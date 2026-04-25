Richard Gadd punta nuovamente agli Emmy con la serie Half Man in arrivo su HBO Max. Lo show esplora la distruzione causata dagli stereotipi della mascolinità attraverso trent’anni di vita.

Richard Gadd sfida il successo di Baby Reindeer

Il creatore di Baby Reindeer abbandona Netflix per collaborare con HBO Max in un nuovo progetto ambizioso. La serie Half Man si candida già come l’evento televisivo dell’anno per la critica internazionale.

Richard Gadd non sarà solo davanti alla macchina da presa. Lo affianca Jamie Bell, l’indimenticabile protagonista di Billy Elliot, in un ruolo crudo e fisico.

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La trama segue due fratellastri, Niall e Ruben, provenienti da un contesto familiare profondamente disagiato. Il racconto copre tre decenni di tensioni, traumi e trasformazioni psicologiche radicali.

Ecco i punti chiave della produzione:

Protagonisti: Richard Gadd e Jamie Bell.

Richard Gadd e Jamie Bell. Piattaforma: HBO Max.

HBO Max. Tema: Evoluzione della mascolinità tossica.

Evoluzione della mascolinità tossica. Arco temporale: 30 anni di storia.

Due fratelli e il peso della mascolinità tossica

Niall è il personaggio timido, sottomesso e logorato da un profondo odio verso se stesso. Al contrario, Ruben è un uomo irascibile e violento, guidato esclusivamente dal proprio istinto primordiale.

La serie analizza come questi due estremi conducano verso la medesima direzione: la distruzione personale. Half Man promette di generare accesi dibattiti per il suo realismo brutale e senza filtri.

Dopo aver svelato i suoi traumi personali in Baby Reindeer, Gadd approfondisce ora la psiche maschile. La narrazione esamina le ferite invisibili che si tramandano tra generazioni in contesti di povertà.

La critica prevede una pioggia di premi per le interpretazioni dei due protagonisti. La chimica tra Gadd e Bell è il fulcro di un dramma che non lascia spazio alla speranza.

L’uscita di Half Man segna un passaggio fondamentale per la carriera di Richard Gadd. L’autore conferma la sua capacità di trasformare il dolore in un prodotto televisivo di altissimo impatto sociale.