GoT, poi HotD) è preferibile. Sebbene House of the Dragon sia un prequel, contiene riferimenti e profezie che acquistano un peso emotivo maggiore se si conosce già il destino dei Sette Regni.

Timeline spiegata: dove si collocano i finali?

[ATTENZIONE SPOILER]

Il finale di Vikings chiude l’era dei figli di Ragnar, portando la narrazione fino alla scoperta della “Terra dell’Ovest” (Nord America) e segnando la fine simbolica dell’età dell’oro vichinga. Vikings: Valhalla inizia invece quando le tensioni tra norreni e corona inglese esplodono nel Massacro di San Brice, portando alla definitiva cristianizzazione dei popoli del nord.

Per quanto riguarda Il Trono di Spade, il finale della serie originale vede la frammentazione del potere e l’esilio di Jon Snow. House of the Dragon si colloca nel passato remoto, spiegando perché i Targaryen abbiano perso il controllo dei draghi, un elemento chiave che rende la rinascita dei draghi di Daenerys in GoT un evento quasi miracoloso.

FAQ: Domande Frequenti

Qual è la serie più simile a Vikings per realismo?

Certamente The Last Kingdom. Condivide lo stesso contesto storico (le invasioni dell’Inghilterra) ma offre una prospettiva diversa, focalizzandosi maggiormente sulla nascita del Regno d’Inghilterra sotto Alfredo il Grande.

Esistono serie fantasy simili a Il Trono di Spade?

Oltre a House of the Dragon, consigliamo The Witcher (Netflix) per il tono cupo e la magia, oppure La Ruota del Tempo (Prime Video) se cerchi un’epicità fantasy su larga scala.

Dove posso vedere Vikings e Il Trono di Spade?

Attualmente Vikings è disponibile su Netflix e Prime Video. Il Trono di Spade e il suo spin-off House of the Dragon sono un’esclusiva Sky e NOW in Italia.

Quale serie ha le battaglie migliori?

Se ami le coreografie realistiche, The Last Kingdom e Vikings eccellono. Se preferisci lo spettacolo visivo con draghi e migliaia di comparse, Il Trono di Spade resta imbattibile.