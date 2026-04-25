Ad oggi sono stati prodotti cinque film appartenenti alla saga cinematografica di Insidious. Il franchise, creato da James Wan e Leigh Whannell, ha debuttato nel 2010 e si divide tra capitoli che seguono la cronologia narrativa e prequel che approfondiscono le origini del mondo soprannaturale noto come “Altrove”.
Definizione della saga Insidious
Insidious è un franchise cinematografico horror di stampo soprannaturale prodotto dalla Blumhouse Productions. La trama ruota attorno alle esperienze della famiglia Lambert e della sensitiva Elise Rainier, alle prese con entità demoniache residenti in una dimensione parallela chiamata “L’Altrove”.
Ordine di uscita dei film
- Insidious (2010): Introduce la famiglia Lambert e il concetto di proiezione astrale.
- Insidious 2 (2013): Prosegue direttamente la storia del primo capitolo.
- Insidious 3 – L’inizio (2015): Un prequel focalizzato sul primo caso di Elise Rainier.
- Insidious – L’ultima chiave (2018): Prequel che esplora il passato della sensitiva Elise.
- Insidious – La porta rossa (2023): Conclude la storia della famiglia Lambert dieci anni dopo il secondo film.
Cronologia narrativa degli eventi
Per seguire la storia in ordine cronologico interno, i film vanno guardati in una sequenza diversa rispetto alla data di uscita:
- Spiegazione dell’universo di Insidious: trama, timeline e connessioni
- Insidious in che ordine guardare
- Insidious 3 – L’inizio (Prequel)
- Insidious – L’ultima chiave (Prequel)
- Insidious
- Insidious 2
- Insidious – La porta rossa (Sequel finale)
Errori comuni nella visione
- Confondere la timeline: Guardare il terzo capitolo pensando sia un sequel diretto del secondo.
- Scambiare i franchise: Confondere Insidious con The Conjuring, entrambi creati da James Wan ma appartenenti a universi narrativi separati.
- Ignorare i post-credit: Non prestare attenzione ai collegamenti narrativi presenti alla fine dei capitoli prequel.
Tabella di sintesi del franchise
|Film
|Anno
|Protagonista
|Timeline
|Insidious
|2010
|Josh Lambert
|Presente
|Insidious 2
|2013
|Josh Lambert
|Presente
|Insidious 3
|2015
|Elise Rainier
|Passato
|Insidious 4
|2018
|Elise Rainier
|Passato
|Insidious 5
|2023
|Dalton Lambert
|Futuro
FAQ Brevi
Dove posso vedere i film di Insidious?
I film sono distribuiti su diverse piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video o noleggiabili su Google Play e Apple TV.
Ci sarà un Insidious 6?
Sebbene la saga principale sia conclusa con La porta rossa, è in fase di sviluppo uno spin-off intitolato Thread: An Insidious Tale.
Chi è l’antagonista principale?
Il demone più iconico è il “Demone dalla faccia rossa” (Lipstick-Face Demon), che appare nel primo e nel quinto film.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.