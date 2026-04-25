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Quanti film di Insidious sono stati prodotti?

Antonio Capobianco

Ad oggi sono stati prodotti cinque film appartenenti alla saga cinematografica di Insidious. Il franchise, creato da James Wan e Leigh Whannell, ha debuttato nel 2010 e si divide tra capitoli che seguono la cronologia narrativa e prequel che approfondiscono le origini del mondo soprannaturale noto come “Altrove”.

Definizione della saga Insidious

Insidious è un franchise cinematografico horror di stampo soprannaturale prodotto dalla Blumhouse Productions. La trama ruota attorno alle esperienze della famiglia Lambert e della sensitiva Elise Rainier, alle prese con entità demoniache residenti in una dimensione parallela chiamata “L’Altrove”.

Ordine di uscita dei film

  1. Insidious (2010): Introduce la famiglia Lambert e il concetto di proiezione astrale.
  2. Insidious 2 (2013): Prosegue direttamente la storia del primo capitolo.
  3. Insidious 3 – L’inizio (2015): Un prequel focalizzato sul primo caso di Elise Rainier.
  4. Insidious – L’ultima chiave (2018): Prequel che esplora il passato della sensitiva Elise.
  5. Insidious – La porta rossa (2023): Conclude la storia della famiglia Lambert dieci anni dopo il secondo film.

Cronologia narrativa degli eventi

Per seguire la storia in ordine cronologico interno, i film vanno guardati in una sequenza diversa rispetto alla data di uscita:

Potrebbe interessarti anche:

  • Insidious 3 – L’inizio (Prequel)
  • Insidious – L’ultima chiave (Prequel)
  • Insidious
  • Insidious 2
  • Insidious – La porta rossa (Sequel finale)

Errori comuni nella visione

  • Confondere la timeline: Guardare il terzo capitolo pensando sia un sequel diretto del secondo.
  • Scambiare i franchise: Confondere Insidious con The Conjuring, entrambi creati da James Wan ma appartenenti a universi narrativi separati.
  • Ignorare i post-credit: Non prestare attenzione ai collegamenti narrativi presenti alla fine dei capitoli prequel.

Tabella di sintesi del franchise

FilmAnnoProtagonistaTimeline
Insidious2010Josh LambertPresente
Insidious 22013Josh LambertPresente
Insidious 32015Elise RainierPassato
Insidious 42018Elise RainierPassato
Insidious 52023Dalton LambertFuturo

FAQ Brevi

Dove posso vedere i film di Insidious?

I film sono distribuiti su diverse piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video o noleggiabili su Google Play e Apple TV.

Ci sarà un Insidious 6?

Sebbene la saga principale sia conclusa con La porta rossa, è in fase di sviluppo uno spin-off intitolato Thread: An Insidious Tale.

Chi è l’antagonista principale?

Il demone più iconico è il “Demone dalla faccia rossa” (Lipstick-Face Demon), che appare nel primo e nel quinto film.

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Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.

By Antonio Capobianco

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