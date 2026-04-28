Hugh Jackman guida il cast di “The Sheep Detectives”, un mystery originale in arrivo l’8 maggio 2026 che vede un gregge di pecore indagare sull’omicidio del proprio pastore. Il film promette di colmare un vuoto nel cinema live-action per famiglie, unendo l’umorismo sagace di Knives Out alla tenerezza del classico Babe.

Un cast stellare tra live-action e doppiaggio

La pellicola, prodotta da Amazon MGM Studios, vanta nomi di altissimo profilo sia davanti alla macchina da presa che in sala di doppiaggio. Hugh Jackman interpreta George, un pastore che legge gialli alle sue pecore, finché non viene trovato morto in circostanze misteriose all’inizio del film.

Mentre le indagini ufficiali sono affidate al bizzarro agente Tim Derry (Nicholas Braun), il vero lavoro investigativo viene svolto dal gregge. Julia Louis-Dreyfus dà la voce a Lily, la pecora più intelligente del gruppo, affiancata da Bryan Cranston nel ruolo del saggio ma insicuro Sebastian.

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La firma d’autore dietro il progetto

Nonostante l’apparenza di una semplice commedia per bambini, il film poggia su una scrittura solida firmata da Craig Mazin. L’autore, noto per il dramma di Chernobyl e The Last of Us, torna alle sue radici comiche adattando il best-seller di Leonie Swann, Three Bags Full.

La regia è affidata a Kyle Balda, veterano dei franchise Minions e Cattivissimo Me. Questa combinazione tra un regista esperto di animazione e uno sceneggiatore versatile garantisce un tono che punta a soddisfare sia il pubblico dei più piccoli che i genitori più esigenti.

Tecnologia e stile: un omaggio al cinema classico

Il film si distingue per un design di produzione idilliaco che richiama i piccoli villaggi della campagna inglese. Gli effetti visivi e il puppetry utilizzati per dare vita alle pecore mirano a ricreare quella magia tattile che rese celebre Babe negli anni ’90.

Oltre a Jackman e Braun, il cast umano include Emma Thompson nel ruolo di un’avvocatessa enigmatica e Nicholas Galitzine come giornalista d’assalto. Tra le voci delle pecore spiccano anche Patrick Stewart e Bella Ramsey, rendendo il progetto uno dei titoli più attesi della stagione primaverile.

Il film debutterà nelle sale e sulla piattaforma il prossimo maggio, cercando di dimostrare che il genere “per tutta la famiglia” può ancora osare con trame gialle sofisticate.