La pluripremiata serie TV Hacks si concluderà ufficialmente con la quinta stagione. I creatori hanno confermato di aver raggiunto il traguardo pianificato fin dal debutto dello show.

Il piano segreto dei creatori

Jen Statsky, Lucia Aniello e Paul W. Downs avevano deciso il finale dieci anni fa. La scena conclusiva era già presente nella proposta originale presentata a HBO Max nel 2015.

Nonostante il successo di critica, gli autori non hanno voluto proseguire oltre. Il senso di sollievo deriva dall’aver completato l’arco narrativo esattamente come immaginato inizialmente.

Il clima incerto della produzione televisiva attuale rendeva il finale una scommessa difficile. Raggiungere la quinta stagione rappresenta per il team creativo una vittoria professionale assoluta.

Deborah e Ava: l’ultimo atto

La strana coppia formata da Jean Smart e Hannah Einbinder chiuderà il cerchio. La quinta stagione esplorerà il potenziale creativo della loro ritrovata amicizia e partnership.

Ecco i numeri che decretano il successo della serie:

12 Emmy Awards vinti complessivamente in quattro stagioni.

vinti complessivamente in quattro stagioni. 4 premi come migliore attrice per la protagonista Jean Smart.

per la protagonista Jean Smart. 5 anni di programmazione per coprire l’intero arco narrativo.

La scelta di fermarsi riflette l’integrità artistica del personaggio di Deborah Vance. La serie termina all’apice del successo, evitando il rischio di un declino qualitativo.