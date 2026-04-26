Paramount+ ha annunciato che la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà il 23 luglio. Il nuovo trailer mostrato al CCXP Mexico svela le prime spettacolari immagini dei nuovi episodi.
Calendario e dettagli della stagione 4
La nuova stagione sarà composta da 10 episodi inediti. Gli appuntamenti saranno a cadenza settimanale ogni giovedì.
Il finale di stagione è previsto per il 24 settembre. L’equipaggio della U.S.S. Enterprise affronterà minacce aliene e demoni interiori.
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Il cast principale torna al completo sotto il comando di Christopher Pike. Rebecca Romijn e Ethan Peck hanno presentato le novità sul palco del CCXP.
- Data di inizio: 23 luglio.
- Frequenza: Ogni giovedì.
- Episodi totali: 10.
- Piattaforma: Paramount+.
Anticipazioni dal trailer e cast
Il teaser mostra nuovi mondi inesplorati e il ritorno di volti familiari. Paul Wesley riprenderà il ruolo iconico di James T. Kirk.
La produzione promette un equilibrio tra avventura classica e profondità emotiva. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers restano alla guida come co-showrunner.
Tra i protagonisti figurano Anson Mount, Jess Bush e Christina Chong. Carol Kane tornerà tra le guest star più attese della stagione.
La serie continua a puntare su una visione ottimista del futuro. Le riprese promettono effetti visivi di alto livello cinematografico.
I fan possono recuperare le prime tre stagioni integralmente su Paramount+. Il trailer ha già generato migliaia di interazioni sui social media.
L’attesa per il ritorno di Pike e Spock sta per finire. Segnate il 23 luglio sul calendario per il viaggio interstellare.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.