Google e Kaggle hanno annunciato il ritorno del corso intensivo sugli agenti AI, disponibile gratuitamente dal 15 al 19 giugno 2026. L’iniziativa punta tutto sul “vibe coding”, il nuovo paradigma dove il linguaggio naturale sostituisce la programmazione tradizionale.

Cinque giorni per diventare sviluppatori di agenti

Il programma nasce dal successo dell’edizione precedente, che ha coinvolto oltre 1,5 milioni di studenti in tutto il mondo.

Questa nuova versione aggiornata si concentra sulla creazione di sistemi pronti per la produzione, partendo dai concetti base fino a strumenti avanzati.

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Il percorso formativo non richiede investimenti economici e si svolge interamente online, facilitando l’accesso a chiunque voglia aggiornare le proprie competenze.

La novità del Vibe Coding e i “10x Agents”

Il cuore pulsante del corso 2026 è il vibe coding, un approccio che trasforma le istruzioni verbali nell’interfaccia di programmazione primaria.

L’obiettivo di Google è insegnare a creare i cosiddetti “agenti 10x”, ovvero entità capaci di interagire autonomamente con API e strumenti esterni.

Ogni giornata di studio alternerà teoria e pratica, permettendo di vedere immediatamente come le idee si trasformano in codice funzionante.

Un progetto finale per la messa in produzione

A differenza di molti corsi teorici, questa iniziativa prevede un capstone project obbligatorio per mettere alla prova quanto appreso.

Gli studenti dovranno progettare e distribuire un sistema di agenti robusto, affrontando le sfide reali dello sviluppo software moderno.

Oltre ai contenuti tecnici, Google ha confermato la presenza di nuovi speaker ed esperti del settore per approfondire i flussi di lavoro più recenti.

Come partecipare alla sessione di giugno

Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma Kaggle e, come per la prima edizione, non sono previsti costi di registrazione.

Il corso rappresenta un’opportunità strategica per chi lavora nel tech, dato che gli agenti AI stanno diventando lo standard per l’automazione aziendale.

Resta da capire quanto sarà alta la barriera d’ingresso tecnica per il progetto finale, ma la struttura sembra pensata per accompagnare l’utente passo dopo passo.