Richard Gadd ha colpito ancora: la sua nuova miniserie Half Man ha scalato le classifiche HBO Max in pochi giorni. Il creatore di Baby Reindeer firma un thriller crime crudo che esplora i legami fraterni e la violenza.

Il successo immediato di Half Man su HBO Max

A meno di una settimana dal debutto, Half Man è già al quinto posto tra le serie più viste globalmente sulla piattaforma. Secondo i dati di FlixPatrol, la serie tallona la commedia Rooster con Steve Carell, restando poco distante da giganti come Euphoria.

Il pubblico sembra aver accolto con entusiasmo il ritorno di Gadd, nonostante il cambio di registro rispetto al precedente lavoro. La serie si sviluppa in sei episodi, con un rilascio settimanale previsto ogni giovedì fino al 28 maggio.

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Una trama cupa tra passato e presente

La storia ruota attorno a Niall e Ruben, fratelli non di sangue ma legati da un’infanzia comune e da traumi profondi. La narrazione attraversa 30 anni, dagli anni Ottanta ai giorni nostri, innescata da un’esplosione di violenza improvvisa.

Tutto comincia quando Ruben si presenta al matrimonio di Niall dopo decenni di assenza. Il suo comportamento nervoso e sospetto rompe un equilibrio precario, trascinando lo spettatore in un viaggio tra fragilità maschile e segreti mai sepolti.

Critica e pubblico: i primi voti

Le prime recensioni confermano la qualità del prodotto firmato HBO. Su Rotten Tomatoes, la serie ha debuttato con un punteggio della critica del 74%, quasi identico al 72% registrato dal pubblico.

The Guardian ha assegnato alla serie il punteggio massimo (5/5), definendola “cupa e brillante”. Anche Mashable ha elogiato il lavoro di Gadd, descrivendo la produzione come un’opera “avvincente, emozionante e sconvolgente”.

Il cast e la produzione

Richard Gadd non è solo l’ideatore e lo sceneggiatore, ma interpreta anche uno dei ruoli principali. Al suo fianco troviamo Jamie Bell, già noto per la sua versatilità, insieme a un cast corale che include Neve McIntosh e Stuart Campbell.

La produzione vede la collaborazione tra HBO, BBC e BBC Scotland. Tra i produttori esecutivi figurano nomi di spicco come Sophie Gardiner e Anna O’Malley, a conferma dell’alto profilo editoriale scelto per questo progetto crime.

Resta da vedere se, con l’uscita dei prossimi episodi, Half Man riuscirà a scalzare Euphoria dal podio della Top 10 globale.