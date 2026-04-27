Vita Digitale

Truffe online più comuni e come riconoscerle

Antonio Capobianco

Le truffe online più diffuse includono il phishing, il trading fraudolento e le truffe sui siti di e-commerce. Questi tentativi di frode mirano a sottrarre dati sensibili o denaro attraverso l’inganno digitale. Per riconoscerle, è fondamentale analizzare l’attendibilità dei mittenti, verificare la sicurezza degli URL e diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose.

Cos’è una truffa online

Una truffa online è un’attività illecita condotta tramite strumenti digitali per ingannare gli utenti e ottenere un profitto economico. Si basa spesso sulla manipolazione psicologica (social engineering) per indurre la vittima a compiere azioni imprudenti.

Come funziona il meccanismo di frode

  1. Contatto iniziale: Il truffatore invia un messaggio tramite email, SMS o social media simulando un’identità autorevole.
  2. Creazione dell’urgenza: Viene comunicato un problema tecnico, un blocco del conto o un’opportunità di guadagno limitata nel tempo.
  3. Azione richiesta: La vittima viene spinta a cliccare su un link esterno che conduce a una pagina web contraffatta.
  4. Sottrazione dati: L’utente inserisce credenziali di accesso o dati della carta di credito nel sito clone gestito dai criminali.
  5. Esfiltrazione: I dati raccolti vengono utilizzati per effettuare transazioni non autorizzate o venduti nel dark web.

Quando si verificano le truffe

Le truffe online si intensificano durante i periodi di shopping massivo come il Black Friday o le festività natalizie. Si manifestano spesso tramite annunci sui social network che promuovono prodotti di marca a prezzi irrealisticamente bassi. Sono frequenti anche in ambito finanziario, dove finti consulenti promettono rendimenti garantiti attraverso criptovalute o forex.

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Errori comuni da evitare

  • Cliccare su link contenuti in SMS (smishing) o email sospette senza verificare l’indirizzo del mittente.
  • Fornire password o codici OTP a operatori telefonici che dichiarano di lavorare per istituti bancari.
  • Effettuare pagamenti tramite ricariche di carte prepagate o bonifici istantanei verso venditori non verificati.
  • Scaricare allegati da email non attese, che possono contenere malware o trojan bancari.
  • Utilizzare la stessa password per più servizi online, facilitando il furto di identità su larga scala.

Guida rapida al riconoscimento

Tipo di TruffaSegnale di AllarmeAzione di Sicurezza
PhishingErrori ortografici e mittente genericoControllare l’URL ufficiale del sito
E-commercePrezzo troppo basso rispetto al mercatoVerificare recensioni e P. IVA sul sito
InvestimentiPromessa di guadagni certi e rapidiConsultare l’albo ufficiale Consob
Finti CorrieriRichiesta di piccoli pagamenti per sbloccare pacchiVerificare il tracking sul sito del corriere

FAQ – Domande frequenti

Come capire se un sito è sicuro per gli acquisti?

Verifica la presenza del protocollo HTTPS e del lucchetto nella barra degli indirizzi. Controlla che siano presenti i dati societari, i termini di servizio e una politica di reso chiara.

Cosa fare se ho inserito i miei dati su un sito sospetto?

Blocca immediatamente le carte di credito coinvolte tramite la tua banca e cambia le password di accesso ai servizi sensibili. Segnala l’accaduto alla Polizia Postale per limitare i danni.

La banca può chiedere le password via email?

Nessun istituto bancario richiede mai credenziali, codici PIN o OTP tramite messaggi digitali. Queste informazioni devono rimanere private e inserite solo nelle app ufficiali.

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco segue tecnologia consumer, app, intelligenza artificiale, sicurezza online e strumenti digitali. Su ItaliaGlobale cura notizie tech, guide pratiche e approfondimenti su piattaforme, servizi online e vita digitale.

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