Helena Bonham Carter ha ufficialmente abbandonato il cast di The White Lotus 4 dopo pochi giorni di riprese. HBO ha confermato l’addio citando una mancata sintonia tra l’attrice e il personaggio creato da Mike White.

Addio shock in Francia: cosa è successo sul set

La produzione della quarta stagione in Francia ha subito un arresto improvviso per uno dei ruoli principali. Il comunicato ufficiale chiarisce che il problema è emerso direttamente sul campo, rendendo necessaria una separazione immediata.

Il personaggio originariamente assegnato alla Bonham Carter non “allineato” alla visione del regista una volta iniziata l’azione. Di conseguenza, Mike White sta riscrivendo integralmente la parte per adattarla a un nuovo interprete.

HBO ha espresso rammarico per la decisione, definendosi comunque fan dell’attrice candidata all’Oscar. Il ruolo verrà riassegnato nelle prossime settimane, ma l’identità del personaggio resta attualmente avvolta nel mistero.

Cast e location: i dettagli della quarta stagione

Nonostante l’uscita di scena dell’attrice britannica, le riprese della serie proseguono con un cast internazionale di alto profilo. La nuova trama si sposta in Europa, abbandonando le atmosfere esotiche dei capitoli precedenti.

Location principale: Francia, con focus sulla Costa Azzurra.

Francia, con focus sulla Costa Azzurra. Evento centrale: Il Festival di Cannes farà da sfondo narrativo agli episodi.

Il Festival di Cannes farà da sfondo narrativo agli episodi. Protagonisti confermati: Vincent Cassel, Steve Coogan e Chris Messina.

Vincent Cassel, Steve Coogan e Chris Messina. Altri volti noti: Sandra Bernhard, Heather Graham e Kumail Nanjiani.

La stagione seguirà come di consueto un gruppo di ospiti e dipendenti del resort nell’arco di una settimana. L’integrazione del Festival di Cannes suggerisce una satira feroce sul mondo del cinema e del glamour.