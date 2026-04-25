Ad oggi sono stati prodotti cinque film appartenenti alla saga cinematografica di Insidious. Il franchise, creato da James Wan e Leigh Whannell, ha debuttato nel 2010 e si divide tra capitoli che seguono la cronologia narrativa e prequel che approfondiscono le origini del mondo soprannaturale noto come “Altrove”.

Definizione della saga Insidious

Insidious è un franchise cinematografico horror di stampo soprannaturale prodotto dalla Blumhouse Productions. La trama ruota attorno alle esperienze della famiglia Lambert e della sensitiva Elise Rainier, alle prese con entità demoniache residenti in una dimensione parallela chiamata “L’Altrove”.

Ordine di uscita dei film

Insidious (2010): Introduce la famiglia Lambert e il concetto di proiezione astrale. Insidious 2 (2013): Prosegue direttamente la storia del primo capitolo. Insidious 3 – L’inizio (2015): Un prequel focalizzato sul primo caso di Elise Rainier. Insidious – L’ultima chiave (2018): Prequel che esplora il passato della sensitiva Elise. Insidious – La porta rossa (2023): Conclude la storia della famiglia Lambert dieci anni dopo il secondo film.

Cronologia narrativa degli eventi

Per seguire la storia in ordine cronologico interno, i film vanno guardati in una sequenza diversa rispetto alla data di uscita:

Potrebbe interessarti anche:

Insidious 3 – L’inizio (Prequel)

Insidious – L’ultima chiave (Prequel)

Insidious

Insidious 2

Insidious – La porta rossa (Sequel finale)

Errori comuni nella visione

Confondere la timeline : Guardare il terzo capitolo pensando sia un sequel diretto del secondo.

: Guardare il terzo capitolo pensando sia un sequel diretto del secondo. Scambiare i franchise : Confondere Insidious con The Conjuring, entrambi creati da James Wan ma appartenenti a universi narrativi separati.

: Confondere Insidious con The Conjuring, entrambi creati da James Wan ma appartenenti a universi narrativi separati. Ignorare i post-credit: Non prestare attenzione ai collegamenti narrativi presenti alla fine dei capitoli prequel.

Tabella di sintesi del franchise

Film Anno Protagonista Timeline Insidious 2010 Josh Lambert Presente Insidious 2 2013 Josh Lambert Presente Insidious 3 2015 Elise Rainier Passato Insidious 4 2018 Elise Rainier Passato Insidious 5 2023 Dalton Lambert Futuro

FAQ Brevi

Dove posso vedere i film di Insidious?

I film sono distribuiti su diverse piattaforme streaming come Netflix, Amazon Prime Video o noleggiabili su Google Play e Apple TV.

Ci sarà un Insidious 6?

Sebbene la saga principale sia conclusa con La porta rossa, è in fase di sviluppo uno spin-off intitolato Thread: An Insidious Tale.

Chi è l’antagonista principale?

Il demone più iconico è il “Demone dalla faccia rossa” (Lipstick-Face Demon), che appare nel primo e nel quinto film.