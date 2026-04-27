La protezione di un account Google nel 2026 richiede l’adozione di standard biometrici e crittografici avanzati per contrastare minacce basate sull’intelligenza artificiale. È necessario attivare le Passkey, configurare la Protezione Avanzata per i dati sensibili e monitorare gli accessi tramite il pannello di controllo della sicurezza, eliminando definitivamente le password statiche e gli SMS di recupero.

Sicurezza Proattiva dell’Account

La sicurezza dell’account Google nel 2026 si basa sul modello Zero Trust, che non presuppone mai l’affidabilità di un dispositivo solo perché è già stato utilizzato. L’ecosistema Google ora privilegia l’autenticazione hardware e biometrica rispetto alle credenziali testuali tradizionali.

Procedura di messa in sicurezza

Attivazione Passkey: Accedere alle impostazioni di sicurezza e sostituire la password con l’autenticazione biometrica del dispositivo (impronta o volto). Iscrizione al Programma di Protezione Avanzata: Attivare questo protocollo per limitare l’accesso ai dati solo ad app verificate e richiedere chiavi di sicurezza fisiche. Verifica dei Dispositivi Connessi: Rimuovere ogni sessione attiva su hardware non più in uso o non riconosciuto. Configurazione Recovery Email Criptata: Inserire un indirizzo email di recupero che supporti la crittografia end-to-end per ricevere avvisi di sicurezza critici. Controllo Permessi Terze Parti: Revocare l’accesso a tutte le applicazioni esterne che non sono state utilizzate negli ultimi 90 giorni.

Scenari di applicazione

Queste misure sono indispensabili quando si gestiscono dati finanziari tramite Google Pay, documenti riservati su Drive o quando si utilizza lo smartphone come chiave digitale per domotica e veicoli. La protezione massima è consigliata per utenti con profili pubblici o ruoli professionali esposti a tentativi di phishing mirato.

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Errori comuni da evitare

Utilizzare l’autenticazione a due fattori basata su SMS , vulnerabile al SIM swapping.

, vulnerabile al SIM swapping. Ignorare gli avvisi di accesso provenienti da nuove posizioni geografiche o browser insoliti.

Concedere permessi di lettura completi ad app di terze parti non verificate da Google.

Mantenere sessioni attive su dispositivi pubblici o condivisi.

Checklist di Sicurezza 2026

Caratteristica Stato Ottimale Livello di Sicurezza Metodo di Accesso Passkey / Chiave Fisica Massimo Recupero Account Codici Backup Offline Alto Verifica AI Monitoraggio Comportamentale Attivo Massimo 2FA App Authenticator o Hardware Alto

FAQ – Domande frequenti

Le password sono ancora sicure nel 2026?

No, le password statiche sono facilmente vulnerabili ad attacchi di forza bruta potenziati dall’AI. Google raccomanda il passaggio totale alle Passkey per una sicurezza basata su hardware.

Cos’è il Programma di Protezione Avanzata?

È il livello di sicurezza più alto di Google, progettato per proteggere gli utenti a rischio di attacchi mirati. Richiede l’uso di chiavi di sicurezza fisiche e limita l’accesso ai dati da parte di app non Google.

Come posso verificare se il mio account è stato violato?

Consultare la sezione “Attività recente di sicurezza” nel pannello Account Google. Qualsiasi accesso da un dispositivo sconosciuto o in orari insoliti indica una potenziale compromissione.