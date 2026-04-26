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Star Trek: Strange New Worlds 4: c’è la data ufficiale e un trailer shock

Antonio Capobianco

Paramount+ ha annunciato che la quarta stagione di Star Trek: Strange New Worlds debutterà il 23 luglio. Il nuovo trailer mostrato al CCXP Mexico svela le prime spettacolari immagini dei nuovi episodi.

Calendario e dettagli della stagione 4

La nuova stagione sarà composta da 10 episodi inediti. Gli appuntamenti saranno a cadenza settimanale ogni giovedì.

Il finale di stagione è previsto per il 24 settembre. L’equipaggio della U.S.S. Enterprise affronterà minacce aliene e demoni interiori.

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Il cast principale torna al completo sotto il comando di Christopher Pike. Rebecca Romijn e Ethan Peck hanno presentato le novità sul palco del CCXP.

  • Data di inizio: 23 luglio.
  • Frequenza: Ogni giovedì.
  • Episodi totali: 10.
  • Piattaforma: Paramount+.

Anticipazioni dal trailer e cast

Il teaser mostra nuovi mondi inesplorati e il ritorno di volti familiari. Paul Wesley riprenderà il ruolo iconico di James T. Kirk.

La produzione promette un equilibrio tra avventura classica e profondità emotiva. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers restano alla guida come co-showrunner.

Tra i protagonisti figurano Anson Mount, Jess Bush e Christina Chong. Carol Kane tornerà tra le guest star più attese della stagione.

La serie continua a puntare su una visione ottimista del futuro. Le riprese promettono effetti visivi di alto livello cinematografico.

I fan possono recuperare le prime tre stagioni integralmente su Paramount+. Il trailer ha già generato migliaia di interazioni sui social media.

L’attesa per il ritorno di Pike e Spock sta per finire. Segnate il 23 luglio sul calendario per il viaggio interstellare.

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Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.

By Antonio Capobianco

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