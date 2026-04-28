Il terzo episodio della terza stagione di Euphoria ha messo in scena il caotico matrimonio tra Nate Jacobs e Cassie Howard. L’evento, segnato da debiti segreti e violenza, segna un punto di non ritorno per la serie di Sam Levinson.

Un matrimonio da 50.000 dollari tra fiori e debiti

La puntata intitolata “The Ballad of Paladin” ha mostrato il coronamento del tormentato legame tra Nate (Jacob Elordi) e Cassie (Sydney Sweeney). Nonostante un allestimento floreale da 50.000 dollari, la cerimonia è stata dominata dalla tensione finanziaria.

Nate è apparso visibilmente in difficoltà a causa di debiti enormi contratti con un uomo di nome Naz. Quest’ultimo ha interrotto i festeggiamenti, costringendo lo sposo ad ammettere il suo imminente fallimento economico proprio pochi istanti prima del ballo nuziale.

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La madre di Cassie, Suze, ha tentato invano di sollevare dubbi nella figlia mentre percorreva la navata. Tuttavia, la facciata di perfezione è crollata definitivamente una volta che la coppia è rientrata nella propria villa.

L’aggressione e il ruolo di Heather

Il finale dell’episodio ha preso una piega brutale. Naz e i suoi uomini hanno teso un’imboscata ai novelli sposi nella loro abitazione, aggredendo Nate e arrivando a mutilarlo tagliandogli un dito del piede.

L’attrice Jessica Blair Herman, che interpreta la damigella Heather, ha analizzato in un’intervista il suo personaggio e l’impatto di questi eventi. Heather rappresenta l’ipocrisia dei quartieri benestanti, ispirandosi allo stile delle “Real Housewives”.

Heather, pur essendo a conoscenza della carriera di Cassie su OnlyFans, sceglie di mantenere una facciata di cordialità. La sua preoccupazione principale rimane la stabilità economica del marito Fred, collega di Nate, ora messa a rischio dai debiti di quest’ultimo.

Le conseguenze della vita adulta

Il salto temporale di questa stagione ha trasformato i drammi adolescenziali in conseguenze legali e fisiche reali. Sam Levinson esplora come il desiderio di ricchezza immediata possa portare a situazioni di estremo pericolo nel mondo adulto.

Jessica Blair Herman ha sottolineato come la performance di Sydney Sweeney catturi perfettamente il crollo emotivo di una donna che vede il giorno più bello della sua vita trasformarsi in un incubo. Per Heather e Fred, la posta in gioco è ancora più alta avendo una famiglia da proteggere.

Resta da vedere come Cassie reagirà al trauma dell’aggressione e se il segreto sui debiti di Nate distruggerà definitivamente il loro status sociale nel quartiere.