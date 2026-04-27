HBO ha rilasciato il primo trailer ufficiale della terza stagione di House of the Dragon. Il video conferma la data di uscita fissata per il 21 giugno alle ore 21:00.
La data ufficiale e il nuovo trailer
La Danza dei Draghi riparte ufficialmente il 21 giugno su HBO e Max. Il teaser mostra una Rhaenyra Targaryen pronta a tutto per il Trono di Spade.
Nulla sembra rallentare la corsa della Regina Nera verso Approdo del Re. Il trailer evidenzia una determinazione feroce che supera i confini dei precedenti episodi.
Aegon II cerca vendetta dopo i drammatici eventi della scorsa stagione. Lo scontro tra i Verdi e i Neri raggiunge ora il punto di non ritorno.
Il potere inedito di Emma D’Arcy
L’elemento più sorprendente del trailer riguarda una frase specifica su Rhaenyra. Il personaggio di Emma D’Arcy brandisce un “potere che nessun uomo ha mai esercitato”.
Questa rivelazione suggerisce un cambiamento radicale negli equilibri della guerra civile. Non si tratta solo di forza militare, ma di un’autorità di natura diversa.
Ecco i punti chiave emersi dal nuovo filmato:
- Rhaenyra Targaryen domina la scena con un’arma politica e simbolica senza precedenti.
- Aegon Targaryen appare consumato dal desiderio di rivalsa personale.
- La tensione bellica non mostra segni di rallentamento o diplomazia.
- Gli effetti visivi dei draghi promettono una scala produttiva ancora più imponente.
Il debutto della stagione 3 seguirà la programmazione standard delle ore 21:00 ET. I fan attendono di capire come questo potere influenzerà l’esito della battaglia.
La narrazione riprende esattamente dove si era interrotta la scia di sangue. Ogni fazione ha ormai perso troppo per poter negoziare una pace duratura.